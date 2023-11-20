СМИ: аптеки стали отказываться продавать психотропные лекарства
РБК: аптеки в России стали отказываться от продажи психотропных препаратов
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт смотрит лекарства по рецепту
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские аптеки постепенно начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов из-за строгого контроля и регулируемых цен, пишет РБК со ссылкой на данные онлайн-агрегатора "Мегаптека", а также сервиса по поиску лекарств в приложении "Честный знак".
"Так, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии "Фризиум" французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве — лишь в двух. Это следует из данных приложения "Честный знак", — отмечается в материале.
Для реализации подобных психотропных препаратов, содержащих наркотические средства, аптекам необходимо иметь специальное разрешение на оборот таких веществ, психотропов и их прекурсоров, которое получают на каждую точку продажи, отмечается в публикации. Кроме того, за нарушения правил оборота наркотических и психотропных лекарств для аптек предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей.
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"Дефицит сильнодействующих лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, связан с тем, что аптеки отказываются от их продажи. Реализация таких лекарств — огромная проблема для сетей из-за несоизмеримости размера штрафов тем нарушениям, за которые они выдаются", — проанализировал ситуацию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк в беседе с РБК.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября российские аптеки при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта. Норма коснулась льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также средств, подлежащих предметно-количественному учету.