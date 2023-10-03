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В Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна

В Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна - РИА Новости, 03.10.2023

В Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна

Молодого лебедя-шипуна спасли в Чердаклинском районе Ульяновской области в выходные, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Министерства природных... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:32

2023-10-03T11:32

2023-10-03T12:48

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САМАРА, 3 окт — РИА Новости. Молодого лебедя-шипуна спасли в Чердаклинском районе Ульяновской области в выходные, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии. "Обессиленную птицу обнаружили охотники в Чердаклинском районе в минувшие выходные. Краснокнижного лебедя-шипуна осмотрели ветеринары. Выяснилось, что это поздний выводок, который не смог вовремя улететь в теплые края и пострадал при падении", — говорится в публикации.По информации пресс-службы, специалисты департамента охоты договорились, что молодой лебедь перезимует в Ульяновском зоопарке, а весной будет решаться вопрос о его выпуске в естественную среду обитания. Сейчас птица находится на карантине, под присмотром ветеринаров зоопарка, уточнили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ульяновская область, общество