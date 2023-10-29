https://ria.ru/20231029/nalchik-1905967502.html
Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки
Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки - РИА Новости, 29.10.2023
Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки
Неизвестные подожгли автопокрышки на территории, где идет строительство еврейского культурного центра в Нальчике, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:00
2023-10-29T14:00
2023-10-29T16:36
происшествия
нальчик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Неизвестные подожгли автопокрышки на территории, где идет строительство еврейского культурного центра в Нальчике, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "На стройке еврейского культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера. Огонь быстро потушили, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. По его словам, по данному факту проводится проверка.Региональное ГУ МЧС информирует, что пожар в недостроенном здании по улице Левича в Нальчике произошел в 6.36 мск в воскресенье. Ведомство не уточнило, что это за здание. Согласно сайту еврейской общины, на этой улице находится строящийся еврейский культурный центр."По прибытии было установлено, что в недостроенном здании горит строительный мусор. В 06.52 пожар был локализован, в 07.00 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении спасателей.Уточняется, что площадь пожара составила 30 квадратных метров, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвовали 10 человек и две единицы техники.
https://ria.ru/20231029/gaza-1905938264.html
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик
Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки
На территории стройки культурного еврейского центра в Нальчике подожгли покрышки
НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Неизвестные подожгли автопокрышки на территории, где идет строительство еврейского культурного центра в Нальчике, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"На стройке еврейского культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера. Огонь быстро потушили, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по данному факту проводится проверка.
Региональное ГУ МЧС информирует, что пожар в недостроенном здании по улице Левича в Нальчике произошел в 6.36 мск в воскресенье. Ведомство не уточнило, что это за здание. Согласно сайту еврейской общины, на этой улице находится строящийся еврейский культурный центр.
«
"По прибытии было установлено, что в недостроенном здании горит строительный мусор. В 06.52 пожар был локализован, в 07.00 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении спасателей.
Уточняется, что площадь пожара составила 30 квадратных метров, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвовали 10 человек и две единицы техники.
Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе