https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева

"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева - РИА Новости, 26.09.2023

"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева

Сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден согласился отправить на Украину оперативно-тактические ракеты... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:05

специальная военная операция на украине

джо байден

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

украина

миг-29

су-27

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден согласился отправить на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS. Способно ли это оружие изменить ситуацию на фронте — в материале РИА Новости.Дополнительные выгодыОфициально Белый дом не подтверждает сообщения прессы. Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил уклончиво: "Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно. <…> Процесс продолжается".Эти ракеты Киев просит еще с прошлой осени. Особенно их ждали перед контрнаступлением, однако Вашингтон отказал.Зато, судя по всему, пошел навстречу сейчас — заодно надавив на Берлин, который пока игнорирует требования Зеленского передать ракеты Taurus класса "воздух — поверхность". Что очень напоминает историю с западными танками: тогда правительство ФРГ тоже не решалось поставить "Леопарды" до того, как за океаном дали добро на "Абрамсы".Богатое разнообразиеВ отличие от немецкого детища, ATACMS — твердотопливная ракета класса "земля — земля" дальностью до 300 километров. Существует несколько вариантов этих боеприпасов:Запускают это оружие с РСЗО M142 HIMARS или M270 MLRS, которые способны нести одну или две ракеты соответственно. Стоимость залпа может достигать 1,7 миллиона долларов.Киев хочет использовать ATACMS против командных пунктов. Правда, есть нюанс. Как сообщает The Washington Post, США отдадут версию с кассетными боеприпасами. А значит, речь идет об MGM-140A или MGM-140B, начиненных М74. Разлет осколков может достигать 450 метров.Однако, как отмечают американские эксперты, такая разновидность не применяется против бронетехники или укрепленных конструкций. Да и в целом кассеты, как показали события в Запорожской области, не стали ключом к российской обороне.Решение проблем?Ближайший родственник АTACMS из арсеналов НАТО — британские Storm Shadow. Правда, те не изменили ситуацию.А все потому, что запускать их надо с самолетов. Превосходство в воздухе сейчас на стороне России, к тому же нынешний конфликт отличается высокой плотностью систем ПВО.Наземная американская ракета в этом плане имеет преимущество. Именно поэтому ВСУ возлагают большие надежды на поставки."Конечно, ATACMS представляют для нас опасность. Но сейчас в первую очередь предстоит думать о том, чтобы поражать установки HIMARS, с которых их будут запускать. А также выявлять и уничтожать склады с данным оружием", — поясняет военный эксперт Алексей Леонков.При этом, указывает аналитик, российским комплексам ПВО "Тор-М2" и "Бук-М2/М3" такое оружие по зубам. Правда, поразить его куда сложнее, чем аналоги с меньшим радиусом действия.И здесь все зависит от того, как далеко от фронта будут находиться пусковые установки. Наиболее подходящим средством, которое позволит их поражать, может стать авиация, считает военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев."Российские МиГ-29 и Су-27, вооруженные ракетами Х-31, могут спокойно уничтожать HIMARS и MLRS. Необходимо лишь обеспечить хорошую разведку и максимальную скорость поражения целей", — отмечает он.Сколько запустят ракет — большой вопрос. Американские СМИ сообщают о передаче лишь нескольких единиц. Даже в Киеве признают, что это не изменит ситуацию.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

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2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

джо байден, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, украина, миг-29, су-27, россия, atacms, рсзо himars