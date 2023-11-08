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Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом - РИА Новости, 08.11.2023
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14:53 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/autizm-1908155141.html
Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом
Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом - РИА Новости, 08.11.2023
Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минобрнауки РФ разработать программу дополнительного профессионального образования по... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:53
2023-11-08T14:53
татьяна москалькова
здоровье - общество
аутизм
дети
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минобрнауки РФ разработать программу дополнительного профессионального образования по организации комплексного сопровождения детей с аутизмом и организации курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров и дошкольных образовательных организаций. "Минобрнауки России рассмотреть вопрос о разработке программы дополнительного профессионального образования по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и организации курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров и/или дошкольных образовательных организаций", - следует из тематического доклада Москальковой "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами", текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Также Минпросвещения РФ предложено предусмотреть возможность включения во внеклассные уроки "Разговоры о важном" обсуждение толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями.
https://ria.ru/20230402/nauka-1861577007.html
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татьяна москалькова, здоровье - общество, аутизм, дети, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Татьяна Москалькова, Здоровье - Общество, аутизм, Дети, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом

Москалькова предложила разработать программу по сопровождению детей с аутизмом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минобрнауки РФ разработать программу дополнительного профессионального образования по организации комплексного сопровождения детей с аутизмом и организации курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров и дошкольных образовательных организаций.
"Минобрнауки России рассмотреть вопрос о разработке программы дополнительного профессионального образования по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и организации курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров и/или дошкольных образовательных организаций", - следует из тематического доклада Москальковой "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Также Минпросвещения РФ предложено предусмотреть возможность включения во внеклассные уроки "Разговоры о важном" обсуждение толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями.
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Татьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоаутизмДетиМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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