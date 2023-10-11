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Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы - РИА Новости, 11.10.2023
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12:59 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/tabak-1901989170.html
Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы
Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы - РИА Новости, 11.10.2023
Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:59
2023-10-11T12:59
общество
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы. Первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова объяснила РИА Новости, что, в частности, наказание наступит в случае перевозки более 200 сигарет без маркировки. "Административную ответственность будут нести россияне только в том случае, если транспортируют немаркированную по российским правилам продукцию сверх нормы. Согласно закону, за перевозку больших партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация", - добавила Рукавишникова. Она также рассказала, что необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран". "По статистике, объем нелегальных электронных сигарет в прошлом году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России", - подчеркнула Рукавишникова.
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общество, здоровье - общество, совет федерации рф, ирина рукавишникова
Общество, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ, Ирина Рукавишникова
Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы

Совфед одобрил закон о штрафах за перевозку немаркированного табака сверх нормы

© Fotolia / DoraZettПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Fotolia / DoraZett
Продажа сигарет. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы.
Первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова объяснила РИА Новости, что, в частности, наказание наступит в случае перевозки более 200 сигарет без маркировки.
"Административную ответственность будут нести россияне только в том случае, если транспортируют немаркированную по российским правилам продукцию сверх нормы. Согласно закону, за перевозку больших партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация", - добавила Рукавишникова.
Она также рассказала, что необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран". "По статистике, объем нелегальных электронных сигарет в прошлом году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России", - подчеркнула Рукавишникова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФИрина Рукавишникова
 
 
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