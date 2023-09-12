https://ria.ru/20230912/iudeyskiy-1895592492.html

Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю: факты, история и традиции

Еврейский Новый год (Рош ха-Шана) 2023: какого числа праздник и как отмечают

Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю: факты, история и традиции

Рош ха-Шана, или Еврейский Новый год – один из самых значимых праздников в иудаизме. Ежегодно торжество, которое отмечают в Израиле и в еврейских общинах по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:33

2023-09-12T15:33

2023-09-12T15:33

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Рош ха-Шана, или Еврейский Новый год – один из самых значимых праздников в иудаизме. Ежегодно торжество, которое отмечают в Израиле и в еврейских общинах по всему миру, приходится на разные даты. Об истории, традициях и дате праздника в 2023 году – в материале РИА Новости.Еврейский новый год 2023У этого праздника одно название, а смыслов несколько. В переводе с иврита Рош а-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) означает "голова года". По сути это еврейский Новый год. Именно с него начинается в иудаизме календарный цикл.Считается, что на Рош ха-Шана произошло сотворение первого человека (Адама), сотворение Евы и изгнание их из рая.Когда празднуется Рош ха-ШанаПраздник приходится на начало месяца тишрей. Поскольку еврейский календарь – лунно-солнечный, то и даты торжеств сдвигаются относительно гражданского летоисчисления.Месяц тишрей выпадает на сентябрь-октябрь по григорианскому календарю. Именно в седьмой месяц, как считают евреи, Бог сотворил мир. Поэтому с него и ведется летоисчисление.Рош ха-Шана празднуется в течение двух дней, но они считаются как один и называются "йома арихата" (длинный день).В 2023 году Рош ха-Шана начинается вечером 15 сентября, а завершается вечером 17 сентября.История и значениеРош ха-Шана – это не только день сотворения мира, но и день, когда Бог судит его. То есть, в день рождения мира Бог судит этот мир. Согласно традиции, десять дней, от начала Рош ха-Шана до другого важного праздника Йом-Кипура (Судного дня) – Бог будет выносить каждому приговор: кому – жить, а кому – умереть.Этот период называют ямим нораим (буквально – "Страшные дни" или "Дни трепета"). В это время евреям предписано тщательно обдумать свои поступки за прошедший год: проанализировать их; понять, в чем были допущены ошибки; и раскаяться в совершенных грехах. Также принято просить прощение у ближних за нанесенные обиды.Немаловажно пожелать друг другу быть вписанными в "Книгу жизни", куда Всевышний записывает имена праведных – кому суждено прожить следующий год. С того момента, как Бог сделал это, уже ничто не может изменить судьбу человека до конца года.Считается, что повлиять на божественное решение могут искренне прочитанные молитвы, а главное – не менее искреннее раскаяние.Как отмечают праздникПоэтому Рош ха-Шана – это не праздник в обычном смысле этого слова. Накрытый стол и нарядные одежды выражают не радость, а надежду на милосердие Бога. Атмосфера лишена даже намека на праздность. В два праздничных дня принято как можно меньше спать и как можно больше времени проводить в молитве.В канун первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. Как правило, это доверяют женщине – хозяйке дома. Она зажигает свечи за всех членов семьи. Если женщина не может зажечь свечи, за нее это делает муж или кто-то другой.Мужчина, живущий один, также обязан выполнить традицию, а потому зажигает свечи сам. Горят, обычно, две. Но некоторые женщины могут поставить дополнительные – по числу детей в семье.В канун первого дня свечи зажигают за 18 минут до заката солнца. Но если праздник не выпал на субботу и свечи не были зажжены до захода солнца, тогда сделать это можно позднее (до начала праздничной трапезы). Причем новый огонь создавать нельзя – запрещено пользоваться спичками, зажигалками. Пламя должно перейти от уже горящей свечи.В каждый из двух праздничных вечеров и в каждый из двух его дней устраивается трапеза. Начинается она с произнесения благословения на хлеб. Во время застолья собирается вся семья, даже дальние родственники.Трапеза предваряется кидушем – благословением праздника, произносимым над бокалом вина или виноградного сока. Вечерний кидуш длится от появления на небе звезд и до рассвета. Дневной – после дневных молитвы и до заката.На протяжении двух дней евреи ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать священные звуки шофара. Это, пожалуй, самая яркая традиция праздника. Звук шофара (инструмента из бараньего рога) символизирует призыв на Божий суд. Также шофар напоминает об агнце, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака.В шофар трубят в синагоге во время утренней молитвы: по сто раз в каждый из двух дней. Рог должен издавать три различных звука: долгий; напоминающий призывный сигнал и короткий. "Трубный глас" слушают непременно стоя. По традиции, каждый еврей обязан в Рош ха-Шана услышать звук шофара "вживую". Не в записи и не посредством электронных носителей.Есть еще один обряд еврейского новолетия. Он называется ташлих и заключается в избавлении от грехов уходящего года. Верующие собираются на берегу любого водоема, читают молитвы и кидают в воду крошки из карманов одежды.Во время первой трапезы принято есть сладкое – чтобы год был таким же. Поэтому на праздничном столе часто присутствует мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат. Но в регионах, где этот плод не растет, его заменяли яблоками.Все блюда, подаваемые на стол, должны символизировать изобилие. Его верующие ожидают в наступающем году. Рыба – символ плодородия; баранья или рыбная голова – знак первенства; морковь, порезанная кружочками, – по форме и цвету напоминает золотые монеты и означает богатство; хала (круглый сладкий хлеб с изюмом) – чтобы год принес здоровье.В начале застолья присутствующие съедают по кусочку халы, а затем дольку яблока, предварительно обмакнув ее в мед. Залог того, что год будет сладким и счастливым.Совершенно точно на столе в торжественные дни не будет никакой горькой, кислой, острой пищи. В противном случае от нового года модно ждать бед и несчастий. Также в трапезу не входят орехи. Все потому, что числовое значение (гематрия — сумма числовых значений букв, составляющих это слово) слова "орех" на иврите совпадает с числовым значением слова "грех".Интересные фактыВ дни Рош ха-Шана все дарят друг другу подарки, отправляют открытки и посылки родным и знакомым, кто живет далеко. Традиционное поздравление с Рош ха-Шана так и звучит: "Шана това у метука!", что означает "Счастливого и сладкого года!"

https://ria.ru/20221004/yom_kipur-1821174029.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религиозные праздники