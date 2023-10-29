https://ria.ru/20231029/aktsiya-1905982846.html

В Черкесске на участников пропалестинской акции составили протоколы

В Черкесске на участников пропалестинской акции составили протоколы - РИА Новости, 29.10.2023

В Черкесске на участников пропалестинской акции составили протоколы

Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии составили административные протоколы на участников несанкционированного пропалестинского митинга в городе Черкесске,... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:51

2023-10-29T15:51

2023-10-29T16:04

черкесск

общество

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии составили административные протоколы на участников несанкционированного пропалестинского митинга в городе Черкесске, сообщает МВД по республике. Ранее в соцсетях появилось видео, как группа людей в Карачаево-Черкесии составляет петицию с антиизраильскими и пропалестинскими требованиями. Собравшиеся заявили, что вновь организуют несанкционированный митинг, если власти письменно не ответят в течение двух дней. "Двадцать восьмого октября в Черкесске, на площади Ленина, 80 граждан приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме митинга. Участники несанкционированного публичного мероприятия привлечены к ответственности", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что в отношении собравшихся составлены административные протоколы по признакам нарушения порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231028/protest-1905905186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкесск, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году