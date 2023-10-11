https://ria.ru/20231011/tabak-1901989170.html

Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы

Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы - РИА Новости, 11.10.2023

Совфед одобрил наказание за перевозку немаркированного табака сверх нормы

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:59

2023-10-11T12:59

2023-10-11T12:59

общество

здоровье - общество

совет федерации рф

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку более блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы. Первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова объяснила РИА Новости, что, в частности, наказание наступит в случае перевозки более 200 сигарет без маркировки. "Административную ответственность будут нести россияне только в том случае, если транспортируют немаркированную по российским правилам продукцию сверх нормы. Согласно закону, за перевозку больших партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация", - добавила Рукавишникова. Она также рассказала, что необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран". "По статистике, объем нелегальных электронных сигарет в прошлом году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России", - подчеркнула Рукавишникова.

https://ria.ru/20230929/shtraf-1899322929.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, совет федерации рф, ирина рукавишникова