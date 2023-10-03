"Несколько месяцев": в США предупредили Украину о надвигающейся катастрофе
WSJ: Пентагон может оказывать помощь Киеву всего несколько месяцев
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Пентагон располагает некоторыми средствами для помощи Киеву, даже несмотря на подписанный ранее президентом США Джо Байденом закон, не предусматривающий финансирование Украины, но этих денег хватит на крайне короткое время, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей Пентагона.
"В казне Пентагона оказалось более пяти миллиардов долларов для предоставления Украине оружия и прочих средств, обеспечивающих безопасность. <…> Чиновники считают, что 5,2 миллиарда долларов хватит всего на пару месяцев", – говорится в материале.
По словам должностных лиц, пакеты помощи обычно приходят каждые две недели, отметило издание. Однако, не зная, когда Конгресс одобрит дополнительные средства, Пентагон может не захотеть продолжать предоставлять регулярные транши нового оборудования, чтобы сэкономить деньги для пополнения собственных запасов или в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности, по крайней мере до ноября, пока не перестанет действовать новый закон, подчеркнул автор статьи.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.