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В Черкесске на участников пропалестинской акции составили протоколы - РИА Новости, 29.10.2023
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15:51 29.10.2023 (обновлено: 16:04 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/aktsiya-1905982846.html
В Черкесске на участников пропалестинской акции составили протоколы
В Черкесске на участников пропалестинской акции составили протоколы - РИА Новости, 29.10.2023
В Черкесске на участников пропалестинской акции составили протоколы
Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии составили административные протоколы на участников несанкционированного пропалестинского митинга в городе Черкесске,... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:51
2023-10-29T16:04
черкесск
общество
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии составили административные протоколы на участников несанкционированного пропалестинского митинга в городе Черкесске, сообщает МВД по республике. Ранее в соцсетях появилось видео, как группа людей в Карачаево-Черкесии составляет петицию с антиизраильскими и пропалестинскими требованиями. Собравшиеся заявили, что вновь организуют несанкционированный митинг, если власти письменно не ответят в течение двух дней. "Двадцать восьмого октября в Черкесске, на площади Ленина, 80 граждан приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга. Участники несанкционированного публичного мероприятия привлечены к ответственности", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в отношении собравшихся составлены административные протоколы по признакам нарушения порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231028/protest-1905905186.html
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черкесск, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Черкесск, Общество, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Черкесске на участников пропалестинской акции составили протоколы

МВД: в КЧР на участников незаконной пропалестинской акции составили протоколы

© Фото : МВД по Карачаево-Черкесской республикеУчастница пропалестинского митинга в отделе МВД России по г. Черкесску
Участница пропалестинского митинга в отделе МВД России по г. Черкесску - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : МВД по Карачаево-Черкесской республике
Участница пропалестинского митинга в отделе МВД России по г. Черкесску
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии составили административные протоколы на участников несанкционированного пропалестинского митинга в городе Черкесске, сообщает МВД по республике.
Ранее в соцсетях появилось видео, как группа людей в Карачаево-Черкесии составляет петицию с антиизраильскими и пропалестинскими требованиями. Собравшиеся заявили, что вновь организуют несанкционированный митинг, если власти письменно не ответят в течение двух дней.
Гамбург - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В пропалестинских акциях в Гамбурге пострадали трое полицейских
28 октября, 23:15
"Двадцать восьмого октября в Черкесске, на площади Ленина, 80 граждан приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга. Участники несанкционированного публичного мероприятия привлечены к ответственности", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что в отношении собравшихся составлены административные протоколы по признакам нарушения порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
Пропалестинская акция в Риме - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В Риме, Лондоне и Париже прошли акции в поддержку Палестины
28 октября, 19:40
 
ЧеркесскОбществоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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