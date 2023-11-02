https://ria.ru/20231102/natsizm-1906843058.html

Совбез России прокомментировал чествование нациста Гунько в Канаде

Совбез России прокомментировал чествование нациста Гунько в Канаде - РИА Новости, 02.11.2023

Совбез России прокомментировал чествование нациста Гунько в Канаде

Чествование ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады стало частью системной работы Запада по поощрению неонацистских... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:09

2023-11-02T08:09

2023-11-02T08:09

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ярослав хунка

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Чествование ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады стало частью системной работы Запада по поощрению неонацистских настроений во всем мире, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Позорное и возмутительное чествование Гунько является ярким подтверждением потери западными политиками базовых моральных ориентиров, отметил Венедиктов. "И, к слову, это лишь видимая часть системной работы западников по поощрению неонацистских настроений во всем мире", - сказал он. Он напомнил, что с 2005 года Россия ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. "Все эти годы лишь одна страна регулярно голосовала против – США, а с 2014 года к ним присоединилась Украина. В прошлом же году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, кстати, составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил, также выступили против данной резолюции. Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?", - добавил Венедиктов. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.

https://ria.ru/20231020/gunko-1904125712.html

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890809839.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, канада, сша, александр венедиктов, владимир зеленский, ярослав хунка, оон