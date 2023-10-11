https://ria.ru/20231011/sng-1902081532.html
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера - РИА Новости, 11.10.2023
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера
По итогам заседания Совета глав государств СНГ подпишут документ об утверждении статусов наблюдателя и партнера объединения, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:28
2023-10-11T17:28
2023-10-11T18:07
киргизия
юрий ушаков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По итогам заседания Совета глав государств СНГ подпишут документ об утверждении статусов наблюдателя и партнера объединения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Важным станет решение об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Это решение позволит максимально широкому кругу дружественных государств и организаций наладить постоянное эффективное сотрудничество с нашей организацией", — объяснил он.Ушаков отметил, что по итогам саммита ожидается подписание достаточно солидного пакета совместных документов. Помощник президента отдельно выделил среди планируемых договоренностей учреждение Международной организации по русскому языку. При этом она не будет ограничена пространством СНГ."Таким образом, после заседания 13 октября будет создаваться самостоятельная международная структура, которая будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы", — добавил он.С инициативой учреждения такой межправительственной структуры, направленной на популяризацию русского языка в мире, выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, напомнил Ушаков.Заседание Совета глав государств СНГ пройдет пройдет в Киргизии 13 октября в узком и расширенном составах. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.
https://ria.ru/20231011/vstrecha-1902082133.html
https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, юрий ушаков, снг
Киргизия, Юрий Ушаков, СНГ
На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера
Ушаков: на саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По итогам заседания Совета глав государств СНГ подпишут документ об утверждении статусов наблюдателя и партнера объединения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"Важным станет решение об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Это решение позволит максимально широкому кругу дружественных государств и организаций наладить постоянное эффективное сотрудничество с нашей организацией", — объяснил он.
Ушаков отметил, что по итогам саммита ожидается подписание достаточно солидного пакета совместных документов.
Помощник президента отдельно выделил среди планируемых договоренностей учреждение Международной организации по русскому языку. При этом она не будет ограничена пространством СНГ.
Двусторонней встречи Путина и Лукашенко на полях саммита СНГ не планируется
"Таким образом, после заседания 13 октября будет создаваться самостоятельная международная структура, которая будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы", — добавил он.
С инициативой учреждения такой межправительственной структуры, направленной на популяризацию русского языка в мире, выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
, напомнил Ушаков.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет пройдет в Киргизии 13 октября в узком и расширенном составах. В нем примут участие президенты России, Азербайджана
, Белоруссии
, Киргизии, Казахстана
, Таджикистана
, Туркмении
и Узбекистана
. Премьер-министр Армении Никол Пашинян
присутствовать не будет.
Кремль знает о причинах отсутствия Пашиняна на саммите СНГ, заявил Ушаков