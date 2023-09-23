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СМИ: у Зеленского появилась навязчивая идея - РИА Новости, 23.09.2023
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12:48 23.09.2023 (обновлено: 13:07 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/plan-1898189356.html
СМИ: у Зеленского появилась навязчивая идея
СМИ: у Зеленского появилась навязчивая идея - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ: у Зеленского появилась навязчивая идея
Военные планы Владимира Зеленского все чаще становятся причиной разногласий между Украиной и США, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:48
2023-09-23T13:07
в мире
артемовск
украина
владимир зеленский
владимир путин
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Военные планы Владимира Зеленского все чаще становятся причиной разногласий между Украиной и США, пишет американская газета The New York Times."Эти планы порой разделяют Вашингтон и Киев", – констатировало издание.Так, например, американское военное руководство не понимает необъяснимое желание Зеленского вернуть Артемовск, о котором он сообщил накануне, говорится в материале."Американские разведчики и военные чиновники уже давно задаются вопросом, почему Украина так упорно сражалась в Артемовске, на месте одного из самых кровопролитных сражений на протяжении всего конфликта. &lt;…&gt; Но Зеленский полон решимости попытаться вернуть утраченную территорию, поэтому Украина направила большое количество войск и оружия для возвращения Артемовска. Некоторые американские официальные лица говорят, что борьба в Артемовске стала чем-то вроде навязчивой идеи для Зеленского и его военных лидеров", – отмечается в газете.По мнению автора статьи, Украина уже понесла колоссальные потери, поэтому попытки вернуть Артемовск не имеют смысла.Кроме того, как сообщает газета, "украинское контрнаступление, скорее всего, не достигнет своих стратегических целей по отрезанию или сужению сухопутного моста" в Крым.Автор считает, что ВСУ скоро будет еще труднее продолжать наступление, так как земля станет мягкой."В течение нескольких недель украинской армии также потребуется время, чтобы восстановить свои запасы техники и отдохнуть после летних боев", - подчеркивает газета.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20230923/povedenie-1898181140.html
https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898153339.html
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артемовск
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в мире, артемовск, украина, владимир зеленский, владимир путин, сша, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины
СМИ: у Зеленского появилась навязчивая идея

NYT: военные планы Зеленского приводят к разногласиям между Украиной и США

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Военные планы Владимира Зеленского все чаще становятся причиной разногласий между Украиной и США, пишет американская газета The New York Times.
"Эти планы порой разделяют Вашингтон и Киев", – констатировало издание.
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Так, например, американское военное руководство не понимает необъяснимое желание Зеленского вернуть Артемовск, о котором он сообщил накануне, говорится в материале.
"Американские разведчики и военные чиновники уже давно задаются вопросом, почему Украина так упорно сражалась в Артемовске, на месте одного из самых кровопролитных сражений на протяжении всего конфликта. <…> Но Зеленский полон решимости попытаться вернуть утраченную территорию, поэтому Украина направила большое количество войск и оружия для возвращения Артемовска. Некоторые американские официальные лица говорят, что борьба в Артемовске стала чем-то вроде навязчивой идеи для Зеленского и его военных лидеров", – отмечается в газете.
По мнению автора статьи, Украина уже понесла колоссальные потери, поэтому попытки вернуть Артемовск не имеют смысла.
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Кроме того, как сообщает газета, "украинское контрнаступление, скорее всего, не достигнет своих стратегических целей по отрезанию или сужению сухопутного моста" в Крым.
Автор считает, что ВСУ скоро будет еще труднее продолжать наступление, так как земля станет мягкой.
"В течение нескольких недель украинской армии также потребуется время, чтобы восстановить свои запасы техники и отдохнуть после летних боев", - подчеркивает газета.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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