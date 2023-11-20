https://ria.ru/20231120/sobaki-1910554931.html

"Станут стрелять на улицах". На что решились в Бурятии

"Станут стрелять на улицах". На что решились в Бурятии - РИА Новости, 20.11.2023

"Станут стрелять на улицах". На что решились в Бурятии

В Республике Бурятии узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, бродячих собак умертвят. Местные чиновники РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:01

2023-11-20T14:01

2023-11-20T18:55

общество

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Республике Бурятии узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, бродячих собак умертвят. Местные чиновники считают, что это решит проблему переполненных приютов. У зоозащитников другое мнение: таким образом легализовали безнаказанный отстрел. РИА Новости разбиралось в ситуации.Новые правилаСогласно общероссийской программе ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"), бездомных животных сперва осматривают, если надо, отправляют на карантин, вакцинируют, стерилизуют и лечат. Через 30 дней, если пес здоров, неагрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают на волю — строго там, где подобрали. Это прописано в федеральном законе № 498 "Об ответственном обращении с животными".Из-за участившихся случаев нападений бродячих собак на людей глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин и замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева еще весной предложили поправки в этот закон, в соответствии с которыми регионы получают право самостоятельно решать судьбу бездомных животных. Летом поправки вступили в силу.Депутаты Народного хурала (парламента) Бурятии приняли региональный закон, позволяющий умерщвлять бродячих псов через 30 дней после отлова. Тех, у кого есть хозяин, "но его не могут найти или он отказывается", — через 60 дней. Депутаты считают это "гуманным". К тому же "разгрузит заполненные приюты": ведь 2023-м лишь для десяти процентов нашли новый дом.Правительство Бурятии согласилось с хуралом, что вызвало шквал критики."Противоречит закону"Так, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что в Бурятии нарушили федеральный закон."Численность безнадзорных животных регулируется на основе принципа гуманности, жестокость не допускается. То, что решили в Бурятии, этому противоречит. Более того, подпадает под вторую часть уголовной статьи 245 ("Жестокое обращение с животными"). Эвтаназия возможна только при неизлечимой болезни и тяжелых страданиях", — подчеркивает он.Руководитель юридического центра "Содействие" Маргарита Гаврилова в комментарии РИА Новости тоже обратила на это внимание."В летних поправках в закон № 498 не уточнили, какие именно полномочия передали регионам. Эвтаназия без медицинских показаний строго запрещена. Это противоречит и Гражданскому кодексу, согласно которому животное по-прежнему считается имуществом. И муниципалитеты обязаны содержать их минимум шесть месяцев", — указывает юрист.Непонятно, как именно собираются умерщвлять животных. "Все — за закрытыми дверями. Зоозащитники выступят против, — добавляет она. — Мы готовим документы для обращения в Генпрокуратуру и суд".В свою очередь, в "Справедливой России" указали, что будут добиваться приведения регионального законодательства в соответствии федеральным: "власти Бурятии вышли за рамки своих полномочий". А корень проблемы видят именно в принятых летом поправках. "Узаконенное живодерство на местах должно быть исключено. Госдума должна вернуться к рассмотрению федеральных норм, четко прописать гуманные и эффективные способы обращения с бездомными животными, которые успешно применяются во многих субъектах", - подчеркивают в пресс-службе партии.Тем временем, глава Альянса защитников животных Юрий Корецких отмечает, что такое развитие событий было предсказуемым."В Бурятии неоднократно говорили, что не видят другого решения проблемы. Их примеру последуют и другие регионы. И прокуратура, суды, скорее всего, ничем не помогут, — говорит он. — Поправки к ФЗ, по сути, перечеркнули нашу многолетнюю работу".К тому же высок риск, что недобросовестные чиновники и подрядчики, осуществляющие отлов, примутся "безнаказанно разворовывать бюджет", добавляет зоозащитник. "Мы откатимся в 2018-й: животных станут поголовно усыплять, а число жалоб на стаи вырастет. То есть вернем неработающую схему", — заключает он."Пошли по другому пути"С 2022-го по 2023-й Бурятии на программу ОСВВ выделили 282 миллиона рублей. Это немало. К примеру, Якутия, где ситуация с бездомными животными тоже сложная, получила 161 миллион.Глава Бурятии Алексей Цыденов публично поддержал умерщвление. "Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем держать в вольере всю жизнь", — сказал он журналистам в июле.По его мнению, стерилизация не поможет: "Собака все равно хочет есть, у нее стайные инстинкты". Начальник регионального Управления ветеринарии Амгалан Дармаев привел статистику: в последние годы было шесть резонансных случаев нападения собак на человека, из них четыре — с летальным исходом. Правда, не все это связано с бездомными псами.Примечательно, что весной депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев утверждал, что большинство собак на улицах местных населенных пунктов не бродячие, а домашние. Это вызвало еще больше вопросов у зоозащитников.К слову, им уже удалось через Верховный суд республики оспорить указ главы региона, по которому отловленные на улице собаки крупнее 25 сантиметров в холке, а также псы бойцовских пород должны пожизненно содержаться в приютах. Теперь активисты добиваются отмены закона об умерщвлении.Депутат Бурматов попросил Генпрокуратуру проверить легитимность решения хурала. И заверил, что будет добиваться его отмены.В регионах пытались обойти ФЗ, но безуспешно, уточнил он. Так, в Челябинской области запретили подкармливать бродячих псов и ухаживать за ними. После общественного резонанса это опротестовали.Сегодня, подчеркивает парламентарий, у регионов достаточно способов справиться с проблемой гуманно. Однако в Бурятии "предпочли пойти по пути наименьшего сопротивления".

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челябинская область

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общество, здоровье - общество, челябинская область, владимир бурматов, дмитрий кобылкин, сардана авксентьева, госдума рф, генеральная прокуратура рф