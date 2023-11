https://ria.ru/20231109/fashizm-1907858844.html

9 ноября во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism). Проведение мероприятия c начала 1990-х годов координирует Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED), объединяющая свыше 560 организаций из 46 европейских стран, включая местные ассоциации и национальные и международные неправительственные организации.В этот день в 1938 году начались массовые еврейские погромы ("Хрустальная ночь") в Германии."Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" – серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек (по другим данным, до двух тысяч человек), по разным оценкам, от 3,5 до 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Около 300 синагог (по другим данным, около 1,5 тысяч) были сожжены дотла, а тысячи витрин еврейских магазинов разбиты – отсюда и возникло историческое название погрома.Согласно оценкам историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри самой Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и послужило стимулом к началу физического уничтожения всех европейских евреев. "Хрустальная ночь" стала поворотным пунктом в судьбе германского и австрийского еврейства и прологом одного из самых страшных преступлений нацистского режима – массового истребления еврейского народа – Холокоста.С тех пор, как в 1945 году совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв, народы всех стран, и, прежде всего, те, на долю которых выпали наибольшие страдания, надеялись, что побеждена не только фашистская военная армада, но и искоренена ее идеология, призывавшая убивать людей по признакам вероисповедания, этнической принадлежности, цвету кожи, сексуальной ориентации. Но этого не случилось.Глобализация мировой экономики, миграция многих миллионов людей из разных стран мира в регионы с более высоким уровнем экономического развития (прежде всего, в страны Западной Европы и США), распространение националистических и религиозных взглядов экстремистского толка и связанное с этим усиление международного терроризма – все это вызвало рост ксенофобии, которого не избежали самые развитые государства. Часто националистические тенденции опираются на уже опробованную в прошлом идеологию. В результате в начале ХХI века в различных регионах мира участились проявления ксенофобии, национализма, антисемитизма, расизма – всего того, что составляет понятие "фашизм".Ключевую роль в росте неонацистских и радикальных националистических настроений в зарубежных странах играет политика попустительства властей праворадикальным группам, использование неонацизма в собственных политических целях.Попытки оправдать нацизм упакованы в псевдонаучные идеи, а старые расистские теории продаются обществу под видом нового научного подхода. Во многом эти действия вызваны желанием правящих элит этих стран выстроить свою версию национальной истории в противовес той, которая распространялась в советский период. В итоге, наряду с восстановлением исторической справедливости, пособники гитлеровского нацизма, радикальные националисты, прямо не связанные с нацистским режимом в Германии, часто становятся национальными героями.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов. Оскверняются могилы воинов Красной Армии, ведется оголтелая атака на советское мемориальное наследие.По мнению члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александра Брода, с 2014 года фашизм на Украине стал лейтмотивом украинской политики, за это время зафиксированы факты образования концлагерей и преследования инакомыслящих. Киевский режим закрыл десятки оппозиционных СМИ, имели место антисемитизм, религиозная нетерпимость, дискриминационные законы в отношении русского языка. По словам президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороды, всплеск антисемитских настроений наблюдается в США, странах Европы и бывшего СССР, он вызван пересмотром итогов Второй мировой войны.По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Александра Венедиктова, ярким примером системной работы Запада по поощрению неонацистских настроений во всем мире стало чествование ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады.22 сентября 2023 года в канадский парламент в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), представив его залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Позднее власти Канады принесли извинения за этот инцидент.По данным экспертов ООН по правам человека, 2021 год – как и предыдущие 2020, 2019 и 2018 годы – был годом исторически высокого уровня антисемитизма во всем мире. Согласно отчету департамента по борьбе с антисемитизмом Всемирной сионистской организации за 2022 год, большинство инцидентов представляли собой пропаганду ненависти к евреям в Интернете и другими методами (39%, на 15% больше, чем в 2021 году). На втором месте - акты вандализма против еврейского имущества и организаций (28%), на третьем - физическое насилие против евреев (14%). Далее идут инциденты вербальной агрессии (11%) и действия по делегитимации евреев и Израиля (7%), на последнем месте (1%) – демонстрации.В течение 2022 года самая большая доля антисемитских инцидентов пришлась на страны Европы – 46% всего числа. На втором месте США (39%), при этом уровень антисемитизма в США вырос, а в Европе, напротив, снизился по сравнению с 2021 годом (47,7% в Европе и 33% в США). В течение последнего десятилетия отмечалось постоянное снижение количества антисемитских инцидентов в России.о конфликта 7 октября 2023 года, по Европе прокатилась волна антиизраильских выступлений. Так, полиция Лондона зафиксировала "массовое увеличение" числа инцидентов, связанных с антисемитизмом. Официальные власти Германии сообщили о "ужасающих масштабах антисемитизма" и огромных исламистских демонстрациях в Берлине и других городах ФРГ. Власти Франции произвели более 400 задержаний и зарегистрировали более 800 актов антисемитизма с начала обострения палестино-израильского конфликта. Отмечается рост числа сообщений об антисемитских инцидентах в Нидерландах.Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что в мире отмечается "беспрецедентный рост антисемитизма".С 2005 года Россия ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Однако все эти годы лишь США регулярно голосовали против, с 2014 года к ним присоединилась Украина. В 2022 году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, также выступили против данной резолюции. В ноябре 2023 года Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 112 стран, против были 50, включая Украину, США, Великобританию, Германию, Канаду.Для повышения эффективности противодействия нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, оскорбляющим память о десятках миллионов жертв, понесенных в Великой Отечественной войне в России 5 мая 2014 года президентом РФ был подписан закон, которым вводится наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.4 ноября 2014 года президент РФ подписал закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов" и статью 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях".Поправки расширили круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации", согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства гражданам может грозить до пяти лет лишения свободы.В июле 2022 года президент РФ подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации".Согласно документу, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой может наказываться лишением свободы до четырех лет.В Международный день против фашизма организуются публичные дискуссии, встречи с очевидцами, демонстрации, акции с плакатами, памятные и культурные мероприятия, которые помогают распространению информации о событиях "Хрустальной ночи" 1938 года и созданию единого фронта против идеологий ненависти и насилия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

