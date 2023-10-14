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Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России

Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России - РИА Новости, 14.10.2023

Чудо в перьях: куда поехать смотреть самых красивых и редких птиц России

Орлы, фламинго, дикуша, лопатень, загадочный рыжеухий бюльбюль — каких только пернатых не встретишь в России. Увидеть редких представителей фауны можно и в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:00

2023-10-14T08:00

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Орлы, фламинго, дикуша, лопатень, загадочный рыжеухий бюльбюль — каких только пернатых не встретишь в России. Увидеть редких представителей фауны можно и в заповеднике, и в городском парке. Сегодня, во вторую субботу октября, отмечается Всемирный день перелетных птиц. О том, почему бердвотчинг становится все популярнее, где в России наблюдать за самыми красивыми стаями и на кого открыть фотоохоту зимой в Москве, — в материале РИА Новости.Эндемиков мало, но все равно интересно"В России можно увидеть более 900 видов птиц, и в каждом регионе — свой список, — говорит бердвотчер (англ. birdwatching — наблюдение за птицами. — Прим. ред.), фотограф, организатор тематических туров Вячеслав Лузанов. — При этом орнитофауна России, несмотря на обширную территорию, не очень разнообразна. Но это по сравнению, например, с тропическими странами".Так, в Индонезии — более 1500 видов птиц и примерно 400 эндемиков. Но и у нас есть на что посмотреть. За некоторыми видами, отмечает Лузанов, в Россию даже специально приезжают бердвотчеры из других стран. Например, дикуша на Дальнем Востоке. "Эта птица очень похожа на глухаря, на куропатку. Она живет в таких местах, где людей практически не бывает. И охотники просто подходят и берут ее в руки", — объясняет эксперт.Очень красива, по его словам, краснозобая казарка, которая гнездится в тундре на Таймыре и Ямале.Еще одна "птичка притяжения" — кулик-лопатень. Тоже с Дальнего Востока. "Он крошечный, размером с мизинец. У него на конце клюва есть что-то вроде лопаточки", — пишут в РГО. Кстати, зачем такое причудливое приспособление нужно, ученым неизвестно.Также в РГО объясняют, что в России есть только один эндемик, который все время проводит в нашей стране, — якутский поползень. Еще 13 видов, в том числе и лопатень, гнездятся только у нас. Стерх, например, — тоже гнездовой эндемик. А вот дикушу из списка исключили — пробралась в Китай и Корею.Самые большие, яркие и редкие"Особенно успешно прошел один из последних туров в приморском нацпарке "Земля леопарда": всего за два дня гости заповедной территории поймали в объектив 71 вид диких пернатых, в том числе очень редких, крупнейших в своем роде", — рассказывают в заповеднике.Например, удалось сделать снимки многих краснокнижных. Например, хохлатого орла, в России гнездящегося только в Приморье, орлана-белохвоста, овсянки-ремеза, японского журавля, находящегося под угрозой исчезновения, самой маленькой из всех речных уток — чирка-свистунка — и белоспинного дятла, самого крупного в своем роде.Удивили тростниковая сутора и рыжеухий бюльбюль, которые встречаются в России крайне редко и очень локально. Зимой, по словам сотрудников "Земли леопарда", высока вероятность встречи с черным грифом — самой большой птицей России.Бразильский сериал и розовый фламингоНо так далеко забираться необязательно. "Если поехать в дельту Волги — например, в колонию бакланов, — то часа за три можно посмотреть целый "бразильский сериал" из жизни этих птиц: кормление, любовь, добыча пропитания, выяснение отношений между соседями. Очень увлекательное зрелище", — рассказывает Татьяна Калишевская, генеральный директор Центра экологических путешествий."Мы в первую очередь показываем лесных птиц средней полосы России. Например, несколько видов сов: бородатую неясыть, за которой к нам в Нижний Новгород едет много москвичей, сову-сплюшку", — говорит орнитолог, организатор туров в дикую природу Алексей Левашкин. Но бывают и необычные встречи. "Например, раньше фламинго тут появлялись раз лет в пятьдесят. Сейчас чаще. Этим летом опять видели на Волге молодую птицу. Мы уже и не удивляемся, а люди толпами ездят, фотографируют", — отмечает специалист.Кстати, розовый фламинго — не гнездящийся, но в целом не редкий для России вид. Их можно встретить в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском крае. Залетные есть и на юге Сибири, в Приморье, на Урале, в Якутии. Говорят, отдельные особи почти до Санкт-Петербурга добрались.За птицами — в МосквуВячеслав Лузанов вспоминает другую неожиданную встречу. "Мы недавно вернулись из Дагестана, и там нашей группе удалось увидеть и сфотографировать исландского песочника. Это маленькая серая птичка. Абсолютно невзрачный такой куличик, — объясняет эксперт. — Но это была первая задокументированная встреча именно в Дагестане".Бердвотчинг в Москве? Запросто. "Я сам живу в Крыму, но ездил в столицу специально смотреть птиц. Они прилетают на Москву-реку на зимовку. Например, луток, гоголь из северных регионов России. Иногда полярные чайки, — рассказывает Лузанов. — Последние годы зимуют одна или несколько особей бургомистра. Это большая полярная чайка".По его словам, для обывателя она ничем не интересна, но для бердвотчера это находка, за которой стоит приехать. В Подмосковье встречаются белощекие казарки, очень красивые.Обычная прогулкаТуры к птицам бывают разные. Одни едут за редкими кадрами, другие — считать пернатых. Кому-то интересны виды.Эксперты подчеркивают, что обычно бердвотчинг — комфортная вылазка на природу. По словам Алексея Левашкина, ничего специального брать с собой не нужно. Это обычная прогулка, на которой можно увидеть редких птиц."Я организую туры скорее за красивыми кадрами, — уточняет Вячеслав. — Я ведь сам фотограф. Главное ограничение — маленькая группа. Толпой нельзя: птица просто испугается и улетит. Мы едем в одной машине, внедорожнике. Я гид и водитель, со мной еще три-четыре туриста. Уровень сложности невысокий. Иногда где-то нужно прогуляться, если машине не проехать".Так же и в парке "Земля леопарда": туры доступны всем, передвижение — на автотранспорте, обязательно нужно взять с собой бинокль.Птичий all inclusive"Для продвинутых необходим телескоп, большинство редких и мелких птиц без него не увидеть. Для фотографов — хорошая камера с мощным зумом, — перечисляет Татьяна Калишевская. — И готовность вставать в четыре утра: это наиболее активное время у птиц".Стоимость туров зависит от региона и от включенных услуг. All inclusive тут тоже есть: питание, проживание, трансфер, работа гида, водителя."Все включено, кроме билетов до места старта и обратно. Разброс цен — от 100 тысяч рублей на человека за поездку на семь-десять дней до 500 тысяч за двухнедельную, — уточняет она. — Короткие прогулки по городу стоят от тысячи рублей на человека, в десять-пятнадцать тысяч обойдется тур выходного дня".Вячеслав Лузанов рассказывает, что в основном в программе — проживание в гостиницах, но есть регионы, где без палатки нельзя. Например, на Камчатке в районе некоторых вулканов и других местах для наблюдений за птицами средств размещений просто нет. Стоимость таких программ — 35 тысяч рублей (Дагестан, Кубань, Калмыкия), 85 и 95 тысяч (Приморье и Сахалин с Кунаширом соответственно).Юные натуралистыПо словам экспертов, интерес к бердвотчингу в России растет. "В Советское время были юные натуралисты, выпускался журнал, а в 90-е это движение заглохло. В России и в царские времена интересовались природой. Правда, люди без финансовых проблем, — говорит Лузанов. — Сейчас в основном именно взрослые этим увлекаются".Такое хобби требует вложений: бинокли, телескопы, фотоаппараты, наличие свободного времени и возможности путешествовать."Например, в Великобритании это национальное увлечение", — отмечает эксперт. Среди поклонников — Мик Джаггер, Пол Маккартни, Теодор Рузвельт, Альберт Эйнштейн.Помогать, но не беспокоитьПри этом бердвотчинг полезен: наблюдения важны орнитологам, чтобы отслеживать пути миграции птиц. Настоящий любитель пернатых не навредит им, например, попытавшись оказать помощь слетку. Кстати, одно из главных правил — не беспокоить.Вопрос помощи — отдельная тема. Алексей Левашкин объясняет, что ребцентры, которые существуют для диких птиц, живут за счет пожертвований или на собственные средства. Помощи государства не хватает. "Сейчас идет пролет синиц-московок, они врезаются в остекленные высотки в городах. Бывает, возле дома лежит птиц 20-30, — рассказывает он. — Прозрачные противошумовые щиты, которые стоят вдоль трасс, тоже создают проблемы. Птицы не видят их".Пока в основном все держится на энтузиастах. Так, в Ульяновской области молодого лебедя-шипуна в октябре нашли охотники — он не успел на юг. Теперь перезимует в Ульяновском зоопарке. В якутском мини-зоопарке "Зоополис" спасли сову со сломанным крылом. Недавно там (через год после лечения) выпустили в среду обитания краснокнижного филина. Теперь хотят открыть ребцентр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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