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МЧС предложило выделить специальные места для курения вейпов с 2025 года - РИА Новости, 11.10.2023
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14:47 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/veyp-1902025719.html
МЧС предложило выделить специальные места для курения вейпов с 2025 года
МЧС предложило выделить специальные места для курения вейпов с 2025 года - РИА Новости, 11.10.2023
МЧС предложило выделить специальные места для курения вейпов с 2025 года
МЧС России предлагает разрешить с 1 марта 2025 года курение вейпов только в специально отведенных для этого местах, обозначенных знаком "Место курения". РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:47
2023-10-11T14:47
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает разрешить с 1 марта 2025 года курение вейпов только в специально отведенных для этого местах, обозначенных знаком "Место курения". Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает внести изменения в пункт 11 действующего постановления, изложив его в новой редакции: "Запрещается курение табака, а также использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации". Использовать для курения вейпы и другие никотинсодержащие устройства можно будет только в местах, специально отведенных для этих целей и обозначенных знаком "Место курения". Руководители организаций, кроме того, должны обеспечить размещение на своих объектах знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". В документе отмечается, что данное постановление должно вступить в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20230901/veyp-1893528726.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Здоровье - Общество
МЧС предложило выделить специальные места для курения вейпов с 2025 года

МЧС предложило выделить специальные места для курения вейпов с марта 2025 года

© iStock.com / Rocky89Электронная сигарета
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© iStock.com / Rocky89
Электронная сигарета. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает разрешить с 1 марта 2025 года курение вейпов только в специально отведенных для этого местах, обозначенных знаком "Место курения".
Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Ведомство предлагает внести изменения в пункт 11 действующего постановления, изложив его в новой редакции: "Запрещается курение табака, а также использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации".
Использовать для курения вейпы и другие никотинсодержащие устройства можно будет только в местах, специально отведенных для этих целей и обозначенных знаком "Место курения". Руководители организаций, кроме того, должны обеспечить размещение на своих объектах знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".
В документе отмечается, что данное постановление должно вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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