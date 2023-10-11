https://ria.ru/20231011/sng-1902081532.html

На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера

На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера - РИА Новости, 11.10.2023

На саммите СНГ подпишут документ об утверждении статуса партнера

По итогам заседания Совета глав государств СНГ подпишут документ об утверждении статусов наблюдателя и партнера объединения, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:28

2023-10-11T17:28

2023-10-11T18:07

киргизия

юрий ушаков

снг

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. По итогам заседания Совета глав государств СНГ подпишут документ об утверждении статусов наблюдателя и партнера объединения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Важным станет решение об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Это решение позволит максимально широкому кругу дружественных государств и организаций наладить постоянное эффективное сотрудничество с нашей организацией", — объяснил он.Ушаков отметил, что по итогам саммита ожидается подписание достаточно солидного пакета совместных документов. Помощник президента отдельно выделил среди планируемых договоренностей учреждение Международной организации по русскому языку. При этом она не будет ограничена пространством СНГ."Таким образом, после заседания 13 октября будет создаваться самостоятельная международная структура, которая будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы", — добавил он.С инициативой учреждения такой межправительственной структуры, направленной на популяризацию русского языка в мире, выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, напомнил Ушаков.Заседание Совета глав государств СНГ пройдет пройдет в Киргизии 13 октября в узком и расширенном составах. В нем примут участие президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовать не будет.

https://ria.ru/20231011/vstrecha-1902082133.html

https://ria.ru/20231011/otsutstvie-1902074122.html

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киргизия, юрий ушаков, снг