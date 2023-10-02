https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html

"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа

"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа - РИА Новости, 02.10.2023

"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа

"Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — заявил на днях Зеленский. Это последний из западных танков, еще не побывавших на фронте. О том,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:00

2023-10-02T08:00

2023-10-02T13:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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владимир зеленский

т-90м

россия

m1 abrams

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Давид Нармания. "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — заявил на днях Зеленский. Это последний из западных танков, еще не побывавших на фронте. О том, как американский подарок повлияет на ситуацию,— в материале РИА Новости.Главный экспонатПередача "Абрамсов" ВСУ была одним из ключевых условий для поставок техники из других стран. Только после того, как это одобрили, Берлин согласился отправить "Леопарды" из Германии и третьих стран. Этих боевых машин у ВСУ больше всего из западных танков.Но особые надежды возлагали именно на "Абрамсы". И это понятно. С М1 ассоциируются громкие победы в операции "Буря в пустыне", во второй войне в Ираке. "Украина получит старые танки, но даже с ними техника советских времен не сможет тягаться", — уверяли в издании Business Insider.И ссылались на экспертов. "В битве Abrams против Т-72 я бы не хотел оказаться в "семьдесят втором", — заявлял Джеффри Эдмондс, военный аналитик и советник министра обороны США.Для таких высказываний есть основания: эти танки уже сталкивались на поле боя — как раз в Ираке. Во время войны в Персидском заливе США потеряли всего девять машин: семь уничтожены дружественным огнем, еще две пришлось взорвать, чтобы не достались противнику.Рецепт победы?На первый взгляд — триумф. Но в нулевые в Ираке ситуация несколько изменилась: "Абрамсы" понесли боевые потери — несколько десятков танков. Большинство — из-за РПГ-7. Некоторые даже удалось захватить бойцам Саддама Хусейна.В ходе операции "Иракская свобода" задействовали более 1000 машин. Противостояли им экспортные варианты самой первой версии Т-72. Причем зачастую небоеспособные — Багдад из-за санкций испытывал трудности с обслуживанием.На Украине же все иначе. Во-первых, Киеву дадут лишь 31 танк в версии М1А1, разработанной еще в середине 1980-х. Во-вторых, российские войска применяют существенно модернизированную версию "семьдесят второго": Б3М. И это не считая куда более современных моделей.Западные СМИ, насмотревшись на сомнительные успехи "Леопардов" и "Челленджеров" этим летом, теперь гораздо аккуратнее в прогнозах."Вот где существенный недостаток"Активно нахваливавший "Абрамсы" весной Business Insider устами экспертов продолжает утверждать, что этот танк превосходит любые российские. Однако осторожно перечисляет факторы, которые могут помешать.В первую очередь — минные заграждения. "Как и всякая бронетехника, мины могут быть проблематичными, если их не обезвредить. И "Абрамс" не исключение", — отмечает издание.Само обслуживание техники — тоже та еще задача. "Реальный риск — в поддержании оперативной готовности, поскольку это очень сложная система, требующая значительных логистических усилий", — указывают авторы статьи.На это же обращают внимание союзники США. "Серьезный недостаток заключается в высоком уровне материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для дизельных двигателей", — цитирует издание Figaro бывшего командира батальона танков Leclerc Яна Буавена.Наконец, проблему создает неравномерное распределение брони. Если лобовые попадания танк выдержит, то борта, корма и верхняя проекция башни защищены критически слабо.И здесь, как отмечают аналитики, на арену выходят ПТУРы и ПТРК. Abrams задумывался как ответ советским Т-72, но в XXI веке танковые дуэли — редкость. Противотанковые комплексы, которые в российской армии представлены широко ("Корнеты", "Штурмы-С", "Фаготы", "Конкурсы"), — вот кто встретит М1А1."Как показал опыт, даже старые "Метисы" спокойно пробивают "Леопард". С "Абрамсами", думаю, получится аналогично", — сообщил один из бойцов на Ореховском направлении в Запорожской области.Неприятностей добавят дроны-камикадзе, способные добраться до незащищенных частей башни. А главная угроза, как показали летние бои, — вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь-М".И даже при лобовых противостояниях есть примеры, когда российская техника превосходила западную. В частности — под Работино, как рассказали военные, Т-90М "Прорыв" уничтожил немецкий Leopard 2.Американский Abrams с урановым снарядами очень опасен. Однако предоставленный ВСУ танк не самый мощный и современный. И даже в Киеве не тешат себя надеждой на то, что это им поможет переломить ход конфликта.

https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, сша, украина, владимир зеленский, т-90м, россия, m1 abrams