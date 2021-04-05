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Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов
Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов могут караться лишением свободы на срок до пяти лет. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:28
2021-04-05T15:28
2021-04-05T16:31
россия
ветераны
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов могут караться лишением свободы на срок до пяти лет.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Новый закон вносит изменения в статью 354 прим. 1 Уголовного кодекса.Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить следующие наказания:Если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается:Помимо этого, виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.Также в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. За эти преступления виновному могут грозить:При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:
https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html
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россия, ветераны, владимир путин
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов могут караться лишением свободы на срок до пяти лет.
Документ опубликовали
на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый закон вносит изменения в статью 354 прим. 1 Уголовного кодекса.
Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР
в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить следующие наказания:
—штраф до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет;
—принудительные работы до трех лет;
—лишение свободы на три года.
Если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается:
—штраф может вырасти до пяти миллионов рублей или до размера заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет;
—продолжительность принудительных работ — до пяти лет;
—максимальный срок лишения свободы в этом случае также составит пять лет.
Помимо этого, виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.
Также в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.
За эти преступления виновному могут грозить:
—штраф до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет;
—обязательные работы на срок до 360 часов;
—исправительные работы на срок до года;
— принудительные работы на срок до трех лет;
—лишение свободы на срок до трех лет.
При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:
—максимальный штраф возрастет до пяти миллионов рублей;
—максимальный срок лишения свободы составит пять лет.