https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

"Нашли уязвимое место". Против Израиля применили украинскую тактику

"Нашли уязвимое место". Против Израиля применили украинскую тактику - РИА Новости, 10.10.2023

"Нашли уязвимое место". Против Израиля применили украинскую тактику

Палестинцам удалось провести сложнейшую многоуровневую операцию, признают эксперты. Боевики ХАМАС применили самые "модные" наработки военной науки. Как это... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:00

2023-10-10T08:00

2023-10-10T08:05

израиль

украина

египет

вооруженные силы украины

армия обороны израиля (цахал)

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755c2a53c3a849105bfca5a492d68033.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Палестинцам удалось провести сложнейшую многоуровневую операцию, признают эксперты. Боевики ХАМАС применили самые "модные" наработки военной науки. Как это может повлиять на ближневосточное противостояние — в материале РИА Новости."Комплексность и многосредность"Рейды на территорию Израиля сопровождались массированной медиаатакой. Хамасовцы опубликовали в Сети множество пропагандистских роликов, некоторые сняты на экшен-камеры. Благодаря этим материалам журналисты реконструировали ход событий утра субботы, 7 октября. Для этого пришлось применить методы OSINT — разведки по открытым источникам. В частности, съемка позволила установить геолокацию.Как пишет CNN, вторжение началось по шести направлениям — по всей протяженности границы между Газой и Израилем, от пляжа Зиким к северу от анклава до кибуца Суфа недалеко от Египта. Одновременно с ракетными залпами в воздух поднялись парапланеристы, которые неожиданно высадились в населенных пунктах. В этот же момент вооруженный отряд предпринял попытку напасть с моря. Другие группы перемещались по суше: выводили из строя наблюдательные пункты, подрывали ограждения взрывчаткой, атаковали бойцов ЦАХАЛ и бронетехнику с помощью дронов.В результате — несколько захваченных военных баз, хаос в приграничных городах, сотни убитых и тысячи раненых израильтян — как военных, так и гражданских. Как пишет Times of Israel, это самые большие потери еврейского народа за один день со времен холокоста."Особенностью атаки была ее комплексность и многосредность, — отмечает основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Нападавшие сочетали разнородные операции — воздушное, наземное и морское проникновение. Но 80 процентов успеха обеспечила внезапность. Как удалось этого добиться — вопрос к "Моссаду", которому теперь предстоит провести работу над ошибками".Как на УкраинеЭксперты отмечают сходство тактики боевиков и украинской армии. В частности, речь идет о малых мобильных группах, которые ВСУ широко применяли против российских сил в первые месяцы конфликта."Демонстрируя новую тактику, которая в некотором смысле является отражением боевых действий на Украине, движение ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом начало быстрые наземные атаки с использованием такого количества высокомобильных групп на такой обширной территории, что смогло захватить города и военные базы", — отмечает издание The Drive.Так, известно, что ВСУ активно применяют моторные лодки, стремясь высадить десант на левом берегу Днепра. Палестинские боевики попытались использовать такие же плавсредства, чтобы проникнуть в Израиль через пляж Зиким. Судя по всему, с тем же результатом, что и украинский спецназ у Запорожской АЭС: всех диверсантов уничтожили.Еще один бросающийся в глаза элемент — ударные дроны, кустарным способом переделанные из гражданских коптеров. Как известно, их широко применяют обе стороны конфликта на Украине."Все это как раз хорошо ложится на технические и военные возможности ХАМАС. Это полевые группы, солдаты без серьезной техники. Использовать танки и БТР они не могут из-за нехватки средств. Судя по всему, существуют проблемы со снабжением, — отмечает Корнев. — Зато хамасовцы могут действовать как спецназ".Впрочем, добавляет эксперт, уровень подготовки у боевиков из сектора Газа разный. Есть профессионалы, а есть "массовка". В этот раз палестинцам удалось качественно распорядиться своими возможностями. Но успехи обернулись военными преступлениями."Даже заглушки не сняли"Субботняя атака — репутационный удар не только по ЦАХАЛ и спецслужбам, но и по "оборонке" еврейского государства. В Сети широко обсуждают уничтожение танков Merkava Mk4. Машина считается одной из самых неуязвимых в мире. Она оборудована комплексом активной защиты Trophy израильского производства. Система призвана отражать атаки из ПТУР и РПГ. Правда, как выяснилось, перед угрозой с воздуха она бесполезна.На видео, опубликованных боевиками, дроны сбрасывают на переднюю часть "колесницы" реактивные гранаты ПГ-7ВР — судя по всему, иранский вариант советского боеприпаса. Происходит взрыв, после чего танки загораются.Корнев отмечает, что как минимум в одном случае комплекс активной защиты не был подключен: "Даже заглушки не сняли".Уже сейчас FPV-дроны и барражирующие боеприпасы существенно ограничили применение танков и броневиков в конфликте на Украине. "Леопарды" и "Челленджеры" не оправдали ожиданий Киева и западных стран.В будущем, предполагает эксперт, дешевые беспилотники могут и вовсе поставить крест на такой сложной и дорогой технике, как "Меркава". Если, конечно, инженеры не "научат" боевые машины бороться с воздушными атаками.Отметим, что широкое использование малых мобильных групп в сочетании с беспилотными системами — это последний писк моды в военной науке. В частности, ставку на это делает даже самая сильная армия мира — американская. Именно за счет перемещений небольших отрядов между островами морская пехота США планирует противодействовать китайским ВМС в будущем военном конфликте.Правда, критики утверждают, что такая тактика хороша лишь для активной обороны и обеспечить победу в войне не может. Вот и ХАМАС после субботнего эффектного вторжения оказалось неспособно развить успех."Не идет ни в какое сравнение"Уже в понедельник объявили, что Армия обороны Израиля очистила юг страны от боевиков. Специалисты считают, что активные действия палестинских подразделений на этом можно считать завершенными."С военно-технической точки зрения возможности ХАМАС — даже "прокачанного" — ни в какое сравнение не идут с возможностями Армии обороны Израиля. Это разница не в десятки и сотни, а в тысячи раз", — констатирует Корнев.Он обращает внимание на сверхэффективную мобилизационную систему страны: за сутки в армию призвали 300 тысяч резервистов. Причем в значительной степени боеготовых. Часть этих солдат уже присоединилась к военным операциям. И это — в условиях тотального превосходства в авиации, артиллерии, бронетехнике и других системах.Пока неясно, чем закончится нынешний конфликт. Во многом это будет зависеть от политической воли руководства Израиля. Которое тем временем заявило о намерении полностью уничтожить ХАМАС. И, по словам экспертов, у ЦАХАЛ есть для этого все военно-технические возможности. А преступления боевиков против гражданских, кажется, дали военным "индульгенцию" на любые меры.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

израиль

украина

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение участников движения ХАМАС на пляже Зиким Уничтожение участников движения ХАМАС на пляже Зиким 2023-10-10T08:00 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, украина, египет, вооруженные силы украины, армия обороны израиля (цахал), хамас