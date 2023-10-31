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Джонсон комментировал локдаун словами, что "люди все равно умрут"
Джонсон комментировал локдаун словами, что "люди все равно умрут" - РИА Новости, 31.10.2023
Джонсон комментировал локдаун словами, что "люди все равно умрут"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID возмущался, почему "уничтожается... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:52
2023-10-31T13:52
2023-10-31T13:52
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы незадолго до введения локдауна для борьбы с распространением COVID возмущался, почему "уничтожается экономика из-за людей, которые все равно скоро умрут", следует из данных, опубликованных комиссией, расследующей действия властей во время пандемии коронавируса. Согласно записям, сделанным личным секретарем Джонсона во время его премьерства Имраном Шафи, на встрече экс-премьера с тогда министром финансов Риши Сунаком за несколько дней до объявления ограничительных мер в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса было сказано, что "мы убиваем пациента, чтобы справиться с опухолью", и прозвучал вопрос, "почему мы уничтожаем экономику ради людей, которые все равно скоро умрут". На вопрос, кому принадлежали эти слова, Шафи ответил, что не может с уверенностью сказать, но полагает, что это был бывший премьер-министр.
https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904686770.html
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великобритания, в мире, борис джонсон, риши сунак
Великобритания, В мире, Борис Джонсон, Риши Сунак
Джонсон комментировал локдаун словами, что "люди все равно умрут"
Экс-премьер Британии Джонсон о локдауне: люди все равно умрут