https://ria.ru/20231031/lokdaun-1906416979.html

Джонсон комментировал локдаун словами, что "люди все равно умрут"

Джонсон комментировал локдаун словами, что "люди все равно умрут" - РИА Новости, 31.10.2023

Джонсон комментировал локдаун словами, что "люди все равно умрут"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID возмущался, почему "уничтожается... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:52

2023-10-31T13:52

2023-10-31T13:52

великобритания

в мире

борис джонсон

риши сунак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID возмущался, почему "уничтожается экономика из-за людей, которые все равно скоро умрут", следует из данных, опубликованных комиссией, расследующей действия властей во время пандемии коронавируса. Согласно записям, сделанным личным секретарем Джонсона во время его премьерства Имраном Шафи, на встрече экс-премьера с тогда министром финансов Риши Сунаком за несколько дней до объявления ограничительных мер в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса было сказано, что "мы убиваем пациента, чтобы справиться с опухолью", и прозвучал вопрос, "почему мы уничтожаем экономику ради людей, которые все равно скоро умрут". На вопрос, кому принадлежали эти слова, Шафи ответил, что не может с уверенностью сказать, но полагает, что это был бывший премьер-министр.

https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904686770.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, в мире, борис джонсон, риши сунак