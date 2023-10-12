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Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Межгосударственные отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 12.10.2023

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T03:11

2023-10-12T03:11

2023-10-12T03:11

справки

азербайджан

россия

ильхам алиев

владимир путин

сергей лавров

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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года).Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года). Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 22 февраля 2022 года). Между странами подписано свыше 150 международно-правовых актов.Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.В 2019 году президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались три раза: 26 апреля "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай), 3 октября – "на полях" международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ.В течение 2020 года лидеры России и Азербайджана провели несколько телефонных разговоров. В 2020 году благодаря активным посредническим усилиям президента Российской Федерации произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. После начавшихся в конце сентября масштабных боестолкновений к 9 ноября удалось выйти на устойчивое прекращение огня. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Была достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Было принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе.11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева.20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Нагорном Карабахе.26 ноября в Сочи вновь состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Обсуждался ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Также состоялась отдельная встреча президентов России и Азербайджана.28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.22 февраля 2022 года Алиев посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В Декларации нашли свое отражение все ключевые сферы сотрудничества: политическая компонента, вопросы безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи. Президент Азербайджана также встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.29 июня 2022 года президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения).16 сентября – "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан).7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.13 октября лидеры России и Азербайджана провели встречу в Астане (Казахстан) "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Владимир Путин и Ильхам Алиев также приняли участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ.31 октября в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 26 декабря 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге. 25 мая 2023 года в Москве в заседании Высшего Евразийского экономического совета впервые принял участие в качестве гостя президент Азербайджана Ильхам Алиев. В тот же день в Кремле состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем – трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. 20 сентября при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. 20 сентября, по данным Минобороны РФ, во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военные погибли. 21 сентября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор двух лидеров. Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. Также президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев условились активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.В настоящее время Россия продолжает предпринимать последовательные шаги по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Российский миротворческий контингент (РМК) отслеживает соблюдение режима прекращения огня, установленного 20 сентября 2023 года при его активном посредничестве. Абсолютный приоритет всех усилий – недопущение новой вспышки вооруженного противостояния и жертв среди мирного населения. По линии РМК оказывается масштабная гуманитарная поддержка армянскому населению. РМК продолжает оказывать содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией. При участии командования РМК состоялось два раунда переговоров между представителями Баку и Степанакерта. В числе первоочередных задач этих контактов – вопросы демилитаризации, восстановления мирной жизни и обеспечения прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха.7 октября 2023 года в ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Также Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Тесные контакты России и Азербайджана поддерживаются по правительственной линии.В 2020 году премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели ряд телефонных разговоров, в ходе которых обсуждали актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, меры по противодействию коронавирусной инфекции и др.20 мая 2021 года в Москве состоялись их переговоры в рамках первого официального визита Али Асадова в РФ. В ходе этого визита был подписан ряд документов между министерствами и ведомствами России и Азербайджана.Главы правительств регулярно общаются на полях заседаний Евразийского межправительственного совета.6 октября 2022 года состоялась их встреча "на полях" второго Каспийского экономического форума в Москве.Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Баку для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.27 октября 2022 года в ходе визита в Азербайджан Алексей Оверчук был принят президентом республики Ильхамом Алиевым.18 марта 2023 года вице-премьер РФ Алексей Оверчук совместно с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым принял участие в церемонии открытия таможенно-пропускного пункта Ханоба на границе Азербайджана и России.Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели по три встречи в 2020 и 2021 годах. В 2022 году главы МИД встречались 22 февраля (Москва), 10 марта ("на полях" Анталийского дипломатического форума), 12 мая ("на полях" СМИД СНГ в Душанбе), 24 июня (Баку), 5 и 23 декабря в Москве. 14 октября в Астане "на полях" мероприятий по линии СНГ состоялись трехсторонние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова c главами внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном. 27-28 февраля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита Лавров был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,Состоялись также переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 19 мая 2023 года глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву с рабочим визитом, где прошла его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем министры приняли участие в трехсторонних переговорах с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна. 25 июля в Москве прошли очередные переговоры глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. В тот же день состоялись трехсторонние переговоры с участием Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна. 22 сентября 2023 года "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхана Байрамова.Наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана.26 сентября 2022 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.22 ноября 2022 года в Баку состоялось 18-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Милли Меджлисом Азербайджана.13 февраля 2023 года Москву с визитом посетила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой и Милли Меджлисом, и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. 13 апреля 2023 года Валентина Матвиенко и Сагиба Гафарова провели беседу "на полях" весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. 6 июля 2023 года в Москве в Совете Федерации состоялось 19-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном.По итогам 2021 года взаимный товарооборот двух стран составил 3,4 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – более одного миллиона долларов. В 2022 году рост товарооборота составил 24% и достиг четырех миллиардов долларов. По данным таможенной статистики Азербайджана, за январь-июнь 2023 года, товарооборот Азербайджана с Россией составил 2,1 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,5 миллиарда долларов, импорт – 621 миллион долларов.Основными товарными группами являются продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция, нефтепродукты, металлы и транспортные средства.Динамично растет взаимодействие в сфере взаимных инвестиций. Накопленные российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют около 8 миллиардов долларов США. Азербайджан вложил в российскую экономику более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК), ее последняя встреча прошла 7 июля 2023 года в Москве. Активно работает Российско-Азербайджанский деловой совет. За первое полугодие 2023 года при участии Делового совета организовано более десяти практических мероприятий, включающих бизнес-миссии, конференции и круглые столы.Реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, включающий шесть "дорожных карт" (по торговле, транспортной инфраструктуре, наукоемким производствам, повышению эффективности экономики, туризму, сотрудничеству в области инновационного развития и цифровых технологий). Около 800 совместных российско-азербайджанских компаний в различных областях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг работают в Азербайджане, в том числе несколько сотен компаний, капитал которых полностью контролируется россиянами. В сфере внешней торговли с Азербайджанской Республикой сотрудничают компании, расположенные в 70 субъектах Российской Федерации. В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", "Транснефть", "Лукойл", "Роснефть", "Интер РАО" и др.Эффективное партнерство налажено в промышленности. В 2021 году был открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. ПАО "КАМАЗ" поставляет автомобили и запчасти к ним. Сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется "Гянджинским автомобильным заводом", который также является официальным дистрибьютором ПАО "КАМАЗ" на рынке Азербайджана. Действует два аттестованных сервисных центра, ведется строительство третьего. Одним из наиболее перспективных проектов является создание международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями. Общая протяженность его составит более семи тысяч километров, при этом существенная часть коридора "Север-Юг" пойдет по территориям России и Азербайджана. В начале сентября 2022 года Россия, Азербайджан и Иран подписали в Баку Декларацию о развитии транспортного коридора "Север-Юг". Стороны заявили о готовности рассмотреть предложенные целевые показатели по реализации 30 миллионов тонн транзитных и двусторонних грузовых перевозок по территориям трех стран к 2030 году.Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС.С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС являлась Россия (63,8%). Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др.Азербайджанские военные приняли участие в четырех дисциплинах Армейских международных игр "АрМИ-2022".В ноябре 2022 года в Баку прошел 11-й Российско-азербайджанский межрегиональный форум. На высоком уровне находятся российско-азербайджанские культурно-гуманитарные отношения. В Азербайджане порядка 340 школ с обучением на русском языке, в азербайджанских высших учебных заведениях функционируют русскоязычные факультеты. В России в настоящее время обучаются около восьми тысяч азербайджанских студентов, из них тысяча – за счет средств федерального бюджета. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот государственных стипендий.С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.С 2020 года в Университете АДА (бывшая Дипакадемия Азербайджана) совместно с МГИМО реализуются образовательные программы "Международные финансы и управление рисками" и MGIMO Global МВА.Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества. В 2022 году в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений министерства культуры России и Азербайджана провели Российско-азербайджанский диалог деятелей культуры и Российско-азербайджанский библиотечный форум. Также в Москве прошел фестиваль азербайджанской культуры "Дни Азербайджана в Москве", в Новой Третьяковке была представлена расширенная экспозиция народного художника Таира Салахова, в театре "Геликон-опера" состоялся концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене".В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ прошла выставка "Азербайджанский ковер – новый взгляд". В феврале 2023 года российская сторона выступила с инициативой провести первый Российско-Азербайджанский научно-образовательный форум в Баку.В 2019 году Россия вышла на первое место по числу туристов, посетивших Азербайджан – более 900 тысяч человек (30,9% от их общего числа). В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество российских туристов, посетивших Азербайджан сократилось, уменьшилось и число граждан Азербайджана, приезжавших в Россию.По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в 2021 году россияне совершили более 29 тысяч визитов в Азербайджан.В 2022 году Азербайджан посетили более 400 тысяч россиян. За январь-август 2023 года Азербайджан посетили 426,2 тысячи граждан России, что больше на 62% аналогичного периода 2022 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

азербайджан

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, сергей лавров