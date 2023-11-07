https://ria.ru/20231107/gripp-1907965989.html
На Сахалине зарегистрировали первый случай гонконгского гриппа
На Сахалине зарегистрировали первый случай гонконгского гриппа - РИА Новости, 07.11.2023
На Сахалине зарегистрировали первый случай гонконгского гриппа
Первый случай так называемого "гонконгского гриппа", подтипа А (H3N2), зарегистрирован в Сахалинской области, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:17
2023-11-07T17:17
2023-11-07T17:17
здоровье - общество
сахалин
сахалинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первый случай так называемого "гонконгского гриппа", подтипа А (H3N2), зарегистрирован в Сахалинской области, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе оценивается как нестабильная с тенденцией к росту, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. На прошлой неделе первые три случая гонконгского гриппа были зарегистрированы в Тюменской области, один был выявлен в Орловской области, а еще три - в Амурской области. "По итогам 44-й недели 2023 года зарегистрировано 2248 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе зарегистрирован 1 случай гриппа, этиологически связан с вирусом гриппа А (H3N2). Показатель заболеваемости составил 45,4 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 17,0%. Среди наиболее пострадавших контингентов приходится на лиц 7-14 лет", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми вирусными респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории региона оценивается как нестабильная с тенденцией к росту заболеваемости в течение последних недель. Среди возбудителей острых респираторных вирусных инфекций превалируют парагриппы, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы. "За прошедшую неделю заболеваемость внебольничными пневмониями выше уровня предыдущей недели, показатель заболеваемости не превысил среднемноголетний контрольный уровень. Выявлено 98 случаев заболевания пневмонией. Доля числа случаев среди детского населения по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 43,7%. Среди наиболее пострадавших контингентов взрослых приходится на лиц старше 65 лет", - сообщает управление Роспотребнадзора. Кроме того, на 44-й неделе зарегистрировано 68 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели и составил 14,0 на 100 тыс. населения. Гонконгский грипп – это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А, свое название получил из-за пандемии, которая началась в Гонконге в 1968 году. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не сформирован, и пожилым людям, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в "группу риска" попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни. Одним из самых эффективных средств защиты от гриппа, в т.ч. и от H3N2, остается вакцинация.
https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897374462.html
сахалин
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сахалин, сахалинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Сахалин, Сахалинская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Сахалине зарегистрировали первый случай гонконгского гриппа
Роспотребнадзор сообщил о первом случае гонконгского гриппа на Сахалине
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Первый случай так называемого "гонконгского гриппа", подтипа А (H3N2), зарегистрирован в Сахалинской области, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе оценивается как нестабильная с тенденцией к росту, сообщает пресс-служба
регионального Роспотребнадзора.
На прошлой неделе первые три случая гонконгского гриппа были зарегистрированы в Тюменской области
, один был выявлен в Орловской области
, а еще три - в Амурской области
.
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"По итогам 44-й недели 2023 года зарегистрировано 2248 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе зарегистрирован 1 случай гриппа, этиологически связан с вирусом гриппа А (H3N2). Показатель заболеваемости составил 45,4 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 17,0%. Среди наиболее пострадавших контингентов приходится на лиц 7-14 лет", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми вирусными респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории региона оценивается как нестабильная с тенденцией к росту заболеваемости в течение последних недель. Среди возбудителей острых респираторных вирусных инфекций превалируют парагриппы, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы.
"За прошедшую неделю заболеваемость внебольничными пневмониями выше уровня предыдущей недели, показатель заболеваемости не превысил среднемноголетний контрольный уровень. Выявлено 98 случаев заболевания пневмонией. Доля числа случаев среди детского населения по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 43,7%. Среди наиболее пострадавших контингентов взрослых приходится на лиц старше 65 лет", - сообщает управление Роспотребнадзора.
Кроме того, на 44-й неделе зарегистрировано 68 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели и составил 14,0 на 100 тыс. населения.
Гонконгский грипп – это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А, свое название получил из-за пандемии, которая началась в Гонконге в 1968 году. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не сформирован, и пожилым людям, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в "группу риска" попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни. Одним из самых эффективных средств защиты от гриппа, в т.ч. и от H3N2, остается вакцинация.
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