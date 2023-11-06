https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html

Постпред Израиля в ООН призвал мировое сообщество к борьбе с антисемитизмом

Постпред Израиля в ООН призвал мировое сообщество к борьбе с антисемитизмом - РИА Новости, 06.11.2023

Постпред Израиля в ООН призвал мировое сообщество к борьбе с антисемитизмом

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал все страны объединиться в борьбе с антисемитизмом, заявил он на проходящем в ООН заседании, посвященной ситуации в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T20:14

2023-11-06T20:14

2023-11-06T20:14

в мире

израиль

оон

хамас

ближний восток

германия

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 6 ноя - РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал все страны объединиться в борьбе с антисемитизмом, заявил он на проходящем в ООН заседании, посвященной ситуации в Израиле и вокруг конфликта на Ближнем Востоке. "Необходимо действовать, и это наша ответственность сделать так, чтобы ни одному еврею не нужно было бояться. Когда антисемитизм поднимает свою уродливую голову, мы должны восстать против ненависти и безоговорочно осудить его, но слов тут не достаточно, сейчас как никогда раньше нужно действовать: правительства должны действовать, должны действовать университеты, социальные сети и все люди должны что-то делать, а не игнорировать это", - заявил постпред Израиля на заседании, озаглавленном "Никогда снова". На его пиджаке видна желтая звезда, подобная той, которую евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии. Постпред Израиля указал, что в мире отмечается "беспрецедентный рост антисемитизма", который является результатом "отсутствия четкой позиции". "Евреи в ваших странах страдают от отсутствия очевидной моральной ясности", - указал Эрдан, также обвинив ООН в отсутствии четкой позиции по этой проблеме. "Каждая из ваших стран должна вступить в борьбу с этим злом", - заявил он. В конце октября на фоне событий в Израиле постпред этой страны при ООН надел в зале заседаний СБ желтую звезду и пообещал не снимать ее, пока Совбез не осудит ХАМАС и не потребует возврата израильских заложников. ​​Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 10 тысяч человек, свыше 24,8 тысячи получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. На фоне конфликта по миру проходят демонстрации и протесты в поддержку жителей Газы, участились случаи антисемитских выступлений. Так, в минувшее воскресенье Европейская комиссия заявила о росте инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС - антисемитские надписи и свастики появились на улицах Страсбурга и Парижа. В России в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины.

https://ria.ru/20231104/germaniya-1907305225.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, оон, хамас, ближний восток, германия, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году