Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России
Орнитологи рассказали о росте популярности бердвотчинга в России
© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкИпатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
Ипатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Орлы, фламинго, дикуша, лопатень, загадочный рыжеухий бюльбюль — каких только пернатых не встретишь в России. Увидеть редких представителей фауны можно и в заповеднике, и в городском парке. Сегодня, во вторую субботу октября, отмечается Всемирный день перелетных птиц. О том, почему бердвотчинг становится все популярнее, где в России наблюдать за самыми красивыми стаями и на кого открыть фотоохоту зимой в Москве, — в материале РИА Новости.
Эндемиков мало, но все равно интересно
"В России можно увидеть более 900 видов птиц, и в каждом регионе — свой список, — говорит бердвотчер (англ. birdwatching — наблюдение за птицами. — Прим. ред.), фотограф, организатор тематических туров Вячеслав Лузанов. — При этом орнитофауна России, несмотря на обширную территорию, не очень разнообразна. Но это по сравнению, например, с тропическими странами".
Так, в Индонезии — более 1500 видов птиц и примерно 400 эндемиков. Но и у нас есть на что посмотреть. За некоторыми видами, отмечает Лузанов, в Россию даже специально приезжают бердвотчеры из других стран.
Например, дикуша на Дальнем Востоке. "Эта птица очень похожа на глухаря, на куропатку. Она живет в таких местах, где людей практически не бывает. И охотники просто подходят и берут ее в руки", — объясняет эксперт.
Очень красива, по его словам, краснозобая казарка, которая гнездится в тундре на Таймыре и Ямале.
Еще одна "птичка притяжения" — кулик-лопатень. Тоже с Дальнего Востока. "Он крошечный, размером с мизинец. У него на конце клюва есть что-то вроде лопаточки", — пишут в РГО. Кстати, зачем такое причудливое приспособление нужно, ученым неизвестно.
© iStock.com / thawatsКулик-лопатень
Кулик-лопатень
© iStock.com / thawats
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© Фото : Chris Martin Bahr / WWF-CanonКраснозобая казарка
Краснозобая казарка
© Фото : Chris Martin Bahr / WWF-Canon
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Кулик-лопатень
© iStock.com / thawats
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Краснозобая казарка
© Фото : Chris Martin Bahr / WWF-Canon
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Также в РГО объясняют, что в России есть только один эндемик, который все время проводит в нашей стране, — якутский поползень. Еще 13 видов, в том числе и лопатень, гнездятся только у нас. Стерх, например, — тоже гнездовой эндемик. А вот дикушу из списка исключили — пробралась в Китай и Корею.
Самые большие, яркие и редкие
"Особенно успешно прошел один из последних туров в приморском нацпарке "Земля леопарда": всего за два дня гости заповедной территории поймали в объектив 71 вид диких пернатых, в том числе очень редких, крупнейших в своем роде", — рассказывают в заповеднике.
Например, удалось сделать снимки многих краснокнижных. Например, хохлатого орла, в России гнездящегося только в Приморье, орлана-белохвоста, овсянки-ремеза, японского журавля, находящегося под угрозой исчезновения, самой маленькой из всех речных уток — чирка-свистунка — и белоспинного дятла, самого крупного в своем роде.
© iStock.com / dmf87Хохлатый орел
Хохлатый орел
© iStock.com / dmf87
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗимовка краснокнижных орланов и полярных чаек во Владивостоке
Зимовка краснокнижных орланов и полярных чаек во Владивостоке
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© iStock.com / Kersti LindstromОвсянка-ремез
Овсянка-ремез
© iStock.com / Kersti Lindstrom
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© Depositphotos.com / Ondrej ProsickyЯпонский журавль
Японский журавль
© Depositphotos.com / Ondrej Prosicky
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© Depositphotos.com / krahel@yandex.ruБелоспинный дятел
Белоспинный дятел
© Depositphotos.com / krahel@yandex.ru
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Хохлатый орел
© iStock.com / dmf87
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Зимовка краснокнижных орланов и полярных чаек во Владивостоке
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Овсянка-ремез
© iStock.com / Kersti Lindstrom
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Японский журавль
© Depositphotos.com / Ondrej Prosicky
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Белоспинный дятел
© Depositphotos.com / krahel@yandex.ru
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Удивили тростниковая сутора и рыжеухий бюльбюль, которые встречаются в России крайне редко и очень локально. Зимой, по словам сотрудников "Земли леопарда", высока вероятность встречи с черным грифом — самой большой птицей России.
© iStock.com / AGAMI stockТростниковая сутора
Тростниковая сутора
© iStock.com / AGAMI stock
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© iStock.com / MikeLane45Рыжеухий бюльбюль
Рыжеухий бюльбюль
© iStock.com / MikeLane45
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© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке "Земля леопарда"
Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке "Земля леопарда"
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Тростниковая сутора
© iStock.com / AGAMI stock
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Рыжеухий бюльбюль
© iStock.com / MikeLane45
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Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке "Земля леопарда"
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Бразильский сериал и розовый фламинго
Но так далеко забираться необязательно. "Если поехать в дельту Волги — например, в колонию бакланов, — то часа за три можно посмотреть целый "бразильский сериал" из жизни этих птиц: кормление, любовь, добыча пропитания, выяснение отношений между соседями. Очень увлекательное зрелище", — рассказывает Татьяна Калишевская, генеральный директор Центра экологических путешествий.
Стая бакланов в дельте Волги
"Мы в первую очередь показываем лесных птиц средней полосы России. Например, несколько видов сов: бородатую неясыть, за которой к нам в Нижний Новгород едет много москвичей, сову-сплюшку", — говорит орнитолог, организатор туров в дикую природу Алексей Левашкин.
Но бывают и необычные встречи. "Например, раньше фламинго тут появлялись раз лет в пятьдесят. Сейчас чаще. Этим летом опять видели на Волге молодую птицу. Мы уже и не удивляемся, а люди толпами ездят, фотографируют", — отмечает специалист.
© iStock.com / serkanmutanСова-сплюшка
Сова-сплюшка
© iStock.com / serkanmutan
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© iStock.com / karlumbriacoБородатая неясыть
Бородатая неясыть
© iStock.com / karlumbriaco
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© Depositphotos.com / Pxhidalgo
Розовый фламинго
Розовый фламинго
© Depositphotos.com / Pxhidalgo
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Сова-сплюшка
© iStock.com / serkanmutan
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Бородатая неясыть
© iStock.com / karlumbriaco
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Розовый фламинго
© Depositphotos.com / Pxhidalgo
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Кстати, розовый фламинго — не гнездящийся, но в целом не редкий для России вид. Их можно встретить в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском крае. Залетные есть и на юге Сибири, в Приморье, на Урале, в Якутии. Говорят, отдельные особи почти до Санкт-Петербурга добрались.
За птицами — в Москву
Вячеслав Лузанов вспоминает другую неожиданную встречу. "Мы недавно вернулись из Дагестана, и там нашей группе удалось увидеть и сфотографировать исландского песочника. Это маленькая серая птичка. Абсолютно невзрачный такой куличик, — объясняет эксперт. — Но это была первая задокументированная встреча именно в Дагестане".
© iStock.com / mauriboИсландский песочник
Исландский песочник
© iStock.com / mauribo
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© iStock.com / BrianEKushnerИсландский песочник
Исландский песочник
© iStock.com / BrianEKushner
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Исландский песочник
© iStock.com / mauribo
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Исландский песочник
© iStock.com / BrianEKushner
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Бердвотчинг в Москве? Запросто. "Я сам живу в Крыму, но ездил в столицу специально смотреть птиц. Они прилетают на Москву-реку на зимовку. Например, луток, гоголь из северных регионов России. Иногда полярные чайки, — рассказывает Лузанов. — Последние годы зимуют одна или несколько особей бургомистра. Это большая полярная чайка".
Луток
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк
Обыкновенный гоголь на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае
Обыкновенный гоголь на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае
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Луток
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Обыкновенный гоголь на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае
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По его словам, для обывателя она ничем не интересна, но для бердвотчера это находка, за которой стоит приехать. В Подмосковье встречаются белощекие казарки, очень красивые.
Белощекая казарка в пруду
Обычная прогулка
Туры к птицам бывают разные. Одни едут за редкими кадрами, другие — считать пернатых. Кому-то интересны виды.
Эксперты подчеркивают, что обычно бердвотчинг — комфортная вылазка на природу. По словам Алексея Левашкина, ничего специального брать с собой не нужно. Это обычная прогулка, на которой можно увидеть редких птиц.
© iStock.com / Elena GoosenМужчина наблюдает за птицами
© iStock.com / Elena Goosen
Мужчина наблюдает за птицами
"Я организую туры скорее за красивыми кадрами, — уточняет Вячеслав. — Я ведь сам фотограф. Главное ограничение — маленькая группа. Толпой нельзя: птица просто испугается и улетит. Мы едем в одной машине, внедорожнике. Я гид и водитель, со мной еще три-четыре туриста. Уровень сложности невысокий. Иногда где-то нужно прогуляться, если машине не проехать".
Так же и в парке "Земля леопарда": туры доступны всем, передвижение — на автотранспорте, обязательно нужно взять с собой бинокль.
© iStock.com / Elena GoosenДевушка наблюдает за птицами
© iStock.com / Elena Goosen
Девушка наблюдает за птицами
Птичий all inclusive
"Для продвинутых необходим телескоп, большинство редких и мелких птиц без него не увидеть. Для фотографов — хорошая камера с мощным зумом, — перечисляет Татьяна Калишевская. — И готовность вставать в четыре утра: это наиболее активное время у птиц".
Стоимость туров зависит от региона и от включенных услуг. All inclusive тут тоже есть: питание, проживание, трансфер, работа гида, водителя.
Орнитологический заповедник "Лебяжьи острова"
"Все включено, кроме билетов до места старта и обратно. Разброс цен — от 100 тысяч рублей на человека за поездку на семь-десять дней до 500 тысяч за двухнедельную, — уточняет она. — Короткие прогулки по городу стоят от тысячи рублей на человека, в десять-пятнадцать тысяч обойдется тур выходного дня".
Вячеслав Лузанов рассказывает, что в основном в программе — проживание в гостиницах, но есть регионы, где без палатки нельзя. Например, на Камчатке в районе некоторых вулканов и других местах для наблюдений за птицами средств размещений просто нет. Стоимость таких программ — 35 тысяч рублей (Дагестан, Кубань, Калмыкия), 85 и 95 тысяч (Приморье и Сахалин с Кунаширом соответственно).
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий АртюхинКроноцкий заповедник. Ипатка
Кроноцкий заповедник. Ипатка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин
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Кроноцкий заповедник. Ипатка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин
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Юные натуралисты
По словам экспертов, интерес к бердвотчингу в России растет. "В Советское время были юные натуралисты, выпускался журнал, а в 90-е это движение заглохло. В России и в царские времена интересовались природой. Правда, люди без финансовых проблем, — говорит Лузанов. — Сейчас в основном именно взрослые этим увлекаются".
Такое хобби требует вложений: бинокли, телескопы, фотоаппараты, наличие свободного времени и возможности путешествовать.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОрнитолог во время работы по высадке птенцов алтайского сокола-балобана
Орнитолог во время работы по высадке птенцов алтайского сокола-балобана
"Например, в Великобритании это национальное увлечение", — отмечает эксперт. Среди поклонников — Мик Джаггер, Пол Маккартни, Теодор Рузвельт, Альберт Эйнштейн.
Помогать, но не беспокоить
При этом бердвотчинг полезен: наблюдения важны орнитологам, чтобы отслеживать пути миграции птиц. Настоящий любитель пернатых не навредит им, например, попытавшись оказать помощь слетку. Кстати, одно из главных правил — не беспокоить.
Вопрос помощи — отдельная тема. Алексей Левашкин объясняет, что ребцентры, которые существуют для диких птиц, живут за счет пожертвований или на собственные средства. Помощи государства не хватает.
"Сейчас идет пролет синиц-московок, они врезаются в остекленные высотки в городах. Бывает, возле дома лежит птиц 20-30, — рассказывает он. — Прозрачные противошумовые щиты, которые стоят вдоль трасс, тоже создают проблемы. Птицы не видят их".
Пока в основном все держится на энтузиастах. Так, в Ульяновской области молодого лебедя-шипуна в октябре нашли охотники — он не успел на юг. Теперь перезимует в Ульяновском зоопарке. В якутском мини-зоопарке "Зоополис" спасли сову со сломанным крылом. Недавно там (через год после лечения) выпустили в среду обитания краснокнижного филина. Теперь хотят открыть ребцентр.