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"Хотят как в Израиле". Танкам Abrams вынесли приговор

"Хотят как в Израиле". Танкам Abrams вынесли приговор - РИА Новости, 12.10.2023

"Хотят как в Израиле". Танкам Abrams вынесли приговор

Основные американские танки пока не вступили в бой на Украине, но военные аналитики уже поставили им "диагноз". Связанная с Пентагоном экспертная группа пришла... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:00

2023-10-12T08:03

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китай

министерство обороны сша

народно-освободительная армия китая

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Основные американские танки пока не вступили в бой на Украине, но военные аналитики уже поставили им "диагноз". Связанная с Пентагоном экспертная группа пришла к выводу, что США нужен принципиально другой ОБТ. Какой именно — в материале РИА Новости.От Украины до КитаяАнализ боевых действий последних лет и огромные потери бронетехники на полях СВО спровоцировали дискуссию в военном сообществе США.По мнению некоторых экспертов, человечество наблюдает "начало конца" танковой эры. Оппоненты настаивают, что эти машины не исчезнут, но им предстоит измениться. Свежий доклад Научного совета армии показывает, как будет развиваться танкостроение.Независимая команда специалистов в разных областях по заданию правительства США подготовила анализ на тему того, каким требованиям должна отвечать боевая машина пятого поколения (5GCV) в условиях военных действий в 2040-х.Авторы работы изучили вооруженные конфликты последних 20 лет — от второй ливанской войны 2006-го до спецоперации на Украине. А кроме того, исследовали трансформацию Народно-освободительной армии Китая (НОАК).Экспертная группа пришла к выводу, что в гипотетическом будущем конфликте тяжелый Abrams окажется малоэффективен либо вовсе бесполезен.Отметим, что Стратегия национальной безопасности США во всех последних редакциях называет КНР главным геополитическим и потенциальным военным противником. Этот факт и определяет вектор развития американской военной мысли.Израильский опытБои в Нагорном Карабахе и на Украине продемонстрировали растущую уязвимость тяжелых бронированных систем перед управляемыми ракетами, беспилотниками, барражирующими боеприпасами и противотанковыми минами.Если "Абрамсы" еще не вошли в игру, то другие западные системы — немецкие "Леопарды" и "Челленджеры" — показали, что способны, по выражению российских бойцов, "хорошо гореть". Так что теперь ВСУ вынуждены наступать в пешем порядке.Те же или аналогичные противотанковые системы в большом количестве есть у НОАК, отмечают американские эксперты. При этом Китай не стоит на месте, разрабатывая несколько перспективных образцов.По мнению аналитиков Пентагона, угроз для бронемашин будет только больше. Поэтому нужно выбрать правильные средства борьбы с противотанковыми системами. Авторы доклада призывают ориентироваться на израильский опыт: сделать акцент на активную (как у Merkava Mk. IV), а не пассивную защиту.Во вторую ливанскую войну боевые повреждения получили около 50 израильских танков, пять из них были уничтожены. После этого "Меркавы" оснастили комплексом активной защиты Trophy, который быстро обнаруживает и поражает противотанковые ракеты и гранаты на безопасном для техники и экипажа расстоянии. Система блестяще показала себя во время операции в Газе в 2014-м: несмотря на обстрелы, ЦАХАЛ не потерял ни одной "колесницы".Правда, отчет Научного совета армии вышел до атаки ХАМАС на Израиль. В ходе рейда боевики уничтожили несколько танков Merkava — те оказались абсолютно беззащитными перед ударными дронами кустарного производства. Уникальный комплекс не помог.Когда танки играют в пряткиПроблемой для танков стали не только все более эффективные средства поражения, но и разведка. Беспилотники, спутники, специальные наземные датчики позволяют выявлять и уничтожать крупные цели. Поле боя стало очень "проницаемым", отмечают в докладе.Поэтому важно максимально снизить заметность танков, причем во всех спектрах — инфракрасном, радиочастотном и даже оптическом. Уже сейчас существует покрытие, которое снижает сигнатуру боевых машин для тепловых сенсоров. Кроме того, идут эксперименты с так называемым активным камуфляжем, то есть тяжелую технику пытаются сделать малозаметной для человеческого глаза.Но умение "прятаться" — лишь часть концепции. Научный совет считает, что танки можно наделить "кибервозможностями, способными сбивать с толку, дезинформировать, выводить из строя системы командования и даже захватывать контроль над ними".Кроме того, в конфликтах будущего появится дефицит такого ресурса, как время. Объем и скорость поступления информации станут настолько большими, что решения придется принимать моментально. Иногда — быстрее, чем может человек. Поэтому эксперты возлагают надежды на развитие искусственного интеллекта.Легкий, но прочныйВажнейшая способность 5GCV — мобильность, которая достигается главным образом за счет снижения массы. Большие западные танки (современная модификация "Абрамса" весит 78 тонн) не могут эффективно перемещаться в распутицу в регионах, где им, вероятно, предстоит действовать. Попросту говоря, завязнут в грязи, как это происходит даже с более легкой техникой на Украине.Еще одна проблема — сложности с транспортировкой. Чтобы убедиться в этом, исследовательская группа смоделировала сценарий атаки Пекина на Тайвань."Военная игра продемонстрировала ценность бронетехники для защиты острова. Однако выяснилось, что логистические трудности не позволят вовремя доставить на Тайвань американские боевые машины в достаточном количестве", — говорится в отчете.Кроме того, потенциальная война с Китаем будет частично разворачиваться на архипелагах. Участки суши там расположены на большом удалении друг от друга, и для успеха важно обеспечить быстрое перемещение между ними. Для этого опять же нужна легкая техника, которую можно перевозить как по морю, так и по воздуху.Не только "Абрамсы", но и другие американские бронемашины — прежде всего громоздкие "Брэдли" и созданные на их основе AMPV — в такую концепцию не вписываются.Так, Корпус морской пехоты ВМС США уже отказался от всего парка "Абрамсов", сделав ставку на более мобильные ударные средства.По мнению экспертов, разумная масса для будущего ОБТ — 55-60 тонн. Это все еще больше, чем у российского современного танка Т-90 "Прорыв" (46 тонн).Однако нельзя допустить, чтобы потеря веса сказалась на боевых качествах. Броня по-прежнему должна быть прочной, а значит, достаточно объемной. Сохранить или приумножить ее защитные свойства при меньшей массе танка можно лишь за счет сокращения членов экипажа, говорится в докладе. Напомним: сейчас в "Абрамсе" четыре танкиста. При этом часть функций, которые до сих пор выполняет человек, необходимо передать автоматике и электронике, в том числе ИИ.Новые пушки и не толькоВ случае боевых действий на материке — например, на Корейском полуострове — у Китая будет преимущество в количестве бронетехники. И армия США, как считают эксперты Пентагона, должна компенсировать это увеличением огневой мощи.Так, вместо 105- и 120-миллиметровых орудий, установленных сейчас на "Абрамсах", на новых танках лучше использовать ствол большего калибра — 130 миллиметров. Правда, отмечают в Научном совете армии, разработки такого орудия ведут только в Европе, в Штатах — нет.Помимо традиционных пушки и пулемета, будущие ОБТ предлагается снабдить ракетным вооружением. Например, системами ПТУР.На концептуальных изображениях, представленных в докладе, можно увидеть машину с низким профилем. На башне — дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом и комплексом с координируемыми ракетами.Кроме того, авторы рекомендуют армии рассмотреть возможность создания "робота-ведомого" массой 20-30 тонн. Таким образом, танк будет своего рода командным пунктом небольшого бронированного отряда.В дополнение к основному Научный совет предлагает разработать легкий танк весом 35-40 тонн с экипажем.Тем временем в реальном миреИнтересно, что американский военно-промышленный комплекс уже сейчас движется в направлении, обозначенном в докладе. В 2023-м приняли на вооружение 38-тонный М10 Booker. Это первая американская боевая машина новой конструкции за 40 лет. Правда, армия США принципиально отказывается называть ее "легким танком". Военные настаивают: это мобильная бронированная система поддержки легкой пехоты.Кроме того, идут работы по созданию универсальной платформы для роботизированной боевой машины — та должна быть "чем-то средним между легким и средним танком, но не уступать тяжелым в огневой мощи", отмечают заказчики. Пока проект на стадии прототипа.До появления перспективного ОБТ Пентагон сделает ставку на "Абрамсы". К 2030-му планируют их существенно модернизировать. Версию M1E3 значительно облегчат. Точные характеристики неизвестны, но, судя по всему, разработка будет основана на 59-тонном демонстрационном варианте Abrams X, который показали общественности в 2022 году.Отметим, что отказ от старых образцов не означает, что действующий американский ОБТ плох сам по себе. Эффективность танка — или его бесполезность — можно оценивать только в рамках системы, элементом которой он выступает, подчеркивают военные эксперты.Вот почему некоторые обозреватели скептически отнеслись к передаче Украине "зоопарка" западных машин. "Леопарды", "Челленджеры" и те же "Абрамсы" создавались для того, чтобы действовать в других боевых условиях, в рамках совершенно иной военной доктрины. Прогноз скептиков оправдывается: значимых результатов украинское контрнаступление не дало, а натовская бронетехника понесла существенные потери. И пока нет оснований ожидать, что "американцы" существенно изменят ситуацию.

https://ria.ru/20230710/vvs-1882854836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, китай, министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, вооруженные силы украины, т-90