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В Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна
В Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна - РИА Новости, 03.10.2023
В Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна
Молодого лебедя-шипуна спасли в Чердаклинском районе Ульяновской области в выходные, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Министерства природных... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:32
2023-10-03T11:32
2023-10-03T12:48
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САМАРА, 3 окт — РИА Новости. Молодого лебедя-шипуна спасли в Чердаклинском районе Ульяновской области в выходные, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии. "Обессиленную птицу обнаружили охотники в Чердаклинском районе в минувшие выходные. Краснокнижного лебедя-шипуна осмотрели ветеринары. Выяснилось, что это поздний выводок, который не смог вовремя улететь в теплые края и пострадал при падении", — говорится в публикации.По информации пресс-службы, специалисты департамента охоты договорились, что молодой лебедь перезимует в Ульяновском зоопарке, а весной будет решаться вопрос о его выпуске в естественную среду обитания. Сейчас птица находится на карантине, под присмотром ветеринаров зоопарка, уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ульяновская область, общество
Хорошие новости, Ульяновская область, Общество
В Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна
В Чердаклинском районе Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна
САМАРА, 3 окт — РИА Новости.
Молодого лебедя-шипуна спасли в Чердаклинском районе Ульяновской области в выходные, сообщили журналистам в пресс-службе
регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
"Обессиленную птицу обнаружили охотники в Чердаклинском районе в минувшие выходные. Краснокнижного лебедя-шипуна осмотрели ветеринары. Выяснилось, что это поздний выводок, который не смог вовремя улететь в теплые края и пострадал при падении", — говорится в публикации.
По информации пресс-службы, специалисты департамента охоты договорились, что молодой лебедь перезимует в Ульяновском зоопарке, а весной будет решаться вопрос о его выпуске в естественную среду обитания.
Сейчас птица находится на карантине, под присмотром ветеринаров зоопарка, уточнили в ведомстве.
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