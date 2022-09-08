https://ria.ru/20220908/natsisty-1815424269.html
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2022
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров
В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов, но российская... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:17
2022-09-08T15:17
2022-09-08T15:17
сергей лавров
европа
украина
прибалтика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов, но российская внешнеполитическая служба будет и далее бескомпромиссно бороться с этими безобразными проявлениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Российский министр подчеркнул, что спустя 77 лет после разгрома гитлеровской Германии мир продолжает сталкиваться с беспрецедентными проявлениями неонацизма, русофобии, антисемитизма, других форм нетерпимости."В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, беззастенчивая фальсификация истории, оправдание кровавых преступлений нацистов... стали нормой. Оскверняются могилы воинов Красной Армии, ведется оголтелая атака на советское мемориальное наследие. Отечественная внешнеполитическая служба будет и далее бескомпромиссно бороться с этими безобразными проявлениями", - заявил министр, приветствуя организаторов и участников Международного антифашистского форума.
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сергей лавров, европа, украина, прибалтика
Сергей Лавров, Европа, Украина, Прибалтика
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров
Лавров: оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, особенно на Украине