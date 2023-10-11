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Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется - РИА Новости, 11.10.2023
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17:30 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/vstrecha-1902082133.html
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется - РИА Новости, 11.10.2023
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется
Отдельной двусторонней встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Киргизии не планируется, сообщил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:30
2023-10-11T17:30
владимир путин
россия
александр лукашенко
юрий ушаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отдельной двусторонней встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Киргизии не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, встречи двусторонней не планируется. Достаточно тесные контакты между двумя президентами, и личных встреч очень много в этом году, и по телефону они часто общаются, но в Бишкеке двусторонний контакт не планируется", - сказал он журналистам. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
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владимир путин, россия, александр лукашенко, юрий ушаков
Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко, Юрий Ушаков
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется

Ушаков: двусторонней встречи Путина и Лукашенко на саммите СНГ не планируется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отдельной двусторонней встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Киргизии не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, встречи двусторонней не планируется. Достаточно тесные контакты между двумя президентами, и личных встреч очень много в этом году, и по телефону они часто общаются, но в Бишкеке двусторонний контакт не планируется", - сказал он журналистам.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков
Вчера, 17:05
 
Владимир ПутинРоссияАлександр ЛукашенкоЮрий Ушаков
 
 
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