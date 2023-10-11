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Путин мог бы встретиться с Пашиняном, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.10.2023
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17:42 11.10.2023 (обновлено: 17:44 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/pashinyan-1902087942.html
Путин мог бы встретиться с Пашиняном, заявили в Кремле
Путин мог бы встретиться с Пашиняном, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.10.2023
Путин мог бы встретиться с Пашиняном, заявили в Кремле
Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была бы организована в Киргизии, если бы Пашинян приехал на саммит СНГ,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:42
2023-10-11T17:44
владимир путин
никол пашинян
киргизия
армения
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была бы организована в Киргизии, если бы Пашинян приехал на саммит СНГ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Здесь мы договорились о контакте с Алиевым, поскольку он будет присутствовать. Если бы Пашинян приехал, я даю гарантию 100%, что была бы организована встреча с ним, конечно", - сказал он журналистам. Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Пашинян присутствовать не будет.
https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html
киргизия
армения
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владимир путин, никол пашинян, киргизия, армения, россия, юрий ушаков
Владимир Путин, Никол Пашинян, Киргизия, Армения, Россия, Юрий Ушаков
Путин мог бы встретиться с Пашиняном, заявили в Кремле

Ушаков: Путин встретился бы с Пашиняном в Бишкеке, если бы тот приехал

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была бы организована в Киргизии, если бы Пашинян приехал на саммит СНГ, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Здесь мы договорились о контакте с Алиевым, поскольку он будет присутствовать. Если бы Пашинян приехал, я даю гарантию 100%, что была бы организована встреча с ним, конечно", - сказал он журналистам.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Киргизии 13 октября. В нем примут участие президенты РФ, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Премьер-министр Армении Пашинян присутствовать не будет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
10 октября, 22:36
 
Владимир ПутинНикол ПашинянКиргизияАрменияРоссияЮрий Ушаков
 
 
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