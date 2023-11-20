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Эрдоган дал совет Армении - РИА Новости, 20.11.2023
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20:44 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/erdogan-1910672951.html
Эрдоган дал совет Армении
Эрдоган дал совет Армении - РИА Новости, 20.11.2023
Эрдоган дал совет Армении
Армения должна искать свою безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:44
2023-11-20T20:44
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
ильхам алиев
никол пашинян
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Армения должна искать свою безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с карабахской войны в нашем регионе началась новая эра. Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб", - сказал турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян в итоге заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган дал совет Армении

Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Армения должна искать свою безопасность не за тысячи километров, а в сотрудничестве с соседями, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Некоторые западные державы до сих пор не осознают, что с карабахской войны в нашем регионе началась новая эра. Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб", - сказал турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян в итоге заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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15 ноября, 08:00
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахИльхам АлиевНикол ПашинянРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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