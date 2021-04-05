https://ria.ru/20210405/veterany-1604305086.html

Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов могут караться лишением свободы на срок до пяти лет. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:28

2021-04-05T15:28

2021-04-05T16:31

россия

ветераны

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов могут караться лишением свободы на срок до пяти лет.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Новый закон вносит изменения в статью 354 прим. 1 Уголовного кодекса.Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить следующие наказания:Если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается:Помимо этого, виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.Также в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. За эти преступления виновному могут грозить:При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:

https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html

https://ria.ru/20210304/veterany-1599945328.html

https://ria.ru/20210226/kitay-1598900362.html

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россия, ветераны, владимир путин