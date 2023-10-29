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Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки - РИА Новости, 29.10.2023
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14:00 29.10.2023 (обновлено: 16:36 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/nalchik-1905967502.html
Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки
Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки - РИА Новости, 29.10.2023
Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки
Неизвестные подожгли автопокрышки на территории, где идет строительство еврейского культурного центра в Нальчике, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:00
2023-10-29T16:36
происшествия
нальчик
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НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Неизвестные подожгли автопокрышки на территории, где идет строительство еврейского культурного центра в Нальчике, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "На стройке еврейского культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера. Огонь быстро потушили, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. По его словам, по данному факту проводится проверка.Региональное ГУ МЧС информирует, что пожар в недостроенном здании по улице Левича в Нальчике произошел в 6.36 мск в воскресенье. Ведомство не уточнило, что это за здание. Согласно сайту еврейской общины, на этой улице находится строящийся еврейский культурный центр."По прибытии было установлено, что в недостроенном здании горит строительный мусор. В 06.52 пожар был локализован, в 07.00 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении спасателей.Уточняется, что площадь пожара составила 30 квадратных метров, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвовали 10 человек и две единицы техники.
https://ria.ru/20231029/gaza-1905938264.html
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происшествия, нальчик
Происшествия, Нальчик
Источник: в Нальчике на стройке еврейского центра подожгли покрышки

На территории стройки культурного еврейского центра в Нальчике подожгли покрышки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Неизвестные подожгли автопокрышки на территории, где идет строительство еврейского культурного центра в Нальчике, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"На стройке еврейского культурного центра в Нальчике неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера. Огонь быстро потушили, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по данному факту проводится проверка.
Региональное ГУ МЧС информирует, что пожар в недостроенном здании по улице Левича в Нальчике произошел в 6.36 мск в воскресенье. Ведомство не уточнило, что это за здание. Согласно сайту еврейской общины, на этой улице находится строящийся еврейский культурный центр.
«
"По прибытии было установлено, что в недостроенном здании горит строительный мусор. В 06.52 пожар был локализован, в 07.00 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении спасателей.
Уточняется, что площадь пожара составила 30 квадратных метров, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвовали 10 человек и две единицы техники.
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