https://ria.ru/20231104/ikona-1907407712.html
Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади
Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади - РИА Новости, 04.11.2023
Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:35
2023-11-04T12:35
2023-11-04T18:13
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
казань
москва
иван грозный
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм на Красной площади, где он хранился исторически.Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская" 1580 года, которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже размещена в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году. Казанский собор, построенный в первой половине XVII века, был снесен в 1930-е советской властью и воссоздан в 1990-е на том же месте."Образ, казалось бы, навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен", — сказал патриарх Кирилл в Казанском храме после молебна перед иконой.Он призвал бережно сохранять традицию молитв перед этим образом."Важно, чтобы клир нес особую ответственность за служение здесь. <…> Важно, чтобы перед этим образом постоянно совершались молитвы за страну нашу, президента, патриарха, власти, воинство, народ. Потому что милость Божия простирается в ответ на нашу молитву. Под лежачий камень вода не течет. Если ослабляется наша вера, если возникает кощунственное привыкание к святыне, то и благодать не действует", — подчеркнул предстоятель Русской церкви.Казанская икона Божией МатериПо преданию, в 1579 году, в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани — вплоть до ее похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой — продали.
https://ria.ru/20231104/ikona-1907378920.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Патриаршее служение в праздник Казанской иконы Божией Матери
Кадры патриаршего служения в Казанском соборе на Красной площади с чудотворной Казанской иконой Богоматери
2023-11-04T12:35
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PT0M23S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), казань, москва, иван грозный
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Казань, Москва, Иван Грозный
Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади
Патриарх Кирилл передал Казанскому собору икону, бывшую в ополчении 1612 года
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм на Красной площади, где он хранился исторически.
Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская" 1580 года, которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже размещена в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году. Казанский собор, построенный в первой половине XVII века, был снесен в 1930-е советской властью и воссоздан в 1990-е на том же месте.
Патриарх Кирилл показал ранее утерянный образ Казанской иконы Божией Матери
"Образ, казалось бы, навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен", — сказал патриарх Кирилл в Казанском храме после молебна перед иконой.
Он призвал бережно сохранять традицию молитв перед этим образом.
"Важно, чтобы клир нес особую ответственность за служение здесь. <…> Важно, чтобы перед этим образом постоянно совершались молитвы за страну нашу, президента, патриарха, власти, воинство, народ. Потому что милость Божия простирается в ответ на нашу молитву. Под лежачий камень вода не течет. Если ослабляется наша вера, если возникает кощунственное привыкание к святыне, то и благодать не действует", — подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Казанская икона Божией Матери
По преданию, в 1579 году, в Казани
после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным
Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.
В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву
от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.
Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани — вплоть до ее похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой — продали.
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