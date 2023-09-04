https://ria.ru/20230904/sova-1894024999.html
В Якутске спасли сову со сломанным крылом
В Якутске спасли сову со сломанным крылом - РИА Новости, 04.09.2023
В Якутске спасли сову со сломанным крылом
В якутском мини-зоопарке "Зоополис" спасли сову со сломанным крылом, рассказала РИА Новости директор учреждения Айталина Кодирова. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:57
2023-09-04T10:57
2023-09-04T12:12
хорошие новости
якутск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ЯКУТСК, 4 сен — РИА Новости. В якутском мини-зоопарке "Зоополис" спасли сову со сломанным крылом, рассказала РИА Новости директор учреждения Айталина Кодирова. Она объяснила, что местный житель обнаружил маленькую совушку ушастую внутри ограждения теплопункта.На ее счастье, а там рядом много собак, она застряла в этом огражденном теплопункте. Второй день она просидела под замком. Это достаточно далеко за городом. Мужчина сказал, что, похоже, птица там пробыла несколько дней, она не двигалась, только глазами хлопала. Он увидел, что у нее сломано крыло, обратился к нам и в единую диспетчерскую службу города", — сказала Кодирова.Она добавила, что пришлось сделать подкоп под ограждение и сачком достать птицу. В мини-зоопарке ее обогрели, напоили и диагностировали у нее перелом крыла.Кодирова отметила, что реабилитация раненых птиц — привычное дело в "Зоополисе"."Недавно мы через год после лечения выпустили в среду обитания краснокнижного филина. Сотрудники назвали его Бупой. Получили разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и управления Росприроднадзора", — пояснила она.По словам директора "Зоополиса", в планах мини-зоопарка — открыть реабилитационный центр для птиц.
https://ria.ru/20230826/spasenie-1892344321.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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якутск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Якутск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Якутске спасли сову со сломанным крылом
В Якутске спасли и доставили в мини-зоопарк "Зоополис" сову со сломанным крылом
ЯКУТСК, 4 сен — РИА Новости. В якутском мини-зоопарке "Зоополис" спасли сову со сломанным крылом, рассказала РИА Новости директор учреждения Айталина Кодирова.
Она объяснила, что местный житель обнаружил маленькую совушку ушастую внутри ограждения теплопункта.
«
На ее счастье, а там рядом много собак, она застряла в этом огражденном теплопункте. Второй день она просидела под замком. Это достаточно далеко за городом. Мужчина сказал, что, похоже, птица там пробыла несколько дней, она не двигалась, только глазами хлопала. Он увидел, что у нее сломано крыло, обратился к нам и в единую диспетчерскую службу города", — сказала Кодирова.
Она добавила, что пришлось сделать подкоп под ограждение и сачком достать птицу. В мини-зоопарке ее обогрели, напоили и диагностировали у нее перелом крыла.
Кодирова отметила, что реабилитация раненых птиц — привычное дело в "Зоополисе".
"Недавно мы через год после лечения выпустили в среду обитания краснокнижного филина. Сотрудники назвали его Бупой. Получили разрешение от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и управления Росприроднадзора
", — пояснила она.
По словам директора "Зоополиса", в планах мини-зоопарка — открыть реабилитационный центр для птиц.
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