https://ria.ru/20231011/vstrecha-1902082133.html
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется - РИА Новости, 11.10.2023
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется
Отдельной двусторонней встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Киргизии не планируется, сообщил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:30
2023-10-11T17:30
2023-10-11T17:30
владимир путин
россия
александр лукашенко
юрий ушаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отдельной двусторонней встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита СНГ в Киргизии не планируется, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, встречи двусторонней не планируется. Достаточно тесные контакты между двумя президентами, и личных встреч очень много в этом году, и по телефону они часто общаются, но в Бишкеке двусторонний контакт не планируется", - сказал он журналистам. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, александр лукашенко, юрий ушаков
Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко, Юрий Ушаков
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется
Ушаков: двусторонней встречи Путина и Лукашенко на саммите СНГ не планируется