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США увидели свое спасение в антисемитизме - РИА Новости, 30.10.2023
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08:00 30.10.2023 (обновлено: 08:07 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
США увидели свое спасение в антисемитизме
США увидели свое спасение в антисемитизме - РИА Новости, 30.10.2023
США увидели свое спасение в антисемитизме
Отголоски ближневосточного кризиса докатились и до России. На выходных в Хасавюрте толпа из нескольких десятков человек едва не устроила погром в одной из... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:00
2023-10-30T08:07
сша
россия
ближний восток
служба безопасности украины
оон
в мире
аналитика
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Отголоски ближневосточного кризиса докатились и до России. На выходных в Хасавюрте толпа из нескольких десятков человек едва не устроила погром в одной из гостиниц города. Поводом стали слухи, что в отеле якобы проживают беженцы-израильтяне. Собравшиеся требовали их выселить и вообще выслать из Дагестана. Слухи оказались не просто фейком: глава республики обвинил в провокации "экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама". Имеется информация, что ответственность за вброс и раскачивание темы несут каналы, контролируемые ЦИПСО и СБУ. А вчера вечером события и вовсе продолжились массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы.В Карачаево-Черкесии состоялся несанкционированный митинг, на котором звучали не только пропалестинские и антиизраильские, но и антисемитские призывы. На участников мероприятия были составлены административные протоколы.Кроме того, неприятный инцидент произошел в Кабардино-Балкарии, где неизвестные подожгли покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра. Возможно, это, конечно, совпадение безо всякой политической подоплеки, но верится в это слабо. Куда вероятнее, что это звенья одной цепи, разворачивающейся сейчас по всему миру в виде всплеска антисемитизма.С одной стороны, рост антиизраильских настроений закономерен в свете эскалации конфликта, особенно в той форме, что она проходит. Но с другой — создается впечатление, что израильские (и американские) официальные лица делают все от них зависящее, чтобы обеспечить просто взрыв ненависти к евреям по всему миру. Варварские бомбардировки Газы ужасны сами по себе, но они ко всему сопровождаются жестокими, циничными и оскорбительными заявлениями официальных лиц в адрес невинных жертв — детей, женщин и стариков Газы. Как будто в Вашингтоне и Тель-Авиве разом забыли, как немудреными пиар-технологиями поддерживать образ добродетельной гуманной силы, желающей миру добра.А учитывая, что Израиль находится в жесткой вассальной зависимости от США, рождается подозрение, что тем самым реализуется стратегия, которую определили за океаном. Позиция Европы, кстати, подкрепляет данное подозрение: факт, что они внезапно сменили свою традиционно сбалансированную политику с серьезной долей сочувствия к палестинцам на жестко произраильскую, говорит о многом. Правда, в последние дни власти Старого Света чуть сбавили обороты — видимо, из-за усиливающихся пропалестинских манифестаций до них начало доходить, что это может кончиться для их стран совсем плохо. Часто можно услышать мнение, что палестино-израильский конфликт способен взорвать Ближний Восток, но реальность еще хуже: у этого противостояния имеется огромный разрушительный потенциал, который может коснуться большей части мира, запалив бикфордов шнур межрелигиозной и межнациональной розни в огромном числе стран. Региональный конфликт "палестинцы — израильтяне" при не очень больших усилиях можно превратить в глобальное противостояние "мусульмане — евреи" (многие этнические евреи совершенно нерелигиозны и не обладают гражданством Израиля, но тут, как в анекдоте, "бьют не по паспорту"), а из него даже в конфликт "мусульмане — евреи — христиане". Между прочим, Эрдоган уже намекнул на возможность подобного развития событий, когда пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем".Разумеется, наибольшую опасность такое развитие событий таит для многонациональных и многоконфессиональных стран с крупными мусульманскими и еврейскими общинами, поскольку перекидывание конфликта с Ближнего Востока означает для них внутреннюю дестабилизацию и возможные трения с соседями, а это все на руку Штатам в их традиционном подходе "разделяй и властвуй". Так что внезапно адекватный подход Западной Европы при голосовании в ООН в пятницу, когда только Австрия проголосовала против иорданской резолюции по Газе, похоже на отрезвление и понимание, насколько опасный конкретно для западноевропейских стран ящик Пандоры открыли на Ближнем Востоке.Россия находится в той же лодке. Для нашей страны межнациональный и межконфессиональный мир является основой всего нашего общественного и государственного устройства, также как терпимость, равенство людей перед законом и государственная монополия на насилие. Ксенофобия любого толка чрезвычайно опасна для страны, а уж инциденты с применением насилия просто недопустимы и должны пресекаться и наказываться.Однако тут возникает вопрос: неужели США, будучи крайне разнообразной расово, этнически и религиозно страной, не боятся, что их захлестнет той же войной? Журналисты пишут о крайне неприятных антисемитских выходках в Нью-Йорке в последние дни. А вообще, по данным СМИ, за пару недель в Штатах количество антисемитских инцидентов выросло в четыре раза.Ответ прост: нет, в Вашингтоне не видят в этих процессах угрозы для себя — по той простой причине, что расовые, религиозные, этнические и прочие социальные конфликты, в том числе с применением насилия, являются неотъемлемой частью американской системы. Погромы, например, на расовой почве вполне обыденны для США и происходят регулярно на протяжении всей их недолгой истории. Так что их логика проста: они разжигают ненависть к евреям и подталкивают мир к религиозным конфликтам в расчете, что из этой войны всех против всех они выйдут наименее пострадавшими и извлекут из нее наибольшие выгоды.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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сша, россия, ближний восток, служба безопасности украины, оон, в мире, аналитика
США, Россия, Ближний Восток, Служба безопасности Украины, ООН, В мире, Аналитика

США увидели свое спасение в антисемитизме

© AP Photo / Andres KudackiЖенщина с флагом Израиля на акции в Нью-Йорке
Женщина с флагом Израиля на акции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Andres Kudacki
Женщина с флагом Израиля на акции в Нью-Йорке
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Отголоски ближневосточного кризиса докатились и до России. На выходных в Хасавюрте толпа из нескольких десятков человек едва не устроила погром в одной из гостиниц города. Поводом стали слухи, что в отеле якобы проживают беженцы-израильтяне. Собравшиеся требовали их выселить и вообще выслать из Дагестана. Слухи оказались не просто фейком: глава республики обвинил в провокации "экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама". Имеется информация, что ответственность за вброс и раскачивание темы несут каналы, контролируемые ЦИПСО и СБУ. А вчера вечером события и вовсе продолжились массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы.
В Карачаево-Черкесии состоялся несанкционированный митинг, на котором звучали не только пропалестинские и антиизраильские, но и антисемитские призывы. На участников мероприятия были составлены административные протоколы.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Кроме того, неприятный инцидент произошел в Кабардино-Балкарии, где неизвестные подожгли покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра. Возможно, это, конечно, совпадение безо всякой политической подоплеки, но верится в это слабо. Куда вероятнее, что это звенья одной цепи, разворачивающейся сейчас по всему миру в виде всплеска антисемитизма.
С одной стороны, рост антиизраильских настроений закономерен в свете эскалации конфликта, особенно в той форме, что она проходит. Но с другой — создается впечатление, что израильские (и американские) официальные лица делают все от них зависящее, чтобы обеспечить просто взрыв ненависти к евреям по всему миру. Варварские бомбардировки Газы ужасны сами по себе, но они ко всему сопровождаются жестокими, циничными и оскорбительными заявлениями официальных лиц в адрес невинных жертв — детей, женщин и стариков Газы. Как будто в Вашингтоне и Тель-Авиве разом забыли, как немудреными пиар-технологиями поддерживать образ добродетельной гуманной силы, желающей миру добра.
А учитывая, что Израиль находится в жесткой вассальной зависимости от США, рождается подозрение, что тем самым реализуется стратегия, которую определили за океаном. Позиция Европы, кстати, подкрепляет данное подозрение: факт, что они внезапно сменили свою традиционно сбалансированную политику с серьезной долей сочувствия к палестинцам на жестко произраильскую, говорит о многом. Правда, в последние дни власти Старого Света чуть сбавили обороты — видимо, из-за усиливающихся пропалестинских манифестаций до них начало доходить, что это может кончиться для их стран совсем плохо.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
17 октября, 08:00
Часто можно услышать мнение, что палестино-израильский конфликт способен взорвать Ближний Восток, но реальность еще хуже: у этого противостояния имеется огромный разрушительный потенциал, который может коснуться большей части мира, запалив бикфордов шнур межрелигиозной и межнациональной розни в огромном числе стран. Региональный конфликт "палестинцы — израильтяне" при не очень больших усилиях можно превратить в глобальное противостояние "мусульмане — евреи" (многие этнические евреи совершенно нерелигиозны и не обладают гражданством Израиля, но тут, как в анекдоте, "бьют не по паспорту"), а из него даже в конфликт "мусульмане — евреи — христиане". Между прочим, Эрдоган уже намекнул на возможность подобного развития событий, когда пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем".
Разумеется, наибольшую опасность такое развитие событий таит для многонациональных и многоконфессиональных стран с крупными мусульманскими и еврейскими общинами, поскольку перекидывание конфликта с Ближнего Востока означает для них внутреннюю дестабилизацию и возможные трения с соседями, а это все на руку Штатам в их традиционном подходе "разделяй и властвуй". Так что внезапно адекватный подход Западной Европы при голосовании в ООН в пятницу, когда только Австрия проголосовала против иорданской резолюции по Газе, похоже на отрезвление и понимание, насколько опасный конкретно для западноевропейских стран ящик Пандоры открыли на Ближнем Востоке.
Россия находится в той же лодке. Для нашей страны межнациональный и межконфессиональный мир является основой всего нашего общественного и государственного устройства, также как терпимость, равенство людей перед законом и государственная монополия на насилие. Ксенофобия любого толка чрезвычайно опасна для страны, а уж инциденты с применением насилия просто недопустимы и должны пресекаться и наказываться.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Однако тут возникает вопрос: неужели США, будучи крайне разнообразной расово, этнически и религиозно страной, не боятся, что их захлестнет той же войной? Журналисты пишут о крайне неприятных антисемитских выходках в Нью-Йорке в последние дни. А вообще, по данным СМИ, за пару недель в Штатах количество антисемитских инцидентов выросло в четыре раза.
Ответ прост: нет, в Вашингтоне не видят в этих процессах угрозы для себя — по той простой причине, что расовые, религиозные, этнические и прочие социальные конфликты, в том числе с применением насилия, являются неотъемлемой частью американской системы. Погромы, например, на расовой почве вполне обыденны для США и происходят регулярно на протяжении всей их недолгой истории. Так что их логика проста: они разжигают ненависть к евреям и подталкивают мир к религиозным конфликтам в расчете, что из этой войны всех против всех они выйдут наименее пострадавшими и извлекут из нее наибольшие выгоды.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00
 
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