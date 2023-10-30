https://ria.ru/20231030/muftiy-1906049285.html

Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию

Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию - РИА Новости, 30.10.2023

Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию

Совершенно неправильно и несправедливо переносить "кальку" событий на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T00:32

2023-10-30T00:32

2023-10-30T00:32

религия

беспорядки в аэропорту махачкалы

религия

общество

дамир мухетдинов

россия

ближний восток

республика дагестан

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Совершенно неправильно и несправедливо переносить "кальку" событий на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 29 октября до - предварительно - 02.59 6 ноября, воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших туда людей, сообщила Росавиация. "Мы знаем и понимаем, что военные действия в любом регионе мира находят отклики и отголоски среди неравнодушных верующих. Это в первую очередь применимо к Ближнему Востоку. Как бы ни развивались события в этой части света, совершенно неправильно и несправедливо переносить его "кальку" в наше многонациональное и многоконфессиональное государство", - сообщил РИА Новости муфтий Мухетдинов. По его словам, мусульмане обязаны руководствоваться здравым смыслом и требованиями религии и ее правилами. "Мы должны помнить призыв Всевышнего: "Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный" (сура аль-Хадж, 22:40). Для нашей религии неприемлемы : несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия", - заключил муфтий Мухетдинов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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беспорядки в аэропорту махачкалы, религия, общество, дамир мухетдинов, россия, ближний восток, республика дагестан