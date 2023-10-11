Рейтинг@Mail.ru
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 11.10.2023 (обновлено: 18:07 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/sng-1902081532.html
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера - РИА Новости, 11.10.2023
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера
По итогам заседания Совета глав государств СНГ подпишут документ об утверждении статусов наблюдателя и партнера объединения, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:28
2023-10-11T18:07
киргизия
юрий ушаков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По итогам заседания Совета глав государств СНГ подпишут документ об утверждении статусов наблюдателя и партнера объединения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.&quot;Важным станет решение об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Это решение позволит максимально широкому кругу дружественных государств и организаций наладить постоянное эффективное сотрудничество с нашей организацией&quot;, — объяснил он.Ушаков отметил, что по итогам саммита ожидается подписание достаточно солидного пакета совместных документов. Помощник президента отдельно выделил среди планируемых договоренностей учреждение Международной организации по русскому языку. При этом она не будет ограничена пространством СНГ."Таким образом, после заседания 13 октября будет создаваться самостоятельная международная структура, которая будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы", — добавил он.С инициативой учреждения такой межправительственной структуры, направленной на популяризацию русского языка в мире, выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, напомнил Ушаков.Заседание Совета глав государств СНГ пройдет пройдет в Киргизии 13 октября в узком и расширенном составах. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
https://ria.ru/20231011/vstrecha-1902082133.html
https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, юрий ушаков, снг
Киргизия, Юрий Ушаков, СНГ
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера

Ушаков: на саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По итогам заседания Совета глав государств СНГ подпишут документ об утверждении статусов наблюдателя и партнера объединения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«

"Важным станет решение об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Это решение позволит максимально широкому кругу дружественных государств и организаций наладить постоянное эффективное сотрудничество с нашей организацией", — объяснил он.

Ушаков отметил, что по итогам саммита ожидается подписание достаточно солидного пакета совместных документов.
Помощник президента отдельно выделил среди планируемых договоренностей учреждение Международной организации по русскому языку. При этом она не будет ограничена пространством СНГ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется
Вчера, 17:30
"Таким образом, после заседания 13 октября будет создаваться самостоятельная международная структура, которая будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы", — добавил он.
С инициативой учреждения такой межправительственной структуры, направленной на популяризацию русского языка в мире, выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, напомнил Ушаков.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет пройдет в Киргизии 13 октября в узком и расширенном составах. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков
Вчера, 17:05
 
КиргизияЮрий УшаковСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала