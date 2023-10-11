https://ria.ru/20231011/vstrecha-1902082133.html

Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется

Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется - РИА Новости, 11.10.2023

Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется

Отдельной двусторонней встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Киргизии не планируется, сообщил... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:30

2023-10-11T17:30

2023-10-11T17:30

владимир путин

россия

александр лукашенко

юрий ушаков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отдельной двусторонней встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Киргизии не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, встречи двусторонней не планируется. Достаточно тесные контакты между двумя президентами, и личных встреч очень много в этом году, и по телефону они часто общаются, но в Бишкеке двусторонний контакт не планируется", - сказал он журналистам. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.

https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, александр лукашенко, юрий ушаков