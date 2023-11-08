https://ria.ru/20231108/autizm-1908155141.html

Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом

Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом - РИА Новости, 08.11.2023

Москалькова предложила создать программу по сопровождению детей с аутизмом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минобрнауки РФ разработать программу дополнительного профессионального образования по... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:53

2023-11-08T14:53

2023-11-08T14:53

татьяна москалькова

здоровье - общество

аутизм

дети

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила Минобрнауки РФ разработать программу дополнительного профессионального образования по организации комплексного сопровождения детей с аутизмом и организации курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров и дошкольных образовательных организаций. "Минобрнауки России рассмотреть вопрос о разработке программы дополнительного профессионального образования по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и организации курсов повышения квалификации для специалистов ресурсных центров и/или дошкольных образовательных организаций", - следует из тематического доклада Москальковой "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами", текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Также Минпросвещения РФ предложено предусмотреть возможность включения во внеклассные уроки "Разговоры о важном" обсуждение толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями.

https://ria.ru/20230402/nauka-1861577007.html

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татьяна москалькова, здоровье - общество, аутизм, дети, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)