https://ria.ru/20231115/nauka-1909367988.html

В России создали уникальную нейросеть для определения типа дыхания

В России создали уникальную нейросеть для определения типа дыхания - РИА Новости, 15.11.2023

В России создали уникальную нейросеть для определения типа дыхания

Модель ИИ для автоматического определения типа дыхания при терапии легких создали специалисты ВолгГТУ. По их словам, разработка, не имеющая аналогов, может... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:00

2023-11-15T09:00

2023-11-15T09:00

наука

россия

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

волгоградский государственный технический университет (волггту)

волгоград

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Модель ИИ для автоматического определения типа дыхания при терапии легких создали специалисты ВолгГТУ. По их словам, разработка, не имеющая аналогов, может работать в домашних условиях с обычной камерой, что расширяет возможности реабилитации. Результаты опубликованы в журнале Algorithms.По словам ученых, специальные дыхательные тренировки являются одним из важнейших элементов реабилитации после ряда болезней, также они могут быть эффективным способом снижения стресса и общего укрепления организма.Для этого во всем мире активно разрабатываются технические комплексы, способные контролировать качество тренировок с точностью, превосходящей возможности тренера-человека.Коллектив Волгоградской инновационной лаборатории анализа и управления данными (V.I.S.D.O.M.) Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) кафедры программного обеспечения автоматизированных систем совместно с коллегами создал модель для реабилитации людей с патологиями дыхательной системы. По словам авторов, разработка дает возможность организовать эффективные тренировки даже в домашних условиях."Чтобы обучить компьютер определять тип дыхания, что является отправной точкой в программе тренировок, нам пришлось самостоятельно сформировать обширный набор данных, записывая, как человек дышит при брюшном типе дыхания, при грудном или смешанном. Аналогичных систем сегодня в мире нет", – рассказала заведующая кафедрой программного обеспечения автоматизированных систем ВолгГТУ Юлия Орлова.Определение типа дыхания может происходить с одинаковой эффективностью как с использованием системы захвата движения, что больше подходит для специализированных ЛФК-кабинетов клиник, так и за счет данных с обычной цифровой камеры.Экспериментальная проверка методики, по словам ученых, показала, что в более чем в 80% случаев нейросеть справлялась с задачей корректно."Мы хотели создать универсальный инструмент, который может помогать тренеру-реабилитологу или даже заменить его. В перспективе нашу модель ИИ можно также натренировать на контроль упражнений для восстановления опорно-двигательного аппарата", – рассказала Орлова.Исследование проведено при частичной поддержке по программе "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html

https://ria.ru/20231114/moskva-1909293643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, волгоградский государственный технический университет (волггту), волгоград, здоровье - общество