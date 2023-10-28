https://ria.ru/20231028/erdogan-1905892276.html

Эрдоган пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем"

Эрдоган пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем" - РИА Новости, 29.10.2023

Эрдоган пригрозил Западу войной "креста с полумесяцем"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил западным странам войной "креста с полумесяцем", об этом он заявил на масштабном митинге в поддержку Палестины в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-28T20:59

2023-10-28T20:59

2023-10-29T01:00

в мире

израиль

турция

палестина

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

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генеральная ассамблея оон

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СТАМБУЛ, 28 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил западным странам войной "креста с полумесяцем", об этом он заявил на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. "Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте: этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены той же решимости, что и в Ливии, в Карабахе, знайте — мы таковы и на Ближнем Востоке", — подчеркнул он.По словам турецкого лидера, именно западные страны несут ответственность за резню в секторе Газа, поскольку они "мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для легитимации военных преступлений Израиля". Он также назвал премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху истинным террористом.Кроме того, Эрдоган прокомментировал итоги голосования по резолюции ООН, отметив, что "только 13-14 стран" поддержали позицию Тель-Авива."Так что, Израиль, ты обречен на одиночество в мире и после этого будешь обречен, что бы ты ни делал. ООН сделала хороший шаг, приняв эту резолюцию", — сказал президент Турции.Он также посетовал на оппозиционеров, считающих ХАМАС террористами. По его мнению, не палестинское движение, а Израиль ведет себя как группировка. Палестино-израильский конфликтНовый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

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тель-авив

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