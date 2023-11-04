https://ria.ru/20231104/ikona-1907407712.html

Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади

Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади - РИА Новости, 04.11.2023

Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:35

2023-11-04T12:35

2023-11-04T18:13

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

казань

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм на Красной площади, где он хранился исторически.Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская" 1580 года, которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже размещена в Казанском храме на Красной площади. Икона считалась утерянной в 1918 году. Казанский собор, построенный в первой половине XVII века, был снесен в 1930-е советской властью и воссоздан в 1990-е на том же месте."Образ, казалось бы, навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен", — сказал патриарх Кирилл в Казанском храме после молебна перед иконой.Он призвал бережно сохранять традицию молитв перед этим образом."Важно, чтобы клир нес особую ответственность за служение здесь. <…> Важно, чтобы перед этим образом постоянно совершались молитвы за страну нашу, президента, патриарха, власти, воинство, народ. Потому что милость Божия простирается в ответ на нашу молитву. Под лежачий камень вода не течет. Если ослабляется наша вера, если возникает кощунственное привыкание к святыне, то и благодать не действует", — подчеркнул предстоятель Русской церкви.Казанская икона Божией МатериПо преданию, в 1579 году, в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани — вплоть до ее похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой — продали.

https://ria.ru/20231104/ikona-1907378920.html

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Патриаршее служение в праздник Казанской иконы Божией Матери Кадры патриаршего служения в Казанском соборе на Красной площади с чудотворной Казанской иконой Богоматери 2023-11-04T12:35 true PT0M23S

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Дарья Буймова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), казань, москва, иван грозный