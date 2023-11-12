https://ria.ru/20231112/egipetskiy-1908733741.html

"Убивал непрошеных гостей". Какую загадку оставил египетский сфинкс

"Убивал непрошеных гостей". Какую загадку оставил египетский сфинкс - РИА Новости, 12.11.2023

"Убивал непрошеных гостей". Какую загадку оставил египетский сфинкс

Преданию о потайном помещении под лапами сфинкса несколько тысяч лет. Историки прошлого верили, что там спрятано наследие египетской цивилизации. А в XX веке... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:12

религия

египет

гиза

америка

нью-йоркский университет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Преданию о потайном помещении под лапами сфинкса несколько тысяч лет. Историки прошлого верили, что там спрятано наследие египетской цивилизации. А в XX веке ученые предположили, что под монолитной статуей зарыто сокровище легендарной Атлантиды. О секретах древнего изваяния — в материале РИА Новости.Сенсация вековой давности"Скажи мне, кто ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех?" Загадка для фиванского царя Эдипа из одноименной трагедии Софокла, знакома, пожалуй, каждому.Известен и автор головоломки — сфинкс. Правда, греческий вариант — существо с телом льва, крыльями и женской головой — сильно отличается от оригинала. Да и тайн у египетского сфинкса куда больше.Одну из них ученым недавно удалось раскрыть. Долгие годы никто не знал, как именно строили столь внушительное сооружение. Но специалисты из Нью-Йоркского университета выяснили, что древним ваятелям помог ветер.Известно, что монументальная скульптура была монолитной скалой. Под воздействием воздушных потоков мягкий слой известняка постепенно таял и обнажалась более твердая порода. А позже мастера отшлифовали детали — туловище, лапы, изящную голову.Если бы все было так просто с другой загадкой сфинкса. Ею одержимы не столько ученые, сколько любители всякого рода мистики. Мол, внутри статуи и вокруг нее расположена система помещений, где хранятся величайшие достижения египетской культуры. Так называемый зал знаний, своего рода "крипта цивилизации".Остроты теме добавил, конечно же, интернет. В Сети активно обсуждались кадры, снятые с помощью квадрокоптера. На них отчетливо видно, что на голове и спине сфинкса есть небольшие отверстия с дверцами.Однако сенсация себя не оправдала. О люках в "теле" человека-льва науке известно уже почти сто лет. В 1925-1936 годах французский археолог Эмиль Барайз (на тот момент — директор Департамента древностей Египта) проводил в зоне памятника масштабные раскопки и реставрацию.Именно он и обнаружил отверстия. То из них, что в макушке, предназначалось для крепления короны или иного головного убора. Выемка заканчивалась тупиком. А люк в спине вел в небольшую камеру — пустую.Барайз сделал огромное количество дневниковых записей и рисунков, но не опубликовал никакого отчета о работе. Это и стало причиной многочисленных спекуляций.Откровения медиумаПредание о "зале знаний" известно с давних времен. Только вот искать следовало не в самом сфинксе, а вокруг него.Об этом свидетельствуют несколько настенных записей египетских храмов. В них говорится, что бог мудрости Тот собрал все знания воедино и спрятал где-то в долине пирамид.А "отец истории", древнегреческий автор Геродот, описал сеть подземных тоннелей в Гизе. Об этом же позднее свидетельствовали философы-неоплатоники, в частности, Ямвлих в сочинении "О тайнах египтян". А также авторы мистического общества Гермеса Трисмегиста, существовавшего в раннем Средневековье.Однако подробнее всех о тайной комнате рассказали коптские предания, записанные арабскими путешественниками. В них говорится, что подземные ходы ведут от трех пирамид к "большому хранилищу". Найти его можно между лап "великого сфинкса".Но попасть туда не так-то просто — на входе стоят некие статуи-стражники, убивающие непрошеных гостей.В XVIII-XIX столетиях археологи из разных стран пытались отыскать путь к "залу славы". Все попытки оказались тщетны. Технологии были несовершенны, да и статуя в ту эпоху почти по плечи стояла в песке.Все изменил XX век. В 1930-е в Америке невероятную популярность приобрел "медиум и целитель" из Кентукки Эдгар Кейси. Впадая в оцепенение, он якобы видел будущее и открывал тайны прошлого.Многие современники относились к этому скептически. К тому же среди предсказаний Кейси было гораздо больше ошибочных, чем правдивых. Одно из них как раз касалось "зала знаний".Медиум сообщил, что искать его следует под одной из лап сфинкса. Добавил он и пикантную подробность: дескать, в крипте сокрыто не что иное, как наследие жителей Атлантиды — легендарного континента, ушедшего некогда под воду.Лишь доля правдыДесятилетиями к версии Кейси относились как к детской сказке. Пока в 1989-м японские ученые из Университета Васэда не провели раскопки у лап сфинкса и под левой нашли небольшой тоннель глубиной около трех-четырех метров.Вслед за этим американский геофизик Томас Добецки провел сейсмологическое сканирование и выяснил, что коридор ведет к запечатанным камерам. Но вмешались власти Египта и запретили проводить исследования в зоне памятника.Разгадка тайны, как назло, ускользала.Спустя несколько лет за дело взялся корифей египетской археологии Захи Хавасс. К решению проблемы он подошел хитро. Копать было нельзя, поэтому он буквально просветил прилегающую к сфинксу территорию с помощью геодезических радаров.Оказалось, под землей есть небольшая сеть из галерей и камер. Но все они, к великому сожалению охотников за приключениями, пусты. По крайней мере, приборы не показали наличия каких-либо твердых предметов.При этом Хавасс неизменно подчеркивает, что Египет хранит бесконечное количество секретов. И, возможно, тайна "зала знаний" еще ждет своего часа.

https://ria.ru/20230924/kitay-1898089686.html

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гиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, гиза, америка, нью-йоркский университет, аналитика - религия и мировоззрение