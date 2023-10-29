https://ria.ru/20231029/gaza-1905938264.html

Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе

Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе - РИА Новости, 29.10.2023

Глава Дагестана рассказал о провокациях из-за событий в Газе

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале призвал жителей республики не поддаваться на провокации со стороны экстремистских интернет-ресурсов на... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T10:27

2023-10-29T10:27

2023-10-29T15:21

палестина

хасавюрт

израиль

сергей меликов

общество

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МАХАЧКАЛА, 29 окт — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале призвал жителей республики не поддаваться на провокации со стороны экстремистских интернет-ресурсов на фоне обострения палестино-израильского конфликта."В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране… Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы… Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона!" — написал он.Как отметил Меликов, оперативная и профессиональная работа сотрудников регионального МВД и муниципальных властей позволила быстро исправить "возникшее недоразумение" — после их разъяснений люди мирно разошлись по домам. "Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество! <...> Прошу проявить терпение, не распространять неправдивую информацию и не принимать поспешных решений", — добавил глава республики.На минувшей неделе в Дагестане прошли несколько несанкционированных акций в поддержку Палестины. Так, в Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно — молодых людей, пришли к отелю, где якобы находились беженцы из Израиля. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html

палестина

хасавюрт

израиль

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палестина, хасавюрт, израиль, сергей меликов, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году