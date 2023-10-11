https://ria.ru/20231011/obitel-1901900545.html
В Марфо-Мариинской обители научат делать сети и блиндажные свечи для фронта
В Марфо-Мариинской обители научат делать сети и блиндажные свечи для фронта - РИА Новости, 11.10.2023
В Марфо-Мариинской обители научат делать сети и блиндажные свечи для фронта
Мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, блиндажных свечей и госпитальных полотенец, а также сбор средств на спецодежду для танкистов пройдут в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T03:15
2023-10-11T03:15
2023-10-11T03:15
россия
санкт-петербург
германия
елизавета федоровна
александр i
николай i
марфо-мариинская обитель
строгановское училище
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, блиндажных свечей и госпитальных полотенец, а также сбор средств на спецодежду для танкистов пройдут в столичной Марфо-Мариинской обители милосердия 11 октября - в день празднования обретения мощей святой великой княгини Елизаветы Федоровны, которая основала обитель более века назад, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Марфо-Мариинской обители Марина Бондаренко. В Русской православной церкви 11 октября вспоминают обретение мощей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны (1864-1918), основательницы Марфо-Мариинской обители Милосердия. Она была супругой великого князя Сергея Александровича Романова (сына Александра II и дяди Николая II). Большевики казнили ее 18 июля 1918 года, сбросив еще живую в заброшенную шахту под Алапаевском (Екатеринбургская область). Вскоре белые временно взяли эту территорию и 11 октября из шахты извлекли тело великой княгини. Это событие и вспоминают в среду в Русской церкви, которая канонизировала Елизавету Федоровну в 1992 году в лике преподобномученицы. "Как и в день памяти Елизаветы Федоровны 18 июля, 11 октября мы откроем для гостей обители наши мастерские - там всех желающих научат плести маскировочные сети, отливать окопные (блиндажные) свечи, шить госпитальные полотенца - это все для фронта. Еще можно будет внести пожертвование на гумпомощь раненым воинам, у нас открыт сбор средств на закупку огнеупорных костюмов для танкистов, чтобы они смогли выжить при попадании снаряда. Приглашаем всех к участию с 11 до 17 часов. Мероприятие семейное, плести сети, например, можно и детям", - сказала Бондаренко. По ее словам, все эти мастерские работают в обители постоянно с января 2023 года. "У нас есть корпус добровольцев, они регулярно выделяют время, работают. К ним, конечно, тоже можно присоединиться. Великая княгиня Елизавета Федоровна во время Русско-японской и Первой мировой войн помогала армии, поставляла гумпомощь. И мы в Марфо-Мариинской обители продолжаем заложенные ею традиции", - добавила пресс-секретарь. Кроме мастер-классов в этот день в обители, по данным сайта монастыря, гостей ждут ранняя и поздняя литургии, после которых в 11 часов будет организовано "праздничное угощение", а в полдень - благотворительный концерт, где "исполнят произведения церковной гимнографии и мировой классики". Для посещения концерта нужно зарегистрироваться через сайт обители. Ранее в октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл в специальном обращении призвал монашествующих Русской церкви молиться за Отечество, президента и армию, а также помогать воинам, в том числе в госпиталях. Он подчеркнул, что "прошли спокойные, безмятежные времена, настало время сугубой ответственности Церкви за наш народ и нашу страну". А ответственность эта, по словам предстоятеля, заключается в молитве и помощи защитникам Отечества и тем, кто пострадал, его защищая. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с мужем возглавляла свыше 150 благотворительных организаций в России. Великая княгиня была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов.
https://ria.ru/20231010/magadan-1901703547.html
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россия, санкт-петербург, германия, елизавета федоровна, александр i, николай i, марфо-мариинская обитель, строгановское училище, русская православная церковь
Россия, Санкт-Петербург, Германия, Елизавета Федоровна, Александр I, Николай I, Марфо-Мариинская обитель, Строгановское училище, Русская православная церковь
В Марфо-Мариинской обители научат делать сети и блиндажные свечи для фронта
В Марфо-Мариинской обители пройдут мастер-классы по созданию сетей для фронта
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, блиндажных свечей и госпитальных полотенец, а также сбор средств на спецодежду для танкистов пройдут в столичной Марфо-Мариинской обители милосердия 11 октября - в день празднования обретения мощей святой великой княгини Елизаветы Федоровны, которая основала обитель более века назад, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Марфо-Мариинской обители Марина Бондаренко.
В Русской православной церкви
11 октября вспоминают обретение мощей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны (1864-1918), основательницы Марфо-Мариинской обители Милосердия. Она была супругой великого князя Сергея Александровича Романова (сына Александра II
и дяди Николая II
). Большевики казнили ее 18 июля 1918 года, сбросив еще живую в заброшенную шахту под Алапаевском (Екатеринбургская область). Вскоре белые временно взяли эту территорию и 11 октября из шахты извлекли тело великой княгини. Это событие и вспоминают в среду в Русской церкви, которая канонизировала Елизавету Федоровну в 1992 году в лике преподобномученицы.
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"Как и в день памяти Елизаветы Федоровны 18 июля, 11 октября мы откроем для гостей обители наши мастерские - там всех желающих научат плести маскировочные сети, отливать окопные (блиндажные) свечи, шить госпитальные полотенца - это все для фронта. Еще можно будет внести пожертвование на гумпомощь раненым воинам, у нас открыт сбор средств на закупку огнеупорных костюмов для танкистов, чтобы они смогли выжить при попадании снаряда. Приглашаем всех к участию с 11 до 17 часов. Мероприятие семейное, плести сети, например, можно и детям", - сказала Бондаренко.
По ее словам, все эти мастерские работают в обители постоянно с января 2023 года. "У нас есть корпус добровольцев, они регулярно выделяют время, работают. К ним, конечно, тоже можно присоединиться. Великая княгиня Елизавета Федоровна во время Русско-японской и Первой мировой войн помогала армии, поставляла гумпомощь. И мы в Марфо-Мариинской обители продолжаем заложенные ею традиции", - добавила пресс-секретарь.
Кроме мастер-классов в этот день в обители, по данным сайта монастыря, гостей ждут ранняя и поздняя литургии, после которых в 11 часов будет организовано "праздничное угощение", а в полдень - благотворительный концерт, где "исполнят произведения церковной гимнографии и мировой классики". Для посещения концерта нужно зарегистрироваться через сайт обители.
Ранее в октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл в специальном обращении призвал монашествующих Русской церкви молиться за Отечество, президента и армию, а также помогать воинам, в том числе в госпиталях. Он подчеркнул, что "прошли спокойные, безмятежные времена, настало время сугубой ответственности Церкви за наш народ и нашу страну". А ответственность эта, по словам предстоятеля, заключается в молитве и помощи защитникам Отечества и тем, кто пострадал, его защищая.
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Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия
). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым переехала в Россию
, где активно занималась благотворительностью. Вместе с мужем возглавляла свыше 150 благотворительных организаций в России. Великая княгиня была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге
, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища
и учредила приют для престарелых театральных деятелей.
В 1909 году, спустя четыре года после убийства террористами великого князя Сергея Александровича, Елизавета Федоровна основала в Москве
Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала всестороннюю помощь фронту и семьям воинов.
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