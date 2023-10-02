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"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 02.10.2023 (обновлено: 13:52 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html
"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа
"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа - РИА Новости, 02.10.2023
"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа
"Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — заявил на днях Зеленский. Это последний из западных танков, еще не побывавших на фронте. О том,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:00
2023-10-02T13:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
украина
владимир зеленский
т-90м
россия
m1 abrams
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Давид Нармания. "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — заявил на днях Зеленский. Это последний из западных танков, еще не побывавших на фронте. О том, как американский подарок повлияет на ситуацию,— в материале РИА Новости.Главный экспонатПередача "Абрамсов" ВСУ была одним из ключевых условий для поставок техники из других стран. Только после того, как это одобрили, Берлин согласился отправить "Леопарды" из Германии и третьих стран. Этих боевых машин у ВСУ больше всего из западных танков.Но особые надежды возлагали именно на "Абрамсы". И это понятно. С М1 ассоциируются громкие победы в операции "Буря в пустыне", во второй войне в Ираке. "Украина получит старые танки, но даже с ними техника советских времен не сможет тягаться", — уверяли в издании Business Insider.И ссылались на экспертов. "В битве Abrams против Т-72 я бы не хотел оказаться в "семьдесят втором", — заявлял Джеффри Эдмондс, военный аналитик и советник министра обороны США.Для таких высказываний есть основания: эти танки уже сталкивались на поле боя — как раз в Ираке. Во время войны в Персидском заливе США потеряли всего девять машин: семь уничтожены дружественным огнем, еще две пришлось взорвать, чтобы не достались противнику.Рецепт победы?На первый взгляд — триумф. Но в нулевые в Ираке ситуация несколько изменилась: "Абрамсы" понесли боевые потери — несколько десятков танков. Большинство — из-за РПГ-7. Некоторые даже удалось захватить бойцам Саддама Хусейна.В ходе операции "Иракская свобода" задействовали более 1000 машин. Противостояли им экспортные варианты самой первой версии Т-72. Причем зачастую небоеспособные — Багдад из-за санкций испытывал трудности с обслуживанием.На Украине же все иначе. Во-первых, Киеву дадут лишь 31 танк в версии М1А1, разработанной еще в середине 1980-х. Во-вторых, российские войска применяют существенно модернизированную версию "семьдесят второго": Б3М. И это не считая куда более современных моделей.Западные СМИ, насмотревшись на сомнительные успехи "Леопардов" и "Челленджеров" этим летом, теперь гораздо аккуратнее в прогнозах."Вот где существенный недостаток"Активно нахваливавший "Абрамсы" весной Business Insider устами экспертов продолжает утверждать, что этот танк превосходит любые российские. Однако осторожно перечисляет факторы, которые могут помешать.В первую очередь — минные заграждения. "Как и всякая бронетехника, мины могут быть проблематичными, если их не обезвредить. И "Абрамс" не исключение", — отмечает издание.Само обслуживание техники — тоже та еще задача. "Реальный риск — в поддержании оперативной готовности, поскольку это очень сложная система, требующая значительных логистических усилий", — указывают авторы статьи.На это же обращают внимание союзники США. "Серьезный недостаток заключается в высоком уровне материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для дизельных двигателей", — цитирует издание Figaro бывшего командира батальона танков Leclerc Яна Буавена.Наконец, проблему создает неравномерное распределение брони. Если лобовые попадания танк выдержит, то борта, корма и верхняя проекция башни защищены критически слабо.И здесь, как отмечают аналитики, на арену выходят ПТУРы и ПТРК. Abrams задумывался как ответ советским Т-72, но в XXI веке танковые дуэли — редкость. Противотанковые комплексы, которые в российской армии представлены широко ("Корнеты", "Штурмы-С", "Фаготы", "Конкурсы"), — вот кто встретит М1А1."Как показал опыт, даже старые "Метисы" спокойно пробивают "Леопард". С "Абрамсами", думаю, получится аналогично", — сообщил один из бойцов на Ореховском направлении в Запорожской области.Неприятностей добавят дроны-камикадзе, способные добраться до незащищенных частей башни. А главная угроза, как показали летние бои, — вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь-М".И даже при лобовых противостояниях есть примеры, когда российская техника превосходила западную. В частности — под Работино, как рассказали военные, Т-90М "Прорыв" уничтожил немецкий Leopard 2.Американский Abrams с урановым снарядами очень опасен. Однако предоставленный ВСУ танк не самый мощный и современный. И даже в Киеве не тешат себя надеждой на то, что это им поможет переломить ход конфликта.
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Нармания Давид
Нармания Давид
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вооруженные силы украины, сша, украина, владимир зеленский, т-90м, россия, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Украина, Владимир Зеленский, Т-90М, Россия, M1 Abrams
"Остался последний". Какой козырь Запад припас для контрнаступа

В Киеве признали, что "Абрамсы" не смогут обеспечить успех контрнаступления

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Давид Нармания. "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — заявил на днях Зеленский. Это последний из западных танков, еще не побывавших на фронте. О том, как американский подарок повлияет на ситуацию,— в материале РИА Новости.

Главный экспонат

Передача "Абрамсов" ВСУ была одним из ключевых условий для поставок техники из других стран. Только после того, как это одобрили, Берлин согласился отправить "Леопарды" из Германии и третьих стран. Этих боевых машин у ВСУ больше всего из западных танков.
Но особые надежды возлагали именно на "Абрамсы". И это понятно. С М1 ассоциируются громкие победы в операции "Буря в пустыне", во второй войне в Ираке. "Украина получит старые танки, но даже с ними техника советских времен не сможет тягаться", — уверяли в издании Business Insider.
© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки
И ссылались на экспертов. "В битве Abrams против Т-72 я бы не хотел оказаться в "семьдесят втором", — заявлял Джеффри Эдмондс, военный аналитик и советник министра обороны США.
Для таких высказываний есть основания: эти танки уже сталкивались на поле боя — как раз в Ираке. Во время войны в Персидском заливе США потеряли всего девять машин: семь уничтожены дружественным огнем, еще две пришлось взорвать, чтобы не достались противнику.

Рецепт победы?

На первый взгляд — триумф. Но в нулевые в Ираке ситуация несколько изменилась: "Абрамсы" понесли боевые потери — несколько десятков танков. Большинство — из-за РПГ-7. Некоторые даже удалось захватить бойцам Саддама Хусейна.
В ходе операции "Иракская свобода" задействовали более 1000 машин. Противостояли им экспортные варианты самой первой версии Т-72. Причем зачастую небоеспособные — Багдад из-за санкций испытывал трудности с обслуживанием.
На Украине же все иначе. Во-первых, Киеву дадут лишь 31 танк в версии М1А1, разработанной еще в середине 1980-х. Во-вторых, российские войска применяют существенно модернизированную версию "семьдесят второго": Б3М. И это не считая куда более современных моделей.
© РИА Новости / Андрей КоцТанк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Танк Т-72Б3М. Архивное фото
Западные СМИ, насмотревшись на сомнительные успехи "Леопардов" и "Челленджеров" этим летом, теперь гораздо аккуратнее в прогнозах.

"Вот где существенный недостаток"

Активно нахваливавший "Абрамсы" весной Business Insider устами экспертов продолжает утверждать, что этот танк превосходит любые российские. Однако осторожно перечисляет факторы, которые могут помешать.
В первую очередь — минные заграждения. "Как и всякая бронетехника, мины могут быть проблематичными, если их не обезвредить. И "Абрамс" не исключение", — отмечает издание.
Само обслуживание техники — тоже та еще задача. "Реальный риск — в поддержании оперативной готовности, поскольку это очень сложная система, требующая значительных логистических усилий", — указывают авторы статьи.
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams
На это же обращают внимание союзники США. "Серьезный недостаток заключается в высоком уровне материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для дизельных двигателей", — цитирует издание Figaro бывшего командира батальона танков Leclerc Яна Буавена.
Наконец, проблему создает неравномерное распределение брони. Если лобовые попадания танк выдержит, то борта, корма и верхняя проекция башни защищены критически слабо.
И здесь, как отмечают аналитики, на арену выходят ПТУРы и ПТРК. Abrams задумывался как ответ советским Т-72, но в XXI веке танковые дуэли — редкость. Противотанковые комплексы, которые в российской армии представлены широко ("Корнеты", "Штурмы-С", "Фаготы", "Конкурсы"), — вот кто встретит М1А1.
"Как показал опыт, даже старые "Метисы" спокойно пробивают "Леопард". С "Абрамсами", думаю, получится аналогично", — сообщил один из бойцов на Ореховском направлении в Запорожской области.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПуск управляемой ракеты с борта вертолета Ка-52
Пуск управляемой ракеты с борта вертолета Ка-52 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Пуск управляемой ракеты с борта вертолета Ка-52
Неприятностей добавят дроны-камикадзе, способные добраться до незащищенных частей башни. А главная угроза, как показали летние бои, — вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь-М".
И даже при лобовых противостояниях есть примеры, когда российская техника превосходила западную. В частности — под Работино, как рассказали военные, Т-90М "Прорыв" уничтожил немецкий Leopard 2.
Американский Abrams с урановым снарядами очень опасен. Однако предоставленный ВСУ танк не самый мощный и современный. И даже в Киеве не тешат себя надеждой на то, что это им поможет переломить ход конфликта.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк
5 сентября, 19:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаВладимир ЗеленскийТ-90МРоссияM1 Abrams
 
 
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