https://ria.ru/20231104/ikona-1907378920.html

Патриарх Кирилл показал ранее утерянный образ Казанской иконы Божией Матери

Патриарх Кирилл показал ранее утерянный образ Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 04.11.2023

Патриарх Кирилл показал ранее утерянный образ Казанской иконы Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил Казанскую икону Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:53

2023-11-04T09:53

2023-11-04T17:46

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил Казанскую икону Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет назад."Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней", — сказал патриарх Кирилл.По его словам, чудотворный образ "датирован 1580 годом".Предстоятель добавил, что сегодняшний день можно назвать обретением чудотворной Казанской иконы Божией Матери Московской."Образ был обретен раньше, но он никогда не был представлен людям и находился в патриаршей келье, потому что многое нужно было выяснить, прежде чем сказать людям, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский перед тем, как начать наступление на Кремль. <…> Молитвы были услышаны, враг был изгнан", — отметил патриарх Кирилл.Он напомнил, что исторически чудотворная икона хранилась в построенном князем Дмитрием Пожарским Казанском храме на Красной площади, у Московского Кремля, который сейчас воссоздан на том же месте, "а потом икона исчезает из этого храма, самая распространенная версия — что икону украли"."Но оказалось, что это не так, икона никуда не исчезала, она оставалась в России. Ее сберегали благочестивые люди. И в какой-то момент эта икона была принесена в храм. Благодаря экспертизе было определено, что данный образ является тем самым образом, в руках с которым князь Пожарский и Минин изгнали поляков из нашего Отечества", — рассказал патриарх Кирилл.Предстоятель подчеркнул, что найденная икона — историческая святыня, одна из самых драгоценных святынь Русской православной церкви.Он отметил, что сначала никто не связывал обретенный образ с историческим."Он находился в патриаршей резиденции в Переделкино, был обретен там среди других икон, находящихся в месте, где складывались иконы, предназначенные для того, чтобы дарить храмам и монастырям. Мне надо было выбрать образ для подарка. Я просматривал иконы и обрел этот образ. Подумал, что это искусно сделанная подделка. Но заинтересовался этим образом. Экспертиза вынесла заключение, что этот образ принадлежит той эпохе, в которую был создан чудотворный образ. И поскольку эта икона является как бы точнейшей копией той созданной иконы, то очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым молились Минин и Пожарский", — сказал патриарх Кирилл.Предстоятель передал икону в Казанский собор на Красной площади, где она находилась до пропажи.Казанская икона Божией МатериПо преданию, в 1579 году в Казани после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте, на глубине около метра, нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным столицы Казанского ханства икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии построили Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже его поместили в Казанский храм у стен Московского Кремля. Этот образ тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани — вплоть до ее похищения в 1904 году. Тот образ так и не нашли. По одной из версий, икону уничтожили, по другой — продали.

https://ria.ru/20200901/ikona-1576600845.html

https://ria.ru/20230712/troitsa-1883794647.html

https://ria.ru/20231104/svyatynya-1907291593.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Тот самый чудотворный образ". Патриарх показал оригинал иконы Казанской Божией Матери "Тот самый чудотворный образ". Патриарх показал оригинал иконы Казанской Божией Матери 2023-11-04T09:53 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

патриарх кирилл (владимир гундяев), религия