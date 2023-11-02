Совбез России прокомментировал чествование нациста Гунько в Канаде
Совбез России назвал чествование Гунько на Западе поощрением нацистских взглядов
© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Чествование ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады стало частью системной работы Запада по поощрению неонацистских настроений во всем мире, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Позорное и возмутительное чествование Гунько является ярким подтверждением потери западными политиками базовых моральных ориентиров, отметил Венедиктов.
"И, к слову, это лишь видимая часть системной работы западников по поощрению неонацистских настроений во всем мире", - сказал он.
Он напомнил, что с 2005 года Россия ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
"Все эти годы лишь одна страна регулярно голосовала против – США, а с 2014 года к ним присоединилась Украина. В прошлом же году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, кстати, составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил, также выступили против данной резолюции. Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?", - добавил Венедиктов.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.