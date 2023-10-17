https://ria.ru/20231017/forum-1903209065.html

В Пекине начинается международный форум "Один пояс, один путь"

В Пекине начинается международный форум "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 17.10.2023

В Пекине начинается международный форум "Один пояс, один путь"

Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", на котором должны состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:07

2023-10-17T00:07

2023-10-17T00:07

пекин

казахстан

сша

си цзиньпин

владимир путин

юрий ушаков

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", на котором должны состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, начинает работу в Пекине. Международный форум "Один пояс, один путь" проходит в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке дняО том, что форум будет проведен в этом году, власти Китая сообщили еще в начале года, однако точные даты озвучили только на прошлой неделе. Его главной темой стало "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". Так же сдержанно публикуется и информация по поводу программы форума. В частности, на данный момент известно, что во вторник в рамках форума пройдет предпринимательская конференция и приветственный ужин. В среду состоится официальная церемония открытия форума, на которой с речью выступит Си Цзиньпин. Также пройдет ряд форумов на высоком уровне и тематических форумов. Участники форумаЗаместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в интервью китайским СМИ рассказал, что свое участие в форуме подтвердили представители более чем 140 стран и более 30 международных организаций, включая государственных лидеров, глав международных организаций, официальных лиц министерского уровня и представителей деловых кругов. "На настоящий момент число зарегистрированных гостей превысило 4 тысячи человек", - сказал Ма Чжаосюй. В понедельник Центральное телевидение Китая сообщало, что для участия в форуме в Пекин уже прибыли президент Сербии Александр Вучич, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, а также вице-президент Нигерии Кашим Шеттима. Для участия в форуме в Пекин также прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщала пресс-служба венгерского премьера. Президент Чили Габриэль Борич и президент Кении Уильям Руто прибыли в Пекин в воскресенье. Участие РоссииВ понедельник для участия в форуме в Пекин прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встретился со своим китайским коллегой Ван И. Главы МИД двух стран отметили важность укрепления тесной координации между Россией и Китаем на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других механизмах и форумах, подтвержден обоюдный настрой на уплотнение контактов в БРИКС с учетом председательства России в объединении в 2024 году. Ван И отметил, что Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь". В понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в рамках форума "Один пояс, один путь" проведут переговоры 18 октября, обсудят вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка. Он также сообщил, что переговоры политиков пройдут в два этапа - в расширенном составе и в узком. При этом Ушаков не исключил, что лидеры двух стран пообщаются тет-а-тет за рамками переговоров, в таком случае политики обсудят самые чувствительные вопросы, отметил он. Ушаков сообщил, что в российскую делегацию на переговорах войдут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр экономики Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. От администрации будут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Максим Орешкин. В российскую делегацию также войдут генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роснефти" Игорь Сечин, предприниматель Геннадий Тимченко, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, отметил помощник президента. Кроме того, Путин выступит с речью на открытии форума в среду. Об инициативеГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин рассказал РИА Новости, что инициатива "Один пояс, один путь" была выдвинута Си Цзиньпином более 10 лет назад в Казахстане, нынешнем государстве-председателе в ШОС. "Инициатива получила положительный отклик международного сообщества, многие страны стали активно в ней участвовать. В течение 10 лет круг участников проекта неуклонно расширялся. В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках ОПОП", - сказал он. По словам Чжан Мина, за прошедшие 10 лет инициатива "ОПОП" оказала заметное экономическое и социальное воздействие на экономическое развитие различных государств-членов, способствовала созданию многочисленных рабочих мест, содействовала увеличению числа инвестиций, торговли, транспортной взаимосвязанности, развитию сотрудничества в сфере культуры, туризма и так далее, сыграла значительную роль в повышения уровня жизни и благосостояния населения. "На сегодня инициатива привлекла почти 1 триллион долларов США инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества. Создано 420 тысяч рабочих мест в странах вдоль маршрута, из нищеты вырвалось почти 40 миллионов человек", - сказал генсек. Он также отметил, что в контексте беспрецедентных изменений в мире инициатива "Пояс и путь" "подает позитивные сигналы, вселяет стабильную уверенность и закладывает прочный фундамент для реализации повестки дня в области устойчивого развития ООН 2030 и содействия построению сообщества единой судьбы человечества".

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https://ria.ru/20231015/putin-1902848126.html

https://ria.ru/20231016/preimuschestvo-1902976879.html

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пекин, казахстан, сша, си цзиньпин, владимир путин, юрий ушаков, шос, оон