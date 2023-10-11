https://ria.ru/20231011/pashinyan-1902087942.html

Путин мог бы встретиться с Пашиняном, заявили в Кремле

Путин мог бы встретиться с Пашиняном, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.10.2023

Путин мог бы встретиться с Пашиняном, заявили в Кремле

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была бы организована в Киргизии, если бы Пашинян приехал на саммит СНГ,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:42

2023-10-11T17:42

2023-10-11T17:44

владимир путин

никол пашинян

киргизия

армения

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была бы организована в Киргизии, если бы Пашинян приехал на саммит СНГ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Здесь мы договорились о контакте с Алиевым, поскольку он будет присутствовать. Если бы Пашинян приехал, я даю гарантию 100%, что была бы организована встреча с ним, конечно", - сказал он журналистам. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Пашинян присутствовать не будет.

https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html

киргизия

армения

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, никол пашинян, киргизия, армения, россия, юрий ушаков