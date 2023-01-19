Кровь из носа у детей и взрослых: причины появления, как остановить

Кровь из носа не всегда является опасным симптомом, но при определенных ситуациях, особенно когда она идет часто, требуется медицинская помощь. Причины кровотечения из носа у ребенка и взрослого, при каких заболеваниях может течь кровь и почему нельзя лежать при таком состоянии — в материале РИА Новости.

Кровь из носа

По словам кандидата медицинских наук, пластического хирурга и ринохирурга Ильи Алмазова, носовое кровотечение (эпистаксис, геморинорея) — это процесс кровопотери из полости носа. Явление широко распространено среди всего населения земного шара, около 60 % людей в течение своей жизни хотя бы раз лично сталкивались с этой проблемой. Центральное и выступающее относительно лица расположение носа делают его особенно уязвимым для всевозможных травм. В то же время богатое кровоснабжение носа и наличие внутри него большого количества кровеносных сосудов слизистой оболочки, близко расположенных к поверхности, предрасполагают к кровотечениям не только от внешнего физического воздействия, а также от изменения кровяного давления и свертываемости крови. Большинство носовых кровотечений не несут серьезных осложнений и могут быть устранены даже в домашних условиях.

Симптомы

Несильное кровотечение с небольшим объемом кровопотери не приносит большого вреда организму и не вызывает специфические симптомы. Но дети и люди с неустойчивым психическим состоянием могут впасть в панику. При продолжительной потере крови могут проявиться следующие симптомы:

слабость в теле;

головокружение;

шум в ушах;

мушки перед глазами;

частое сердцебиение;

побледнение кожи.

Если на этом этапе не оказана своевременная медицинская помощь, то симптомы ухудшаются:

появляется и нарастает одышка;

понижается артериальное давление;

синеет кожа в области кистей и стоп.

Особенности

Кровотечение из носа может проходить по-разному в зависимости от возраста.

У взрослых

сосудосуживающими препаратами — все это приводит к истончению слизистой оболочки носовых ходов. Также распространенной причиной является носовое кровотечение на фоне артериальной гипертонии, когда тонкие стенки сосудов не в силах справиться с резким повышением давления. Наиболее частыми симптомами у взрослых являются головокружение, сильная слабость, тахикардия, шум в ушах и головная боль. Нэя Георгиева, терапевт и старший медицинский консультант "Теледоктор24", уточняет, что у взрослых на первом месте из причин кровотечения из носа — патологии лор-органов: гаймориты, риниты, злоупотребление— все это приводит к истончению слизистой оболочки носовых ходов. Также распространенной причиной является носовое кровотечение на фоне артериальной гипертонии, когда тонкие стенки сосудов не в силах справиться с резким повышением давления. Наиболее частыми симптомами у взрослых являются головокружение, сильная слабость, тахикардия, шум в ушах и головная боль.

У детей

Терапевт и старший медицинский консультант "Теледоктор24" Нэя Георгиева также отмечает, что у детей наиболее распространенной причиной крови из носа являются травмы — как при ударах в область носа, так и при механическом повреждении слизистой оболочки изнутри. Носовое кровотечение у детей чаще проявляется излитием крови из одной ноздри и может не сопровождаться сопутствующими симптомами.

© Shutterstock/FOTODOM / Koldunov Девушка подносит носовой платок ребенку © Shutterstock/FOTODOM / Koldunov Девушка подносит носовой платок ребенку

Причины, почему пошла кровь

кровь из носа: Кандидат медицинских наук, пластический хирург и ринохирург Илья Алмазов выделил основные причины, вызывающиеиз носа:

сухой воздух, приводящий к высыханию и истончению слизистой носа. В таких условиях даже обычный повседневный туалет носа может привести к повреждению сосудов слизистой и вызвать кровотечение;

активное ковыряние в носу, формированное сморкание, засовывание посторонних предметов в нос вызывают непосредственное повреждение слизистой и сосудов;

сопутствующие воспалительные процессы в околоносовых пазухах, аллергический и неаллергический риниты делают слизистую носа рыхлой и ранимой;

травмы головы и лица могут сопровождаться выраженным носовым кровотечением, а при переломах основания черепа — даже вытеканием спинномозговой жидкости из носа;

применение препаратов, разжижающих кровь, например аспирина, гепарина и т. д.;

химические раздражители: вещества в чистящих средствах, пары на производствах;

резкий перепад атмосферного давления при подъеме на высоту;

истончение слизистой частым применением сосудосуживающих капель;

заболевания крови, приводящие к повышенной кровоточивости — гемофилия, болезнь Виллебранда, тромбоцитопения и т. д.

"Менее частыми причинами эпистаксиса являются употребление алкоголя, нарушения свертываемости крови, высокое кровяное давление, атеросклероз, хирургические операции на лице и носу, опухоли и полипы носа, лейкемия, беременность", — дополнил врач.

Виды носовых кровотечений

Носовые кровотечения (эпистаксис) различаются по месту возникновения, объему кровопотери и степени тяжести. В большинстве случаев кровь идет из передних отделов носовой перегородки и быстро останавливается самостоятельно или после оказания первой помощи. Однако иногда кровотечение развивается в глубоко расположенных отделах полости носа, бывает более интенсивным и требует обязательного медицинского вмешательства.

Для удобства основные виды носовых кровотечений представлены в таблице.

Критерий Вид Особенности По источнику кровотечения Переднее Самый распространенный вариант (до 90-95% случаев). Кровь выделяется из сосудов передней части носовой перегородки, обычно течет из одной ноздри и сравнительно легко останавливается. Заднее Возникает при повреждении крупных сосудов в глубине полости носа. Кровь может стекать по задней стенке глотки, кровотечение нередко бывает обильным и требует медицинской помощи. По объему кровопотери Незначительное Потеря нескольких миллилитров крови, общее состояние обычно не страдает. Умеренное Потеря десятков миллилитров крови, возможны слабость, головокружение, учащенное сердцебиение. Обильное Потеря большого объема крови, сопровождается выраженной слабостью, снижением артериального давления и требует срочного обращения за медицинской помощью. По частоте возникновения Единичное Возникает эпизодически, чаще связано с травмой, сухим воздухом или кратковременным повреждением слизистой. Рецидивирующее Повторяется регулярно и может быть признаком хронических заболеваний, нарушений свертываемости крови, повышенного артериального давления или других патологий.

Важно! Если кровь из носа не удается остановить в течение 15-20 минут, кровотечение возникло после серьезной травмы головы или лица, сопровождается выраженной слабостью, потерей сознания либо повторяется без очевидной причины, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Почему идет кровь из носа

Носовые кровотечения могут возникать как из-за внешних факторов, так и быть симптомом различных заболеваний. Чаще всего повреждаются мелкие сосуды в зоне Киссельбаха — участке на передней части носовой перегородки, где расположена густая сеть капилляров. Именно поэтому большинство эпизодов не представляют серьезной опасности. Однако если кровь идет часто, обильно или без очевидной причины, необходимо обратиться к врачу.

© Shutterstock/FOTODOM / Olga by Shefer Кровеносные сосуды © Shutterstock/FOTODOM / Olga by Shefer Кровеносные сосуды

Травмы и механические повреждения

Это одна из самых распространенных причин носовых кровотечений, особенно у детей. Слизистая оболочка носа очень тонкая и хорошо снабжается кровью, поэтому даже небольшое повреждение может привести к появлению крови.

Наиболее частые причины:

удары по носу;

привычка ковырять в носу;

попадание инородных предметов в носовую полость;

слишком интенсивное сморкание;

повреждение слизистой после медицинских процедур.

После травмы кровотечение обычно возникает сразу. Если же после сильного удара нос изменил форму, появились выраженный отек или затруднение дыхания, необходимо обратиться в травмпункт для исключения перелома.

Сухой воздух и пересушенная слизистая

В отопительный сезон или при постоянной работе кондиционеров влажность воздуха значительно снижается. Из-за этого слизистая носа пересыхает, становится более хрупкой, на ней появляются микротрещины, а сосуды легко повреждаются.

Подобная проблема часто возникает:

зимой в помещениях с центральным отоплением;

при длительном использовании кондиционеров;

в жарком и сухом климате;

при недостаточном употреблении жидкости.

Особенно чувствительны к пересушенному воздуху маленькие дети и пожилые люди.

Простудные заболевания и аллергии

Во время вирусных инфекций, ринита, синусита и аллергического насморка слизистая оболочка воспаляется и становится более рыхлой. Сосуды расширяются, а частое сморкание дополнительно травмирует их.

Кровь из носа может появляться при:

ОРВИ и гриппе;

остром и хроническом рините;

синусите;

аллергическом насморке;

частом чихании и сильном кашле.

Как правило, после выздоровления или устранения аллергена проблема исчезает самостоятельно.

Высокое давление и системные заболевания

Иногда носовое кровотечение становится проявлением заболеваний, требующих обследования. У взрослых одной из возможных причин считается повышение артериального давления. При гипертоническом кризе нагрузка на сосуды увеличивается, и слабые капилляры могут разрываться.

Кроме того, кровь из носа иногда сопровождает:

нарушения свертываемости крови, включая гемофилию;

заболевания печени;

дефицит витаминов C и K;

некоторые заболевания крови;

сосудистые аномалии.

Если кровотечения повторяются регулярно, сопровождаются появлением синяков без причины, кровоточивостью десен или общей слабостью, необходимо обратиться к врачу для диагностики.

© Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Кровь из носа у девушки © Shutterstock/FOTODOM / Pixel-Shot Кровь из носа у девушки

Важно! Повторяющиеся носовые кровотечения нельзя считать нормой. Даже если крови немного, регулярные эпизоды могут быть первым признаком хронического заболевания или нарушения свертываемости крови.

Прием лекарств

Некоторые препараты повышают риск носовых кровотечений, влияя на свертываемость крови или состояние слизистой оболочки.

К ним относятся:

антикоагулянты (например, варфарин, ривароксабан, апиксабан);

антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел);

некоторые противовоспалительные препараты;

сосудосуживающие капли при длительном применении;

гормональные назальные спреи (в отдельных случаях при неправильной технике использования).

Если кровь из носа появилась после начала приема нового лекарства, самостоятельно отменять лечение не следует. Необходимо сообщить о симптоме лечащему врачу, который оценит необходимость коррекции терапии.

Пошаговая инструкция: как остановить кровь из носа

В большинстве случаев носовое кровотечение удается остановить самостоятельно за 10-15 минут. Главное — не паниковать и соблюдать правильную последовательность действий. Ошибки, такие как запрокидывание головы назад или попытки постоянно проверять, прекратилась ли кровь, могут только продлить кровотечение.

Шаг 1. Примите правильное положение

Сядьте и слегка наклоните голову вперед. Такое положение позволяет крови свободно вытекать наружу и не попадать в горло или желудок.

Не следует:

запрокидывать голову назад;

ложиться на спину;

активно разговаривать или запрокидывать подбородок вверх.

Важно! Если кровь стекает в горло, человек может случайно ее проглатывать, что нередко вызывает тошноту и рвоту.

Шаг 2. Зажмите нос

Большим и указательным пальцами плотно прижмите крылья носа к носовой перегородке. Дышите через рот и сохраняйте давление 10-15 минут, не отпуская нос раньше времени.

Не стоит каждые несколько минут проверять, остановилось ли кровотечение. Если разжимать пальцы слишком рано, сформировавшийся кровяной сгусток может разрушиться, и кровь пойдет снова.

Шаг 3. Приложите холод

Положите на переносицу и область носа пакет со льдом, холодный компресс или полотенце, смоченное прохладной водой. Холод способствует сужению сосудов и помогает уменьшить кровотечение.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Девушка достает пакет со льдом из холодильника © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Девушка достает пакет со льдом из холодильника

Лед желательно завернуть в ткань, чтобы избежать переохлаждения кожи. Компресс можно держать 10-15 минут.

Шаг 4. Используйте сосудосуживающие капли (если есть)

Если кровотечение не связано с серьезной травмой, можно смочить ватный тампон сосудосуживающими каплями для носа (например, на основе ксилометазолина или оксиметазолина) и аккуратно ввести его в кровоточащую ноздрю. После этого снова прижмите крылья носа на 10-15 минут.

При продолжающемся кровотечении медицинские работники могут использовать специальную гемостатическую губку или выполнить тампонаду носа, однако самостоятельно проводить такие процедуры не рекомендуется.

Шаг 5. Обеспечьте доступ свежего воздуха

Откройте окно или выйдите в хорошо проветриваемое помещение. Ослабьте тесный воротник, шарф или галстук, чтобы дыхание оставалось свободным.

После остановки кровотечения в течение нескольких часов желательно:

не сморкаться;

не ковырять в носу;

избегать тяжелых физических нагрузок;

не употреблять очень горячие напитки и алкоголь, так как они могут вызвать повторное расширение сосудов.

Важно! Если кровь из носа не удается остановить в течение 15-20 минут, кровотечение очень сильное, возникло после серьезной травмы или сопровождается слабостью, головокружением, потерей сознания либо затруднением дыхания, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью или вызвать скорую помощь.

Что нельзя делать при кровотечении из носа

При носовом кровотечении некоторые привычные действия могут не только замедлить его остановку, но и ухудшить состояние. Чтобы избежать осложнений, важно знать, каких ошибок следует избегать.

Не рекомендуется:

запрокидывать голову назад — кровь будет стекать в глотку и желудок, что может вызвать кашель, тошноту или рвоту;

— кровь будет стекать в глотку и желудок, что может вызвать кашель, тошноту или рвоту; ложиться горизонтально , особенно на спину;

, особенно на спину; часто отпускать нос , чтобы проверить, прекратилось ли кровотечение — это может разрушить образовавшийся сгусток;

, чтобы проверить, прекратилось ли кровотечение — это может разрушить образовавшийся сгусток; интенсивно сморкаться сразу после остановки крови;

сразу после остановки крови; ковырять в носу или пытаться самостоятельно удалить образовавшиеся корочки;

или пытаться самостоятельно удалить образовавшиеся корочки; использовать горячие компрессы или прогревать область носа;

или прогревать область носа; заниматься спортом, поднимать тяжести или наклоняться в течение нескольких часов после остановки кровотечения;

в течение нескольких часов после остановки кровотечения; употреблять горячие напитки и алкоголь сразу после эпизода, так как они могут вызвать повторное расширение сосудов.

Важно! Если кровотечение удалось остановить, постарайтесь в течение ближайших суток бережно относиться к слизистой носа и поддерживать достаточную влажность воздуха в помещении.

Когда нужно срочно вызывать скорую помощь

В большинстве случаев кровь из носа не представляет серьезной опасности. Однако существуют ситуации, когда требуется экстренная медицинская помощь.

Немедленно вызовите скорую помощь, если:

кровотечение продолжается более 15-20 минут , несмотря на правильно оказанную первую помощь;

, несмотря на правильно оказанную первую помощь; кровь течет очень обильно или не уменьшается;

кровотечение возникло после серьезной травмы головы или лица;

есть подозрение на перелом носа;

кровь одновременно идет из носа и ушей;

у человека появились выраженная слабость, головокружение, потеря сознания или затрудненное дыхание;

кровь попадает в горло и вызывает многократную рвоту;

носовое кровотечение возникло на фоне очень высокого артериального давления;

человек принимает антикоагулянты или другие препараты, влияющие на свертываемость крови, и кровотечение долго не удается остановить;

носовые кровотечения повторяются регулярно без очевидной причины.

Даже если экстренная помощь не потребовалась, при часто повторяющихся кровотечениях следует обратиться к терапевту или оториноларингологу для выяснения причины.

Что делать, если кровь из носа у ребенка

Носовые кровотечения у детей встречаются довольно часто. Обычно они связаны с повреждением мелких сосудов в передней части носовой перегородки, пересушенным воздухом, привычкой ковырять в носу или простудными заболеваниями. Главное для родителей — сохранять спокойствие, так как ребенок может испугаться еще сильнее при виде крови.

Если у ребенка пошла кровь из носа:

Посадите ребенка и слегка наклоните его голову вперед. Попросите спокойно дышать через рот. Прижмите крылья носа к перегородке на 10-15 минут, не отпуская их раньше времени. Приложите холодный компресс к переносице. После остановки кровотечения объясните ребенку, что не стоит сморкаться или трогать нос в ближайшие несколько часов.

Не следует укладывать ребенка на спину или запрокидывать ему голову назад — это может привести к заглатыванию крови и вызвать тошноту.

Если кровь не удается остановить в течение 15-20 минут, кровотечение повторяется часто, возникло после сильного удара или сопровождается ухудшением самочувствия, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно важно показать ребенка врачу, если подобные эпизоды происходят регулярно без видимой причины.

Лечение в стационаре: что будут делать врачи

Если остановить кровь самостоятельно не удается или кровотечение повторяется регулярно, пациента могут госпитализировать. Тактика лечения зависит от причины кровотечения, объема кровопотери и общего состояния человека. Главная задача врачей — быстро остановить кровотечение, предотвратить его повторение и выявить заболевание, которое его вызвало.

В стационаре могут применяться следующие методы.

Передняя и задняя тампонада носа

Если обычные способы не помогают, врач устанавливает в нос специальные марлевые тампоны или современные гемостатические материалы, которые сдавливают поврежденные сосуды и позволяют остановить кровотечение.

Передняя тампонада используется чаще, тогда как задняя применяется при кровотечениях из глубоких отделов полости носа и обычно требует более тщательного наблюдения.

Коагуляция поврежденного сосуда

Если источник кровотечения удалось обнаружить, врач может провести коагуляцию — "запаивание" поврежденного сосуда. Для этого используются различные методы:

химическая коагуляция (например, раствором нитрата серебра);

электрокоагуляция;

лазерная коагуляция;

радиоволновая коагуляция.

Такие процедуры помогают значительно снизить риск повторных кровотечений.

"Лечение носового кровотечения в условиях стационара предполагает воздействие на причину, которая его вызвала, например высокое артериальное давление, травма. Кроме того, применяют препараты, улучшающие свертываемость крови, — транексамовая кислота, дицинон и т. д. В тяжелых случаях выручает задняя тампонада носа, эндоскопическая ревизия носовой полости и переливание компонентов крови", — уточнил кандидат медицинских наук, пластического хирурга и ринохирург Илья Алмазов.

Медикаментозное лечение

В зависимости от причины пациенту могут назначить:

кровоостанавливающие препараты;

препараты для коррекции артериального давления;

инфузионную терапию при значительной кровопотере;

лечение основного заболевания, если именно оно стало причиной носовых кровотечений.

Если кровотечение связано с приемом антикоагулянтов или других препаратов, влияющих на свертываемость крови, врач оценит необходимость изменения схемы лечения.

Обследование для поиска причины

При повторяющихся или тяжелых кровотечениях важно не только остановить кровь, но и выяснить, почему они возникают. Для этого могут быть назначены:

осмотр ЛОР-врача с помощью эндоскопа;

общий и биохимический анализы крови;

исследование свертывающей системы крови (коагулограмма);

измерение артериального давления;

компьютерная томография или другие методы визуализации при подозрении на травму, опухоль или патологию околоносовых пазух.

© Shutterstock/FOTODOM / Prostock-studio Кровь из носа у девушки © Shutterstock/FOTODOM / Prostock-studio Кровь из носа у девушки

Важно! Если носовые кровотечения возникают регулярно, не стоит ограничиваться только первой помощью. Повторяющиеся эпизоды могут быть первым проявлением гипертонической болезни, нарушения свертываемости крови, заболеваний ЛОР-органов или других состояний, требующих лечения.

Советы врачей: когда нужно идти к ЛОРу

По словам Ильи Алмазова, если носовые кровотечения носят регулярный характер, необходимо для начала обратиться к участковому врачу и оториноларингологу. Если выявятся заболевания крови, то пациентом будет заниматься врач гематолог. Эпистаксис может выступать симптомом ряда заболеваний и быть самостоятельным явлением, поэтому необходимо провести тщательное исследование. Обращаться к специалисту также требуется в случаях, если:

кровотечение не прекратилось спустя 15-20 минут после всех попыток его остановить;

кровотечение очень быстрое и объемное, что грозит кровопотерей;

рвота из-за большого количества проглоченной крови;

носовое кровотечение появилось вследствие получения травмы головы и лица;

наличие чувства слабости или усталости, озноба, одышки, учащенного сердцебиения;

кровотечение стало возникать с началом приема нового лекарственного препарата;

внезапные носовые кровотечения сопровождаются появлением синяков и кровоподтеков по всему телу.

Возможные осложнения и болезни

гемоглобина и уменьшение объема красных кровяных клеток в крови, проявляется анемия, уменьшается объем циркулирующей крови. Если кровотечение продолжается, это может привести к летальному исходу. Осложнения крови из носа могут быть связаны как с кровопотерей в общем, так и со способами ее остановки. Самое опасное и частое последствие — острая кровопотеря. Она нарушает кровообращение и нормальное функционирование организма, в частности наблюдается снижениеи уменьшение объема красных кровяных клеток в крови, проявляется анемия, уменьшается объем циркулирующей крови. Если кровотечение продолжается, это может привести к летальному исходу.

Осложнения, связанные с методами остановки крови из носа, относятся к анатомии и физиологии слизистых оболочек. Так, тампонада носа может привести к сдавлению здоровых сосудов и нарушению целостности слизистой носа, что повышает риск рецидивов.

Кровотечение из носа может быть связано с протекающими заболеваниями, например:

инфекционный и аллергический ринит;

различные опухоли носа;

атрофия слизистой оболочки;

артериальная гипертензия;

атеросклероз сосудов;

папилломавирусная инфекция;

патологии свертывающей системы крови.

Что делать если часто течет кровь из носа

При частом кровотечении из носа обязательно необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и назначения подходящего лечения.

Профилактика: как избежать повторных кровотечений

Если носовые кровотечения возникают эпизодически, в большинстве случаев снизить риск их повторения помогают простые меры профилактики. Они направлены на поддержание здоровья слизистой оболочки носа и своевременное лечение заболеваний, которые могут вызывать повреждение сосудов.

Илья Алмазов привел меры профилактики, помогающие снизить риск кровотечения из носа:

использовать солевой назальный спрей или солевые капли для носа два-три раза в день для каждой ноздри, чтобы сохранить носовые проходы увлажненными. Такой раствор можно приобрести без рецепта или сделать в домашних условиях: 1 чайную ложку соли развести в 1 литре кипяченой теплой воды и аккуратно промывать обе полости;

использовать дома увлажнитель воздуха;

избегать слишком сильного сморкания;

чихать с открытым ртом;

не вставлять в нос любые твердые предметы и пальцы;

быть внимательными при использовании лекарств , которые могут способствовать кровотечению из носа, таких как аспирин и ибупрофен;

, которые могут способствовать кровотечению из носа, таких как аспирин и ибупрофен; избегать курения, которое высушивает нос и раздражает его слизистую;

если работа связана с высоким риском травмоопасности или вдыхания химических средств, носить защитные головные уборы и защитные маски;

во избежание носового кровотечения у детей рекомендуется следить за их ногтями и контролировать манипуляции ребенка ради предупреждения засовывания в нос пальцев и различных предметов.

Популярные вопросы и ответы

Ниже собраны ответы на самые распространенные вопросы, которые возникают у людей после носового кровотечения.

Чем опасно частое кровотечение из носа?

Само по себе небольшое носовое кровотечение редко представляет угрозу. Однако его регулярное повторение может указывать на повышенное артериальное давление, заболевания крови, нарушения свертываемости, хронические болезни ЛОР-органов или другие патологии. Кроме того, частые кровопотери иногда приводят к развитию железодефицитной анемии.

Какое кровотечение считается частым?

Единого критерия не существует. Поводом для обращения к врачу считаются повторяющиеся кровотечения без очевидной причины, особенно если они возникают несколько раз в месяц, сопровождаются большой кровопотерей или становятся более продолжительными.

Можно ли капать в нос сосудосуживающие препараты при кровотечении?

Да, в некоторых случаях это допустимо. Если кровотечение связано с повреждением мелких сосудов передних отделов носа, можно смочить ватный тампон сосудосуживающими каплями и аккуратно поместить его в ноздрю, одновременно прижав крылья носа. Однако использовать такие препараты регулярно или длительно нельзя, поскольку они пересушивают слизистую.

© Shutterstock/FOTODOM / Di Studio Мужчина капает капли в нос © Shutterstock/FOTODOM / Di Studio Мужчина капает капли в нос

Почему нельзя запрокидывать голову назад?

При запрокидывании головы кровь не перестает течь — она просто попадает в носоглотку и желудок. Это может вызвать кашель, тошноту, рвоту и затруднить оценку объема кровопотери.

Что делать, если кровь из носа пошла ночью?

Необходимо сесть, слегка наклонить голову вперед, прижать крылья носа на 10-15 минут и приложить холод к переносице. Если кровотечение не прекращается в течение 15-20 минут или сопровождается ухудшением самочувствия, следует обратиться за медицинской помощью.

Можно ли заниматься спортом сразу после носового кровотечения?

Нет. После остановки крови желательно отказаться от интенсивных физических нагрузок как минимум на несколько часов, а при обильном кровотечении — до конца дня. Это поможет избежать повторного повреждения сосуда и возобновления кровотечения.

Главное о кровотечении из носа: краткая памятка

Носовое кровотечение чаще всего не представляет серьезной опасности и успешно останавливается в домашних условиях. Однако в некоторых случаях оно требует обязательной медицинской помощи. Запомните основные правила: