"Справиться с этим будет сложно". Киев нашел альтернативу "контрнаступу"

Не добившись существенных успехов в запорожских степях, Украина сконцентрировала усилия на другом — неожиданном — направлении. Киев рассчитывает изменить...

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Не добившись существенных успехов в запорожских степях, Украина сконцентрировала усилия на другом — неожиданном — направлении. Киев рассчитывает изменить ситуацию в свою пользу благодаря новейшему виду оружия. О том, что задумали ВСУ, — в материале РИА Новости."Уничтожить как можно больше"За девять месяцев кровавых боев на Украине из рук в руки перешло менее 1300 квадратных километров, подсчитали в The New York Times."Линия фронта практически не сдвинулась, а прорыв одной из сторон кажется более невозможным, чем когда-либо", — констатирует издание.При этом, несмотря на широко анонсированное контрнаступление ВСУ, российские войска заняли даже больше территории, чем украинские, — на 489 квадратных километров (для сравнения: площадь Киева — 839, Харькова — 350).По мнению авторов статьи, бои на истощение выгоднее России, которая обладает почти трехкратным преимуществом в человеческих ресурсах и при этом находится в хорошо организованной обороне."Стратегия в том, чтобы позволить украинцам идти на прорыв. <...> Гибнет очень много бойцов (ВСУ. — Прим. ред.) и натовской техники", — приводит издание слова военного эксперта из Королевского колледжа Лондона Марины Мирон.Западные обозреватели опасаются, что самоубийственные атаки истощат Киев и инициатива перейдет к Москве."Вспомните весеннее наступление Германии в 1918-м, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но обескровила себя", — пишет обозреватель Forbes Дэвид Френч."К сожалению, в пешем порядке"При этом натовскую технику Киев теперь бережет. Прорваться на западных танках и бронемашинах не удалось. По данным СМИ, за первые две недели контрнаступления повреждено или уничтожено около 20 процентов задействованной техники. На фоне больших потерь даже прибытие долгожданных американских "Абрамсов" не вызывает оптимизма.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сетует, что ВСУ атакуют без брони. "Большая часть нашего наступления сейчас проходит в пешем порядке", — сообщил он в интервью The Wall Street Journal.Бронемашины слишком уязвимы перед насыщенными минными полями, ударными вертолетами, планирующими авиабомбами и, главное, беспилотными системами. Дроны выявляют передвижения противника на большом расстоянии, и быстро наносится удар — артиллерией, авиацией или теми же БПЛА.Ни беспилотников, ни минометовА с беспилотниками у ВСУ тоже возможны проблемы. Рабочие лошадки нынешнего конфликта — гражданские квадрокоптеры, переделанные под военные нужды. Киев теряет десять тысяч таких машин в месяц, и возник дефицит комплектующих.Не хватает и более примитивного оружия, которое помешало бы россиянам возводить укрепления, — об этом сказал изданию "Страна.ua" боец ВСУ Дмитрий Глущенко."За полтора года войны наше государство не наладило выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха, — возмущался он. — Нам не нужны космические технологии — обычные минометы. Один миномет стоит полмиллиона гривен. Зато мы тратим миллионы и миллиарды на всякую чушь — озеленение, бордюры, строительство ненужного"."Плохо прогнозируемая ситуация"По словам основателя сайта Military Russia Дмитрия Корнева, активные бои продлятся еще около месяца — до распутицы. За это время ВСУ наверняка попытаются продвинуться на южном направлении."Здесь, к сожалению, ситуация плохо прогнозируемая. Пока у них не получается. Но война такая штука — непредсказуемая. Год назад в районе Лимана никто не ждал, что украинские силы устроят прорыв на десятки километров. Надеюсь, мы получили определенный урок и теперь подобного не допустим. Держим несколько эшелонов обороны. Но обстановка достаточно тяжелая. Теоретически возможно все", — рассуждает эксперт.Однако куда вероятнее, что крупные наступательные операции отложат до зимы, чтобы промерзший грунт выдерживал бронетехнику, или до весны. По мнению Корнева, к тому времени Киев способен "пересобрать" танковые части и вновь броситься в атаку.Кроме того, Украина продолжит копить высокоточные боеприпасы — крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для HIMARS. Важную роль сыграют оперативно-тактические ATACMS, поставки которых недавно одобрил Вашингтон."Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество. Впрочем, вряд ли решающее", — отмечает военный аналитик."Вопрос в количестве"Не победив на суше, Киев перенес медийный акцент на битву за море. Главные цели — российские боевые корабли и Крымский мост. Севастополь и Крым обстреливают крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. И одна из самых заметных военных инноваций — морские дроны."Бороться с этими ударными средствами мы вроде бы умеем. Но вопрос в количестве. Если атаку 10-15 беспилотников отобьем, то справимся ли с 30? А с 50?" — задается вопросом Корнев.Сейчас Киев взял паузу в такого рода атаках. Возможно, копит ресурсы для массированного удара. А Зеленский объявил о строительстве "первого в мире флота морских беспилотников".Киевский режим решает две задачи, считают специалисты. Первая — вывести из игры российские морские силы. Это откроет украинские порты для иностранных судов, чтобы вывозить зерно и принимать оружие. Так, младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи уже сообщил, что Украина якобы "достигла функционального поражения Черноморского флота". Правда, тот же чиновник еще в конце июля уверял, что "контрнаступление ВСУ идет по плану и оправдывает ожидания" Лондона и Вашингтона.Вторая задача — создать предпосылки для атаки на Крым. Там уже действуют украинские ДРГ — несколько раз пытались высадиться на западный берег полуострова. Скорее всего, такие рейды в ближайшее время участятся.Но десант, о котором твердят в Киеве, — другое дело. И при худшем сценарии для российских сил у ВСУ не хватит ресурсов, даже чтобы занять плацдарм. "К тому же проводить такие операции без превосходства в воздухе — самоубийство, — подчеркивает Корнев. — А в небе господствуют ВКС России".На фоне неудачного летнего контрнаступления вокруг Украины на Западе сложился не самый благоприятный медийный фон. В Европе и Британии говорят об истощении оружейных запасов. В США не хотят выделять Киеву дополнительные деньги. СМИ пишут об усилении разногласий между Пентагоном и Зеленским. Но тяжелые бои на линии фронта не прекратятся.

