https://ria.ru/20250331/blagoveschenie-1604322975.html

Благовещение 2025 — что это за праздник и когда его отмечают

Благовещение 2025 — что это за праздник и когда его отмечают

Благовещение 2025 — что это за праздник и когда его отмечают

Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году у православных в России отмечается 7 апреля. Что это за праздник, какова его история, обычаи и традиции, что можно РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:35:00+03:00

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2025-03-31T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году у православных в России отмечается 7 апреля. Что это за праздник, какова его история, обычаи и традиции, что можно есть и что нельзя делать в этот день, а также как правильно поздравлять - в материале РИА Новости. Что такое БлаговещениеБлаговещение Пресвятой Богородицы – это один из двенадцати главных православных праздников. Еще их называют двунадесятыми. Почти все из них посвящены главным событиям земной жизни Христа и Его матери, о которых повествует Священное Писание. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому он особенный для христиан.Название праздника с греческого переводится как "благая весть". Согласно Евангелию, Марии явился архангел Гавриил и сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами!" Он сообщил о рождении от нее Сына Божьего, который воплотится ради спасения всего человечества от греха. Согласно богословским толкованиям, фраза небесного посланника стала первой радостной вестью для человечества после изгнания Адама и Евы из Рая. Кроме того, гласит вероучение, ангельская весть стала первым шагом к воплощению божественного замысла, который завершился воскресением Иисуса из мертвых. И тем самым всем открылся путь в Царствие Божие, откуда были изгнаны первые люди.История и значение праздникаСобытия Благовещения Пресвятой Богородицы подробно описаны в Евангелии от Луки. Ангел Господень был послан в Назарет "к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова". Мария, увидев его, смутилась от фразы "Радуйся, благодатная!", однако Гавриил успокоил ее: она обрела от Бога благодать и "зачнет во чреве" Спасителя. Однако дева в ответ спросила, как такое возможно, ведь она "не знает мужа". "Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим", - повествует Лука.Мария, свидетельствует евангелист, со смирением приняла эту весть от архангела. Таким образом она, как учит Церковь, показала всем верующим пример покорности Господу. Несмотря на значимость события для христианства, праздник появился в церковном календаре не сразу. Лишь в III веке нашей эры о нем вскользь упоминают видные богословы того времени. Однако верующие спорили, когда его отмечать. В одних церквах Благовещение праздновали за две-три недели до Рождества Христова. Другие же ориентировались на весну – за девять месяцев до дня рождения Спасителя. Только в VI веке дата окончательно закрепилась за 25 марта (по старому стилю).Когда отмечается Благовещение в 2025 году25 марта Благовещение Пресвятой Богородицыотмечают католики, протестанты и некоторые поместные православные церкви. А в РПЦ проводят торжества по его случаю на две недели позже. Все дело в календарях. В Русской православной церкви пользуются юлианским, в Католической – григорианским. Разница между ними составляет 13 дней.Благовещение входит в список двунадесятых – 12 важнейших православных праздников и относится к числу непреходящих (с постоянной датой, в отличие, например, от Пасхи или Троицы).Православные в России отмечают его 7 апреля.Что можно есть на БлаговещениеЗачастую праздник выпадает на довольно строгий Великий пост. Однако церковный устав предусматривает послабления по случаю значимой даты. Верующим дозволяется употреблять в пищу рыбу, растительное масло. Можно и вино, но в умеренном количестве. Но эти правила действуют не всегда. Если Благовещение выпадает на Страстную пятницу или Страстной четверг, то пост строже: нельзя вкушать рыбные продукты и елей (масло).Бывает и так, что праздник совпадает с днем Пасхи, либо приходится на Светлую седмицу. В таком случае ограничений в еде нет. Чего нельзя делатьБлаговещение относится к числу больших церковных праздников, поэтому считается, что в этот день работать нельзя. На самом деле, уточняют священники, речь идет о тяжелом физическом труде. Какой-либо повседневный бытовой труд, по их мнению, вполне уместен.В Благовещение Пресвятой Богородицы не рекомендуется:Нельзя кого-либо обижать в этот день. Духовенство призывает также воздерживаться от совершения греха, лучше посвятить свободное время посещению праздничной службы и молитве. Дома, к примеру, можно прочесть акафист Богородице. Традиции, обычаи и приметыПо церковному обычаю, службы в Благовещение Пресвятой Богородицы духовенство совершает в облачениях голубого – "богородичного" –цвета. Он символизирует высшую чистоту и непорочность. По окончании литургии священники и прихожане поют тропарь и кондак праздника, а затем выходят на паперть выпустить в небо белых голубей. Они символизируют Бога Святого Духа, благую весть архангела Гавриила, а также свободу, данную всем людям через воплощение Спасителя.В РПЦ призывают использовать только прирученных голубей и не покупать диких птиц. Оптимальный вариант: найти голубятню неподалеку от храма и договориться с ее хозяином. В противном случае птицы могут погибнуть. Ведь выпускать горлиц на праздник – очень популярная народная традиция. И очень давняя. Хотя, помимо нее, в старину существовало множество других обычаев. Например, в деревнях в этот день облачались в лучшие одежды: надо было достойно встретить весну. А чтобы она была теплой, ее "закликивали" — пели особые песни. Еще этот день называли "полупасхой", ведь он, согласно преданию, влиял на погоду в праздник Христова Воскресения. Народная примета гласит: "Какое Благовещенье, такова и Светлая неделя". Благовещение в искусстве, живописи и музыкеОгромный пласт церковных и народных преданий о Благовещении Пресвятой Богородицы отразился в искусстве. Еще с эпохи Средневековья его сюжет был одним из самых любимых у живописцев. Так, событию посвящены всемирно известные триптихи итальянца Симона Мартина и голландца Робера Кампена. Композиция этих полотен основывалась на устоявшихся иконографических канонах.Однако порой средневековые художники выходили за рамки правил. Необычным образом запечатлена сцена праздника на древнерусской иконе "Устюжское Благовещение". Она уникальна тем, что на одеянии Богоматери запечатлен едва различимый лик Спасителя. Тем самым создатель образа хотел подчеркнуть, что именно с этого события начинается земная жизнь Христа. Евангельский сюжет привлекал и музыкантов. Приветственная фраза архангела Гавриила легла в основу, пожалуй, самого известного религиозного гимна – Ave Maria. К нему обращались десятки композиторов, среди них Иоганн Бах, Франц Шуберт, Джузеппе Верди, Эннио Морриконе и многие другие. В России благодаря Петру Чайковскому и Сергею Рахманинову известна церковнославянская версия молитвы – "Богородице Дево, радуйся!" Благовещение и Вербное воскресеньеПраздник Благовещенья издревле на Руси ассоциировался с наступлением весны. Оттого его считали одним из самых радостных. Как и другую важную дату церковного календаря – Вход Господень во Иерусалим, или Вербное воскресенье. Оно отмечается за неделю до Пасхи. Иногда оба праздника приходятся на один день. В таком случае устав отдает приоритет господскому празднику: в храмах сначала поют гимны Спасителю, а потом уже его Матери. С точки зрения пищевых послаблений сдвоенный праздник не отличается от других. Верующим можно рыбу, масло и вино. А пару раз в столетие бывает куда более редкое событие – совпадение Благовещения и Пасхи. Этот день называется Кириопасхой. На пасхальной службе по такому случаю поют особые песнопения. Среди части верующих событие считается предзнаменованием глобальных перемен. Такой вывод они делают на основе празднований Кириопасхи в XX веке. Первое пришлось на 1912 год, перед началом мировой войны и череды революций. А второе – на 1991 год, когда распался Советский Союз. Однако священники называют эти доводы суеверием. В XXI веке совпадение Пасхи и Благовещения намечено на 2075 и 2086 годы. А после – аж на 2159 год. Католическое Благовещение в 2025Парадокс, но в Римско-католической церкви этот праздник долгое время не был в числе важных. Его причисляли к "празднествам" (festum), которые на ранг ниже "торжеств" (solemnitas), самых главных дат. Лишь в 1895 году папа Римский Лев XIII устранил несправедливость.После масштабной литургической реформы в XX веке праздник отнесли к числу господских. Его официальное название — "Благовещение Господа Иисуса Христа". В этот день, 25 марта, совершаются особые мессы. А священники служат в облачениях белого цвета, тогда как в остальные дни Великого поста – в фиолетовых одеяниях. Однако в некоторых общинах его празднуют в декабре. Прежде всего в ряде храмов в Испании и Италии, которые придерживаются древнего литургического обычая.ПоздравленияКаких-то устоявшихся формул для обращения друг к другу в этот день нет. Обычно в храмах верующие говорят: "Поздравляю с праздником Благовещенья Пресвятой Богородицы!" Или же коротко: "С Благовещением!"А в интернете можно найти немало народных поздравлений, которые люди пересылают друг другу, чтобы поделиться радостью:С Благовещеньем поздравляю!В душе мира, радости желаю.Пусть Матерь Божья помогает,От всех невзгод оберегает.Желаю в Благовещенье добра, Пускай им будет ваша жизнь полна. Благие вести ваши души греют, И день за днем от них сердца теплеют!

https://ria.ru/20250203/post-1849323809.html

https://ria.ru/20250401/post-1850387242.html

https://ria.ru/20250203/proschenoe-1600758402.html

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