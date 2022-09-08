Рейтинг@Mail.ru
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/natsisty-1815424269.html
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2022
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров
В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов, но российская... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:17
2022-09-08T15:17
сергей лавров
европа
украина
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806864629_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_85bc4a765b8732e52d96c90160b8acef.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов, но российская внешнеполитическая служба будет и далее бескомпромиссно бороться с этими безобразными проявлениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Российский министр подчеркнул, что спустя 77 лет после разгрома гитлеровской Германии мир продолжает сталкиваться с беспрецедентными проявлениями неонацизма, русофобии, антисемитизма, других форм нетерпимости."В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, беззастенчивая фальсификация истории, оправдание кровавых преступлений нацистов... стали нормой. Оскверняются могилы воинов Красной Армии, ведется оголтелая атака на советское мемориальное наследие. Отечественная внешнеполитическая служба будет и далее бескомпромиссно бороться с этими безобразными проявлениями", - заявил министр, приветствуя организаторов и участников Международного антифашистского форума.
https://ria.ru/20220831/natsizm-1813461951.html
европа
украина
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806864629_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_d27b33a3fa5e1debbf308da446dccbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, европа, украина, прибалтика
Сергей Лавров, Европа, Украина, Прибалтика
15:17 08.09.2022
 
Оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, заявил Лавров

Лавров: оправдание преступлений нацистов стало нормой в Европе, особенно на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, стало нормой фальсифицировать историю и оправдывать преступления нацистов, но российская внешнеполитическая служба будет и далее бескомпромиссно бороться с этими безобразными проявлениями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр подчеркнул, что спустя 77 лет после разгрома гитлеровской Германии мир продолжает сталкиваться с беспрецедентными проявлениями неонацизма, русофобии, антисемитизма, других форм нетерпимости.
"В целом ряде стран Европы, прежде всего на Украине и в Прибалтике, беззастенчивая фальсификация истории, оправдание кровавых преступлений нацистов... стали нормой. Оскверняются могилы воинов Красной Армии, ведется оголтелая атака на советское мемориальное наследие. Отечественная внешнеполитическая служба будет и далее бескомпромиссно бороться с этими безобразными проявлениями", - заявил министр, приветствуя организаторов и участников Международного антифашистского форума.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 15:58
В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД
 
Сергей ЛавровЕвропаУкраинаПрибалтика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала