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Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России - РИА Новости, 14.10.2023
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Туризм
 
08:00 14.10.2023 (обновлено: 10:17 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ptitsy-1902636663.html
Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России
Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России - РИА Новости, 14.10.2023
Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России
Орлы, фламинго, дикуша, лопатень, загадочный рыжеухий бюльбюль — каких только пернатых не встретишь в России. Увидеть редких представителей фауны можно и в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:00
2023-10-14T10:17
туризм
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маршруты - туризм
дальний восток
куда поехать
куда поехать в выходные
москва
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Орлы, фламинго, дикуша, лопатень, загадочный рыжеухий бюльбюль — каких только пернатых не встретишь в России. Увидеть редких представителей фауны можно и в заповеднике, и в городском парке. Сегодня, во вторую субботу октября, отмечается Всемирный день перелетных птиц. О том, почему бердвотчинг становится все популярнее, где в России наблюдать за самыми красивыми стаями и на кого открыть фотоохоту зимой в Москве, — в материале РИА Новости.Эндемиков мало, но все равно интересно"В России можно увидеть более 900 видов птиц, и в каждом регионе — свой список, — говорит бердвотчер (англ. birdwatching — наблюдение за птицами. — Прим. ред.), фотограф, организатор тематических туров Вячеслав Лузанов. — При этом орнитофауна России, несмотря на обширную территорию, не очень разнообразна. Но это по сравнению, например, с тропическими странами".Так, в Индонезии — более 1500 видов птиц и примерно 400 эндемиков. Но и у нас есть на что посмотреть. За некоторыми видами, отмечает Лузанов, в Россию даже специально приезжают бердвотчеры из других стран. Например, дикуша на Дальнем Востоке. "Эта птица очень похожа на глухаря, на куропатку. Она живет в таких местах, где людей практически не бывает. И охотники просто подходят и берут ее в руки", — объясняет эксперт.Очень красива, по его словам, краснозобая казарка, которая гнездится в тундре на Таймыре и Ямале.Еще одна "птичка притяжения" — кулик-лопатень. Тоже с Дальнего Востока. "Он крошечный, размером с мизинец. У него на конце клюва есть что-то вроде лопаточки", — пишут в РГО. Кстати, зачем такое причудливое приспособление нужно, ученым неизвестно.Также в РГО объясняют, что в России есть только один эндемик, который все время проводит в нашей стране, — якутский поползень. Еще 13 видов, в том числе и лопатень, гнездятся только у нас. Стерх, например, — тоже гнездовой эндемик. А вот дикушу из списка исключили — пробралась в Китай и Корею.Самые большие, яркие и редкие"Особенно успешно прошел один из последних туров в приморском нацпарке "Земля леопарда": всего за два дня гости заповедной территории поймали в объектив 71 вид диких пернатых, в том числе очень редких, крупнейших в своем роде", — рассказывают в заповеднике.Например, удалось сделать снимки многих краснокнижных. Например, хохлатого орла, в России гнездящегося только в Приморье, орлана-белохвоста, овсянки-ремеза, японского журавля, находящегося под угрозой исчезновения, самой маленькой из всех речных уток — чирка-свистунка — и белоспинного дятла, самого крупного в своем роде.Удивили тростниковая сутора и рыжеухий бюльбюль, которые встречаются в России крайне редко и очень локально. Зимой, по словам сотрудников "Земли леопарда", высока вероятность встречи с черным грифом — самой большой птицей России.Бразильский сериал и розовый фламингоНо так далеко забираться необязательно. "Если поехать в дельту Волги — например, в колонию бакланов, — то часа за три можно посмотреть целый "бразильский сериал" из жизни этих птиц: кормление, любовь, добыча пропитания, выяснение отношений между соседями. Очень увлекательное зрелище", — рассказывает Татьяна Калишевская, генеральный директор Центра экологических путешествий."Мы в первую очередь показываем лесных птиц средней полосы России. Например, несколько видов сов: бородатую неясыть, за которой к нам в Нижний Новгород едет много москвичей, сову-сплюшку", — говорит орнитолог, организатор туров в дикую природу Алексей Левашкин. Но бывают и необычные встречи. "Например, раньше фламинго тут появлялись раз лет в пятьдесят. Сейчас чаще. Этим летом опять видели на Волге молодую птицу. Мы уже и не удивляемся, а люди толпами ездят, фотографируют", — отмечает специалист.Кстати, розовый фламинго — не гнездящийся, но в целом не редкий для России вид. Их можно встретить в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском крае. Залетные есть и на юге Сибири, в Приморье, на Урале, в Якутии. Говорят, отдельные особи почти до Санкт-Петербурга добрались.За птицами — в МосквуВячеслав Лузанов вспоминает другую неожиданную встречу. "Мы недавно вернулись из Дагестана, и там нашей группе удалось увидеть и сфотографировать исландского песочника. Это маленькая серая птичка. Абсолютно невзрачный такой куличик, — объясняет эксперт. — Но это была первая задокументированная встреча именно в Дагестане".Бердвотчинг в Москве? Запросто. "Я сам живу в Крыму, но ездил в столицу специально смотреть птиц. Они прилетают на Москву-реку на зимовку. Например, луток, гоголь из северных регионов России. Иногда полярные чайки, — рассказывает Лузанов. — Последние годы зимуют одна или несколько особей бургомистра. Это большая полярная чайка".По его словам, для обывателя она ничем не интересна, но для бердвотчера это находка, за которой стоит приехать. В Подмосковье встречаются белощекие казарки, очень красивые.Обычная прогулкаТуры к птицам бывают разные. Одни едут за редкими кадрами, другие — считать пернатых. Кому-то интересны виды.Эксперты подчеркивают, что обычно бердвотчинг — комфортная вылазка на природу. По словам Алексея Левашкина, ничего специального брать с собой не нужно. Это обычная прогулка, на которой можно увидеть редких птиц."Я организую туры скорее за красивыми кадрами, — уточняет Вячеслав. — Я ведь сам фотограф. Главное ограничение — маленькая группа. Толпой нельзя: птица просто испугается и улетит. Мы едем в одной машине, внедорожнике. Я гид и водитель, со мной еще три-четыре туриста. Уровень сложности невысокий. Иногда где-то нужно прогуляться, если машине не проехать".Так же и в парке "Земля леопарда": туры доступны всем, передвижение — на автотранспорте, обязательно нужно взять с собой бинокль.Птичий all inclusive"Для продвинутых необходим телескоп, большинство редких и мелких птиц без него не увидеть. Для фотографов — хорошая камера с мощным зумом, — перечисляет Татьяна Калишевская. — И готовность вставать в четыре утра: это наиболее активное время у птиц".Стоимость туров зависит от региона и от включенных услуг. All inclusive тут тоже есть: питание, проживание, трансфер, работа гида, водителя."Все включено, кроме билетов до места старта и обратно. Разброс цен — от 100 тысяч рублей на человека за поездку на семь-десять дней до 500 тысяч за двухнедельную, — уточняет она. — Короткие прогулки по городу стоят от тысячи рублей на человека, в десять-пятнадцать тысяч обойдется тур выходного дня".Вячеслав Лузанов рассказывает, что в основном в программе — проживание в гостиницах, но есть регионы, где без палатки нельзя. Например, на Камчатке в районе некоторых вулканов и других местах для наблюдений за птицами средств размещений просто нет. Стоимость таких программ — 35 тысяч рублей (Дагестан, Кубань, Калмыкия), 85 и 95 тысяч (Приморье и Сахалин с Кунаширом соответственно).Юные натуралистыПо словам экспертов, интерес к бердвотчингу в России растет. "В Советское время были юные натуралисты, выпускался журнал, а в 90-е это движение заглохло. В России и в царские времена интересовались природой. Правда, люди без финансовых проблем, — говорит Лузанов. — Сейчас в основном именно взрослые этим увлекаются".Такое хобби требует вложений: бинокли, телескопы, фотоаппараты, наличие свободного времени и возможности путешествовать."Например, в Великобритании это национальное увлечение", — отмечает эксперт. Среди поклонников — Мик Джаггер, Пол Маккартни, Теодор Рузвельт, Альберт Эйнштейн.Помогать, но не беспокоитьПри этом бердвотчинг полезен: наблюдения важны орнитологам, чтобы отслеживать пути миграции птиц. Настоящий любитель пернатых не навредит им, например, попытавшись оказать помощь слетку. Кстати, одно из главных правил — не беспокоить.Вопрос помощи — отдельная тема. Алексей Левашкин объясняет, что ребцентры, которые существуют для диких птиц, живут за счет пожертвований или на собственные средства. Помощи государства не хватает. "Сейчас идет пролет синиц-московок, они врезаются в остекленные высотки в городах. Бывает, возле дома лежит птиц 20-30, — рассказывает он. — Прозрачные противошумовые щиты, которые стоят вдоль трасс, тоже создают проблемы. Птицы не видят их".Пока в основном все держится на энтузиастах. Так, в Ульяновской области молодого лебедя-шипуна в октябре нашли охотники — он не успел на юг. Теперь перезимует в Ульяновском зоопарке. В якутском мини-зоопарке "Зоополис" спасли сову со сломанным крылом. Недавно там (через год после лечения) выпустили в среду обитания краснокнижного филина. Теперь хотят открыть ребцентр.
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Лана Баева
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Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России

Орнитологи рассказали о росте популярности бердвотчинга в России

© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкИпатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе
Ипатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Вера Костамо
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Ипатки на птичьем базаре острова Колючин в Чукотском автономном округе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Орлы, фламинго, дикуша, лопатень, загадочный рыжеухий бюльбюль — каких только пернатых не встретишь в России. Увидеть редких представителей фауны можно и в заповеднике, и в городском парке. Сегодня, во вторую субботу октября, отмечается Всемирный день перелетных птиц. О том, почему бердвотчинг становится все популярнее, где в России наблюдать за самыми красивыми стаями и на кого открыть фотоохоту зимой в Москве, — в материале РИА Новости.

Эндемиков мало, но все равно интересно

"В России можно увидеть более 900 видов птиц, и в каждом регионе — свой список, — говорит бердвотчер (англ. birdwatching — наблюдение за птицами. — Прим. ред.), фотограф, организатор тематических туров Вячеслав Лузанов. — При этом орнитофауна России, несмотря на обширную территорию, не очень разнообразна. Но это по сравнению, например, с тропическими странами".
Так, в Индонезии — более 1500 видов птиц и примерно 400 эндемиков. Но и у нас есть на что посмотреть. За некоторыми видами, отмечает Лузанов, в Россию даже специально приезжают бердвотчеры из других стран.
CC BY-SA 3.0 / Franz Hafner / Male Siberian Spruce Grouse displaying. Photo taken in East Siberia (51°N; 137°E) Charpin-BaktorДикуша
Дикуша - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Franz Hafner / Male Siberian Spruce Grouse displaying. Photo taken in East Siberia (51°N; 137°E) Charpin-Baktor
Дикуша
Например, дикуша на Дальнем Востоке. "Эта птица очень похожа на глухаря, на куропатку. Она живет в таких местах, где людей практически не бывает. И охотники просто подходят и берут ее в руки", — объясняет эксперт.
Очень красива, по его словам, краснозобая казарка, которая гнездится в тундре на Таймыре и Ямале.
Еще одна "птичка притяжения" — кулик-лопатень. Тоже с Дальнего Востока. "Он крошечный, размером с мизинец. У него на конце клюва есть что-то вроде лопаточки", — пишут в РГО. Кстати, зачем такое причудливое приспособление нужно, ученым неизвестно.
© iStock.com / thawatsКулик-лопатень
Кулик-лопатень
Кулик-лопатень
© iStock.com / thawats
1 из 3
© Фото : Chris Martin Bahr / WWF-CanonКраснозобая казарка
Краснозобая казарка
Краснозобая казарка
© Фото : Chris Martin Bahr / WWF-Canon
2 из 3
© AFP 2023 / Sam YehСтерх
Стерх
Стерх
© AFP 2023 / Sam Yeh
3 из 3
Кулик-лопатень
© iStock.com / thawats
1 из 3
Краснозобая казарка
© Фото : Chris Martin Bahr / WWF-Canon
2 из 3
Стерх
© AFP 2023 / Sam Yeh
3 из 3
Также в РГО объясняют, что в России есть только один эндемик, который все время проводит в нашей стране, — якутский поползень. Еще 13 видов, в том числе и лопатень, гнездятся только у нас. Стерх, например, — тоже гнездовой эндемик. А вот дикушу из списка исключили — пробралась в Китай и Корею.

Самые большие, яркие и редкие

"Особенно успешно прошел один из последних туров в приморском нацпарке "Земля леопарда": всего за два дня гости заповедной территории поймали в объектив 71 вид диких пернатых, в том числе очень редких, крупнейших в своем роде", — рассказывают в заповеднике.
Например, удалось сделать снимки многих краснокнижных. Например, хохлатого орла, в России гнездящегося только в Приморье, орлана-белохвоста, овсянки-ремеза, японского журавля, находящегося под угрозой исчезновения, самой маленькой из всех речных уток — чирка-свистунка — и белоспинного дятла, самого крупного в своем роде.
© iStock.com / dmf87Хохлатый орел
Хохлатый орел
Хохлатый орел
© iStock.com / dmf87
1 из 6
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗимовка краснокнижных орланов и полярных чаек во Владивостоке
Зимовка краснокнижных орланов и полярных чаек во Владивостоке
Зимовка краснокнижных орланов и полярных чаек во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 6
© iStock.com / Kersti LindstromОвсянка-ремез
Овсянка-ремез
Овсянка-ремез
© iStock.com / Kersti Lindstrom
3 из 6
© Depositphotos.com / Ondrej ProsickyЯпонский журавль
Японский журавль
Японский журавль
© Depositphotos.com / Ondrej Prosicky
4 из 6
CC BY-SA 4.0 / J.M.Garg / Утка чирок-свистунок
Утка чирок-свистунок
Утка чирок-свистунок
CC BY-SA 4.0 / J.M.Garg /
5 из 6
© Depositphotos.com / krahel@yandex.ruБелоспинный дятел
Белоспинный дятел
Белоспинный дятел
© Depositphotos.com / krahel@yandex.ru
6 из 6
Хохлатый орел
© iStock.com / dmf87
1 из 6
Зимовка краснокнижных орланов и полярных чаек во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 6
Овсянка-ремез
© iStock.com / Kersti Lindstrom
3 из 6
Японский журавль
© Depositphotos.com / Ondrej Prosicky
4 из 6
Утка чирок-свистунок
CC BY-SA 4.0 / J.M.Garg /
5 из 6
Белоспинный дятел
© Depositphotos.com / krahel@yandex.ru
6 из 6
Удивили тростниковая сутора и рыжеухий бюльбюль, которые встречаются в России крайне редко и очень локально. Зимой, по словам сотрудников "Земли леопарда", высока вероятность встречи с черным грифом — самой большой птицей России.
© iStock.com / AGAMI stockТростниковая сутора
Тростниковая сутора
Тростниковая сутора
© iStock.com / AGAMI stock
1 из 3
© iStock.com / MikeLane45Рыжеухий бюльбюль
Рыжеухий бюльбюль
Рыжеухий бюльбюль
© iStock.com / MikeLane45
2 из 3
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"

Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке "Земля леопарда"

Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке Земля леопарда

Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке "Земля леопарда"

© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
3 из 3
Тростниковая сутора
© iStock.com / AGAMI stock
1 из 3
Рыжеухий бюльбюль
© iStock.com / MikeLane45
2 из 3

Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке "Земля леопарда"

© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
3 из 3

Бразильский сериал и розовый фламинго

Но так далеко забираться необязательно. "Если поехать в дельту Волги — например, в колонию бакланов, — то часа за три можно посмотреть целый "бразильский сериал" из жизни этих птиц: кормление, любовь, добыча пропитания, выяснение отношений между соседями. Очень увлекательное зрелище", — рассказывает Татьяна Калишевская, генеральный директор Центра экологических путешествий.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСтая бакланов в дельте Волги
Стая Бакланов в дельте Волги - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стая бакланов в дельте Волги
"Мы в первую очередь показываем лесных птиц средней полосы России. Например, несколько видов сов: бородатую неясыть, за которой к нам в Нижний Новгород едет много москвичей, сову-сплюшку", — говорит орнитолог, организатор туров в дикую природу Алексей Левашкин.
Но бывают и необычные встречи. "Например, раньше фламинго тут появлялись раз лет в пятьдесят. Сейчас чаще. Этим летом опять видели на Волге молодую птицу. Мы уже и не удивляемся, а люди толпами ездят, фотографируют", — отмечает специалист.
© iStock.com / serkanmutanСова-сплюшка
Сова-сплюшка
Сова-сплюшка
© iStock.com / serkanmutan
1 из 3
© iStock.com / karlumbriacoБородатая неясыть
Бородатая неясыть
Бородатая неясыть
© iStock.com / karlumbriaco
2 из 3
© Depositphotos.com / Pxhidalgo

Розовый фламинго

Розовый фламинго

Розовый фламинго

© Depositphotos.com / Pxhidalgo
3 из 3
Сова-сплюшка
© iStock.com / serkanmutan
1 из 3
Бородатая неясыть
© iStock.com / karlumbriaco
2 из 3

Розовый фламинго

© Depositphotos.com / Pxhidalgo
3 из 3
Кстати, розовый фламинго — не гнездящийся, но в целом не редкий для России вид. Их можно встретить в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском крае. Залетные есть и на юге Сибири, в Приморье, на Урале, в Якутии. Говорят, отдельные особи почти до Санкт-Петербурга добрались.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФламинго
Фламинго - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фламинго

За птицами — в Москву

Вячеслав Лузанов вспоминает другую неожиданную встречу. "Мы недавно вернулись из Дагестана, и там нашей группе удалось увидеть и сфотографировать исландского песочника. Это маленькая серая птичка. Абсолютно невзрачный такой куличик, — объясняет эксперт. — Но это была первая задокументированная встреча именно в Дагестане".
© iStock.com / mauriboИсландский песочник
Исландский песочник
Исландский песочник
© iStock.com / mauribo
1 из 2
© iStock.com / BrianEKushnerИсландский песочник
Исландский песочник
Исландский песочник
© iStock.com / BrianEKushner
2 из 2
Исландский песочник
© iStock.com / mauribo
1 из 2
Исландский песочник
© iStock.com / BrianEKushner
2 из 2
Бердвотчинг в Москве? Запросто. "Я сам живу в Крыму, но ездил в столицу специально смотреть птиц. Они прилетают на Москву-реку на зимовку. Например, луток, гоголь из северных регионов России. Иногда полярные чайки, — рассказывает Лузанов. — Последние годы зимуют одна или несколько особей бургомистра. Это большая полярная чайка".
CC BY-SA 3.0 / DickDaniels / Male Smew (Mergellus albellus) - Sylvan Heights Waterfowl Park, North CarolinaЛуток
Луток
Луток
CC BY-SA 3.0 / DickDaniels / Male Smew (Mergellus albellus) - Sylvan Heights Waterfowl Park, North Carolina
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Обыкновенный гоголь на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае

Обыкновенный гоголь

Обыкновенный гоголь на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 2
Луток
CC BY-SA 3.0 / DickDaniels / Male Smew (Mergellus albellus) - Sylvan Heights Waterfowl Park, North Carolina
1 из 2

Обыкновенный гоголь на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
По его словам, для обывателя она ничем не интересна, но для бердвотчера это находка, за которой стоит приехать. В Подмосковье встречаются белощекие казарки, очень красивые.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБелощекая казарка в пруду
Белощекая казарка в пруду - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Белощекая казарка в пруду

Обычная прогулка

Туры к птицам бывают разные. Одни едут за редкими кадрами, другие — считать пернатых. Кому-то интересны виды.
Эксперты подчеркивают, что обычно бердвотчинг — комфортная вылазка на природу. По словам Алексея Левашкина, ничего специального брать с собой не нужно. Это обычная прогулка, на которой можно увидеть редких птиц.
© iStock.com / Elena GoosenМужчина наблюдает за птицами
Мужчина наблюдает за птицами - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© iStock.com / Elena Goosen
Мужчина наблюдает за птицами
"Я организую туры скорее за красивыми кадрами, — уточняет Вячеслав. — Я ведь сам фотограф. Главное ограничение — маленькая группа. Толпой нельзя: птица просто испугается и улетит. Мы едем в одной машине, внедорожнике. Я гид и водитель, со мной еще три-четыре туриста. Уровень сложности невысокий. Иногда где-то нужно прогуляться, если машине не проехать".
Так же и в парке "Земля леопарда": туры доступны всем, передвижение — на автотранспорте, обязательно нужно взять с собой бинокль.
© iStock.com / Elena GoosenДевушка наблюдает за птицами
Девушка наблюдает за птицами - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© iStock.com / Elena Goosen
Девушка наблюдает за птицами

Птичий all inclusive

"Для продвинутых необходим телескоп, большинство редких и мелких птиц без него не увидеть. Для фотографов — хорошая камера с мощным зумом, — перечисляет Татьяна Калишевская. — И готовность вставать в четыре утра: это наиболее активное время у птиц".
Стоимость туров зависит от региона и от включенных услуг. All inclusive тут тоже есть: питание, проживание, трансфер, работа гида, водителя.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОрнитологический заповедник "Лебяжьи острова"
Орнитологический заповедник Лебяжьи острова - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Орнитологический заповедник "Лебяжьи острова"
"Все включено, кроме билетов до места старта и обратно. Разброс цен — от 100 тысяч рублей на человека за поездку на семь-десять дней до 500 тысяч за двухнедельную, — уточняет она. — Короткие прогулки по городу стоят от тысячи рублей на человека, в десять-пятнадцать тысяч обойдется тур выходного дня".
Вячеслав Лузанов рассказывает, что в основном в программе — проживание в гостиницах, но есть регионы, где без палатки нельзя. Например, на Камчатке в районе некоторых вулканов и других местах для наблюдений за птицами средств размещений просто нет. Стоимость таких программ — 35 тысяч рублей (Дагестан, Кубань, Калмыкия), 85 и 95 тысяч (Приморье и Сахалин с Кунаширом соответственно).
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий АртюхинКроноцкий заповедник. Ипатка
Кроноцкий заповедник. Ипатка
Кроноцкий заповедник. Ипатка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин
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© Фото : Игорь Шпиленок

Белоплечий орлан на Камчатке

Белоплечие орланы на Камчатке

Белоплечий орлан на Камчатке

© Фото : Игорь Шпиленок
2 из 2
Кроноцкий заповедник. Ипатка
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Юрий Артюхин
1 из 2

Белоплечий орлан на Камчатке

© Фото : Игорь Шпиленок
2 из 2

Юные натуралисты

По словам экспертов, интерес к бердвотчингу в России растет. "В Советское время были юные натуралисты, выпускался журнал, а в 90-е это движение заглохло. В России и в царские времена интересовались природой. Правда, люди без финансовых проблем, — говорит Лузанов. — Сейчас в основном именно взрослые этим увлекаются".
Такое хобби требует вложений: бинокли, телескопы, фотоаппараты, наличие свободного времени и возможности путешествовать.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОрнитолог во время работы по высадке птенцов алтайского сокола-балобана
Орнитолог во время работы по высадке птенцов алтайского сокола-балобана - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Орнитолог во время работы по высадке птенцов алтайского сокола-балобана
"Например, в Великобритании это национальное увлечение", — отмечает эксперт. Среди поклонников — Мик Джаггер, Пол Маккартни, Теодор Рузвельт, Альберт Эйнштейн.

Помогать, но не беспокоить

При этом бердвотчинг полезен: наблюдения важны орнитологам, чтобы отслеживать пути миграции птиц. Настоящий любитель пернатых не навредит им, например, попытавшись оказать помощь слетку. Кстати, одно из главных правил — не беспокоить.
Вопрос помощи — отдельная тема. Алексей Левашкин объясняет, что ребцентры, которые существуют для диких птиц, живут за счет пожертвований или на собственные средства. Помощи государства не хватает.
© РИА Новости / Александр КряжевТри птицы поступили в центр реабилитации в "Кузнецком Алатау"
Три птицы поступили в центр реабилитации в Кузнецком Алатау - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Три птицы поступили в центр реабилитации в "Кузнецком Алатау"
"Сейчас идет пролет синиц-московок, они врезаются в остекленные высотки в городах. Бывает, возле дома лежит птиц 20-30, — рассказывает он. — Прозрачные противошумовые щиты, которые стоят вдоль трасс, тоже создают проблемы. Птицы не видят их".
Пока в основном все держится на энтузиастах. Так, в Ульяновской области молодого лебедя-шипуна в октябре нашли охотники — он не успел на юг. Теперь перезимует в Ульяновском зоопарке. В якутском мини-зоопарке "Зоополис" спасли сову со сломанным крылом. Недавно там (через год после лечения) выпустили в среду обитания краснокнижного филина. Теперь хотят открыть ребцентр.
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