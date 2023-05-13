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Всемирный день перелетных птиц

Всемирный день перелетных птиц - РИА Новости, 13.05.2023

Всемирный день перелетных птиц

Всемирный день перелетных птиц отмечают дважды в год – в октябре и в мае, в месяцы, на которые приходятся сезонные перелеты птиц. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:41

2023-05-13T00:41

2023-05-13T00:41

справки

в мире

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Всемирный день перелетных птиц отмечают дважды в год – в октябре и в мае, в месяцы, на которые приходятся сезонные перелеты птиц. Первоначально идея отмечать день перелетных птиц возникла в США в 1993 году. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, Смитсоновский центр перелетных птиц и Корнельская лаборатория орнитологии инициировали празднование Международного дня перелетных птиц (International Migratory Bird Day, IMBD), к которому приурочены образовательные программы в Северной и Южной Америке.В 2005 году секретариат Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) выступил с инициативой проведения Дней перелетных водно-болотных птиц (Migratory Waterbird Days, MWD), которые прошли в Африке, Европе и в некоторых частях Азии. Поскольку это событие было хорошо воспринято в афро-евразийском регионе, было решено расширить его масштабы и превратить его в памятный день, посвященный всем мигрирующим птицам в глобальном масштабе.В 2006 году секретариатом AEWA в сотрудничестве с секретариатом Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) был инициирован Всемирный день перелетных птиц (World Migratory Bird Day, WMBD), который проводится под эгидой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP). Основные мероприятия прошли 8-9 апреля 2006 года в известном заповеднике "Ол Ари Ньиро" (Ole Ari Nyiro) в Лайкипии, Кения.С тех пор Всемирный день перелетных птиц отмечался ежегодно. С каждым годом к кампании присоединялось все больше стран, организаций и людей.В октябре 2017 года в ходе 12-й сессии конференции сторон Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS COP12) было принято решении об объединении двух кампаний – "Международного дня перелетных птиц" (IMBD) и "Всемирного дня перелетных птиц" (WMBD) – в целях повышения осведомленности о бедственном положении перелетных птиц по всему миру.Начиная с 2018 года новая совместная кампания Всемирного дня перелетных птиц проводится два раза в год: во вторую субботу мая и во вторую субботу октября. В 2023 году – 13 мая и 14 октября.В этот день всех призывают обратить внимание на необходимость защищать и оберегать перелетных птиц, которые особенно уязвимы в современном мире. Ежегодно миллиарды птиц отправляются в дальние путешествия. Большинство из них мигрирует из северных районов гнездования на места зимовки в южных широтах. Другие в течение зимних месяцев гнездятся в низинах, а на лето улетают в районы, находящиеся на большой высоте над уровнем моря. Многие из них ежегодно преодолевают огромные расстояния, например, пролетая 11 680 километров между Аляской и Новой Зеландией.На всем пути их подстерегает множество опасностей. Многие пернатые погибают во время подобных путешествий, зачастую причиной их гибели становятся потеря среды обитания в местах остановок и браконьерство.Например, исчезновение среды обитания вдоль берегов американского побережья Атлантического океана сократило популяцию красного узла на 80% за последние семь лет. С 1970-х годов исчезла каждая девятая европейская горлица.Отравление, а также торговля птицами в медицинских целях приводят к вымиранию стервятников в Африке. Сегодня 75% стервятников не возвращаются в европейский регион после зимовки.Миллионы морских, пресноводных и наземных птиц погибают из-за пластикового мусора. Пернатые заглатывают частицы пластика или запутываются в пластиковых сетках – и то, и другое вызывает мучительную смерть. По данным Программы ООН по окружающей среде, в глобальном масштабе каждый восьмой вид птиц находится под угрозой исчезновения. Всемирный день перелетных птиц – это ежегодная информационная кампания, которая направлена на охрану перелетных птиц и их мест обитания.В 2022 году Всемирный день перелетных птиц был посвящен проблеме искусственного освещения. Ежегодно искусственное освещение ведет к гибели миллионов птиц. Оно меняет естественные закономерности смены света и темноты в экосистемах, что сказывается на моделях миграции птиц, их поведении при кормлении птенцов и пении. Больше всего от искусственного освещения страдают ночные мигрирующие птицы – утки, гуси, ржанки, кулики и певчие птицы. Искусственное освещение влечет к себе и морских птиц, таких как буревестники, которые становятся добычей крыс и кошек. В 2023 году Всемирный день перелетных птиц посвящен теме воды и ее важности для перелетных птиц. Подавляющее большинство перелетных птиц полагаются на водные экосистемы в течение своего жизненного цикла. Внутренние и прибрежные водно-болотные угодья, реки, озера, ручьи, болота и пруды жизненно важны для кормления, питья или гнездования, а также в качестве мест для отдыха во время их длительных перелетов.Водные экосистемы во всем мире становятся все более уязвимыми. Растущий спрос человека на воду, а также загрязнение окружающей среды и изменение климата оказывают прямое влияние на доступность чистой воды.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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