https://ria.ru/20231108/autizm-1908155141.html
Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом
Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом - РИА Новости, 08.11.2023
Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минобрнауки РФ разработать программу дополнительного профессионального образования по... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:53
2023-11-08T14:53
2023-11-08T14:53
татьяна москалькова
здоровье - общество
аутизм
дети
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815331781_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_32e4bfc8926ef5773350863ab2558723.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минобрнауки РФ разработать программу дополнительного профессионального образования по организации комплексного сопровождения детей с аутизмом и организации курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров и дошкольных образовательных организаций. "Минобрнауки России рассмотреть вопрос о разработке программы дополнительного профессионального образования по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и организации курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров и/или дошкольных образовательных организаций", - следует из тематического доклада Москальковой "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами", текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Также Минпросвещения РФ предложено предусмотреть возможность включения во внеклассные уроки "Разговоры о важном" обсуждение толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями.
https://ria.ru/20230402/nauka-1861577007.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815331781_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3657a8ccca7e16fc1736bd0424dacaba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, здоровье - общество, аутизм, дети, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Татьяна Москалькова, Здоровье - Общество, аутизм, Дети, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом
Москалькова предложила разработать программу по сопровождению детей с аутизмом