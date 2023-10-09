https://ria.ru/20231009/ataki-1901428869.html

Захарова жестко отреагировала на заявление Украины о ЗАЭС

Захарова жестко отреагировала на заявление Украины о ЗАЭС - РИА Новости, 09.10.2023

Захарова жестко отреагировала на заявление Украины о ЗАЭС

Признания начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую АЭС станут холодным душем для ООН,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:09

2023-10-09T10:09

2023-10-09T15:03

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Признания начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую АЭС станут холодным душем для ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с газетой "Известия"."МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев. Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение", — отметила она.Захарова также подчеркнула, что все это время представители ООН сообщали, что не могут идентифицировать направление удара по ЗАЭС.Ранее издание "Эспрессо" со ссылкой на Буданова сообщило, что Киев пытался трижды захватить Запорожскую АЭС, но усилия оказались тщетными, так как российская армия отразила все атаки.Минобороны России сообщало об уничтожении десанта ВСУ, пытавшегося захватить ЗАЭС, 19 октября 2022 года. Тогда украинские военные задействовали до двух рот личного состава и 37 плавсредств. Российские бойцы ликвидировали 90 человек и 14 лодок. При этом военные рассеяли остатки десанта по Каховскому водохранилищу с помощью артиллерии.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20231007/zakharova-1901089935.html

https://ria.ru/20231009/zaes-1901396295.html

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