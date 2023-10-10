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Как стать счастливым человеком: что такое счастье и в чем его суть, советы психологов
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11:30 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/schaste-1901600083.html
Как стать счастливым: правила и эффективные техники от психологов
Как стать счастливым человеком: что такое счастье и в чем его суть, советы психологов
Как стать счастливым: правила и эффективные техники от психологов
Счастье в психологии — это состояние благополучия, которое возникает, когда потребности и желания человека удовлетворены. С другой стороны, это довольно... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T11:30
2023-10-10T11:30
общество
психология
психология личности
энергетика (психология)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Счастье в психологии — это состояние благополучия, которое возникает, когда потребности и желания человека удовлетворены. С другой стороны, это довольно субъективное понятие, потому что каждый бывает счастлив по-своему. О том, как стать счастливым и наладить жизнь, какие помогут практики, советы психологов, — в материале РИА Новости.Что такое счастье и в чем его сутьФеномен счастья рассматривают с точки зрения философии, религии, социологии и даже экономики (экономика счастья).“В психологии этот концепт можно определить, как положительное эмоциональное состояние, которое характеризуется удовлетворенностью собственной жизнью и общим чувством благополучия. В то же время точное определение может варьироваться в зависимости от того, какой подход выбрал психолог. Некоторые ученые склонны интерпретировать счастье в качестве долгосрочного состояния благополучия, в то время как другие рассматривают его как краткосрочные положительные эмоции и наслаждение”, — рассказала РИА Новости Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог.По ее словам, в психологии существуют различные теории, объясняющие природу счастья. Одна из наиболее известных — теория потребностей американского психолога Абрахама Маслоу, согласно которой счастье возникает, когда основные потребности человека удовлетворены. К ним относятся физиологические нужды, безопасность, принадлежность чему-либо, самооценка и самореализация.Другая концепция счастья — теория положительной психологии, разработанная другим американским психологом Мартином Селигманом. По ней человеку нужно концентрироваться не только на устранении проблем и отрицательных воздействий, но и на активном создании положительных эмоций.Важную роль здесь играют и гормоны — серотонин, эндорфины и дофамин, недостаток которых может напрямую влиять на ощущение счастья. Так, серотонин оказывает влияние на фон настроения и создает долговременное чувство удовлетворенности, в то время как эндорфины воздействуют на кратковременные состояния эйфории и радости. Дофамин при этом направлен на поощрение какой-либо деятельности и получения от нее удовольствия.Как стать счастливым человекомСначала следует разобраться в том, что мешает достигнуть чувства благополучия и удовлетворенности. Это может быть низкая самооценка, негативные установки, слишком завышенные ожидания и много другое. Исходя из этого нужно работать с каждой проблемой отдельно.Что мешает обретению счастьяПсихолог Алексей Сапкин отметил, что если рассуждать в категориях современной психотерапии и биохимии, то счастью мешает наш собственный мозг.“Он эволюционно развивался как средство по выявлению и избеганию проблем, поэтому он и заставляет нас фокусироваться на плохом — рисках и опасностях. Выживали самые тревожные, пессимистичные, а расслабленных и счастливых оптимистов съедали хищники. С доисторических времен мозг не изменился — и хотя сейчас нам не угрожает хищник, все равно мозг на химическом уровне реагирует на “опасности”. Или, например, заставляет нас постоянно сравнивать себя с другими. То есть мозг изначально не был создан для счастья, наша нормальное состояние скорее тревожность”, — отметил эксперт.Поэтому позитивному мышлению нужно учиться. Другой важный нюанс — это стресс и негативные мысли, из-за которых человек не может расслабиться, получать удовольствие от жизни и чувствовать счастье.“Часто мысли, убеждения и внутренние диалоги могут склонять к негативному отношению к себе, окружающим и миру в целом. Пессимистическое мышление может создавать препятствия для достижения счастья”, — добавила Екатерина Тур.Она перечислила еще несколько факторов, которые делают нас несчастными:Правила и советы психологовМожно стать счастливее, если фокусироваться на позитивных событиях, которые случаются каждый день, и делать для себя что-то приятное.“По возможности балуйте себя, делайте перерывы на работе, чтобы выйти и посмотреть на солнце, листву, деревья. Дарите подарки своим родным и близким просто так, без повода. Говорите им добрые слова, комплименты, благодарите всех людей, если они сделали вам что-то хорошее или помогли. Такие моменты будут делать счастливым не только вашего собеседника, но и вас”, — посоветовала семейный психолог, психолог ДПДГ (десенсибилизация путем быстрых движений глаз) Евгения Златоустовская.Другие правила и рекомендации психологов:“Каждый день записывайте несколько вещей, за которые вы благодарны. Это поможет осознать и оценить позитивные моменты в жизни. Будьте добры к себе и принимайте свои несовершенства, относитесь к себе так, как вы бы отнеслись к другу, который испытывает трудности. А еще устанавливайте цели и двигайтесь к их достижению. Чувство прогресса нам необходимо, поэтому нужно определить свои намерения и разработать план для их реализации. Также необходимо развивать отношения с близкими людьми, поэтому инвестируйте в них время и эмоциональную энергию ”, — порекомендовала практикующий психолог, преподаватель Mindfulness Татьяна Пошаталова.Большой популярностью сейчас пользуются метафорические карты, которые можно считать альтернативой психотерапии. Они помогут разобраться в себе.“Когда мы общаемся со своим подсознанием через образы, нам выдается под наш запрос изображение и мы начинаем его для себя трактовать. Так мы смотрим на свои задачи под другим углом и находим ответы на тревожащие вопросы”, — сообщила Анна Быкова, доцент РАНХиГС, практикующий психолог, специалист по работе с высокочувствительными людьми.Практики и медитацииЭксперты поделились действенными практиками, которые помогут стать счастливее. Анна Быкова отметила, что необходимо научиться справляться с тревожностью, которая влияет на психологическое состояние и удовлетворенность жизнью.“Поможет танце-двигательная терапия. Можно многие свои проблемы просто “вытанцовывать”. Это хорошо работает, потому что мы не всегда можем справиться с частью задач через мозг, поэтому стоит попробовать решать их через тело. Танце-двигательная терапия отличается от классических танцев тем, что мы не повторяем заданные движения, они должны идти от души”, — сообщила психолог.Также эксперт посоветовала арт-терапию:“Очень важно использовать не картины по номерам или каким-то заданным алгоритмам, а просто взять несколько базовых красок и кисточки или даже пальцами рук выражать свои чувства в цвете, любым хаотичным образом эти краски наносить на холст”.Петр Галигабаров, практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург), арт-терапевт добавил, что эффективна и кинотерапия, которая позволяет через идентификацию с персонажами кино пересмотреть некоторые аспекты собственной жизни, увидеть поводы наслаждаться ею.“Еще один лайфхак, подтвержденный исследованиями западных ученых. Более счастливо ощущают себя люди, имеющие "золотой парашют", то есть депозит в банке. Даже небольшая сумма, отложенная на "черный день", вселяет уверенность и дарит ощущение стабильности”, — прокомментировал Петр Галигабаров.“Глубокие техники требуют времени, но самое простое, что может делать каждый — 5 дней подряд писать 5 простых, очень легких в исполнении желаний. Например, выпить кофе в любимой кофейне, почитать книгу, которую откладывал много месяцев, погулять 20 минут в одиночестве без гаджетов и тому подобное. Если на 4 день не выполнил 2 желания из 5, нужно начать сначала. Это упражнение приучает мозг, что желания сбываются”, — подчеркнула коуч, НЛП-практик Екатерина Вольская.Положительное действие оказывают и медитации. Они помогают расслабиться, успокоить нервную систему, снизить стресс, за счет этого увеличить уровень серотонина и улучшить настроение. Достаточно уделять медитации 10-15 минут в день, но регулярно. Самый простой вариант — это концентрация на дыхании.
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общество, психология, психология личности, энергетика (психология)
Общество, Психология, психология личности, энергетика (психология)

Как стать счастливым: правила и эффективные техники от психологов

© iStock.com / RidofranzЖенщины радуются осени
Женщины радуются осени - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© iStock.com / Ridofranz
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Оглавление
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Счастье в психологии — это состояние благополучия, которое возникает, когда потребности и желания человека удовлетворены. С другой стороны, это довольно субъективное понятие, потому что каждый бывает счастлив по-своему. О том, как стать счастливым и наладить жизнь, какие помогут практики, советы психологов, — в материале РИА Новости.

Что такое счастье и в чем его суть

Феномен счастья рассматривают с точки зрения философии, религии, социологии и даже экономики (экономика счастья).
“В психологии этот концепт можно определить, как положительное эмоциональное состояние, которое характеризуется удовлетворенностью собственной жизнью и общим чувством благополучия. В то же время точное определение может варьироваться в зависимости от того, какой подход выбрал психолог. Некоторые ученые склонны интерпретировать счастье в качестве долгосрочного состояния благополучия, в то время как другие рассматривают его как краткосрочные положительные эмоции и наслаждение”, — рассказала РИА Новости Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог.
© iStock.com / PeopleImagesСчастливые дети гуляют под дождем
Счастливые дети гуляют под дождем - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / PeopleImages
Счастливые дети гуляют под дождем
По ее словам, в психологии существуют различные теории, объясняющие природу счастья. Одна из наиболее известных — теория потребностей американского психолога Абрахама Маслоу, согласно которой счастье возникает, когда основные потребности человека удовлетворены. К ним относятся физиологические нужды, безопасность, принадлежность чему-либо, самооценка и самореализация.
Другая концепция счастья — теория положительной психологии, разработанная другим американским психологом Мартином Селигманом. По ней человеку нужно концентрироваться не только на устранении проблем и отрицательных воздействий, но и на активном создании положительных эмоций.
Важную роль здесь играют и гормоны — серотонин, эндорфины и дофамин, недостаток которых может напрямую влиять на ощущение счастья. Так, серотонин оказывает влияние на фон настроения и создает долговременное чувство удовлетворенности, в то время как эндорфины воздействуют на кратковременные состояния эйфории и радости. Дофамин при этом направлен на поощрение какой-либо деятельности и получения от нее удовольствия.
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Как стать счастливым человеком

Сначала следует разобраться в том, что мешает достигнуть чувства благополучия и удовлетворенности. Это может быть низкая самооценка, негативные установки, слишком завышенные ожидания и много другое. Исходя из этого нужно работать с каждой проблемой отдельно.

Что мешает обретению счастья

Психолог Алексей Сапкин отметил, что если рассуждать в категориях современной психотерапии и биохимии, то счастью мешает наш собственный мозг.
“Он эволюционно развивался как средство по выявлению и избеганию проблем, поэтому он и заставляет нас фокусироваться на плохом — рисках и опасностях. Выживали самые тревожные, пессимистичные, а расслабленных и счастливых оптимистов съедали хищники. С доисторических времен мозг не изменился — и хотя сейчас нам не угрожает хищник, все равно мозг на химическом уровне реагирует на “опасности”. Или, например, заставляет нас постоянно сравнивать себя с другими. То есть мозг изначально не был создан для счастья, наша нормальное состояние скорее тревожность”, — отметил эксперт.
© iStock.com / miniseriesСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / miniseries
Семья
Поэтому позитивному мышлению нужно учиться. Другой важный нюанс — это стресс и негативные мысли, из-за которых человек не может расслабиться, получать удовольствие от жизни и чувствовать счастье.
“Часто мысли, убеждения и внутренние диалоги могут склонять к негативному отношению к себе, окружающим и миру в целом. Пессимистическое мышление может создавать препятствия для достижения счастья”, — добавила Екатерина Тур.
Она перечислила еще несколько факторов, которые делают нас несчастными:
  1. 1.
    Нерешенные проблемы и эмоциональные травмы, которые могут включать конфликты в отношениях, потерю близких людей, страхи, депрессию и другие трудности.
  2. 2.
    Низкий уровень самооценки и самопринятия, которые могут стать преградой для достижения счастья и благополучия.
  3. 3.
    Внешние обстоятельства — финансовые трудности, неблагоприятная среда обитания или отсутствие социальной поддержки.
  4. 4.
    Неправильные приоритеты. Например, люди могут сосредотачиваться на материальном остатке, стремиться получить признание, вместо того, чтобы искать источники глубокого личного удовлетворения.
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Правила и советы психологов

Можно стать счастливее, если фокусироваться на позитивных событиях, которые случаются каждый день, и делать для себя что-то приятное.
“По возможности балуйте себя, делайте перерывы на работе, чтобы выйти и посмотреть на солнце, листву, деревья. Дарите подарки своим родным и близким просто так, без повода. Говорите им добрые слова, комплименты, благодарите всех людей, если они сделали вам что-то хорошее или помогли. Такие моменты будут делать счастливым не только вашего собеседника, но и вас”, — посоветовала семейный психолог, психолог ДПДГ (десенсибилизация путем быстрых движений глаз) Евгения Златоустовская.
© iStock.com / AntonioGuillemДевушка во время перерыва на работе
Девушка во время перерыва на работе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / AntonioGuillem
Девушка во время перерыва на работе
Другие правила и рекомендации психологов:
  1. 1.
    Перестать сравнивать себя с другими. Это поможет научиться получать удовольствие от того, что уже есть, не равняясь на чужие стандарты. Кроме того, радости других людей должны мотивировать, а не вызывать зависть.
  2. 2.
    Научиться отдыхать. Стресс препятствует счастью, поэтому не стоит жертвовать отдыхом ради работы, вместо этого следует высыпаться, не пренебрегать отпуском, чаще гулять на свежем воздухе.
  3. 3.
    Проводить больше времени с родными и друзьями. Общение с близкими привносит в жизнь спокойствие и приятные эмоции, кроме того, исследования показывают, что прикосновения имеют положительный эффект, делают человека немного счастливее в родственных, романтических и социальных отношениях.
  4. 4.
    Заниматься спортом. Согласно научной работе Йельского и Оксфордского университетов, люди, которые занимаются спортом, намного чаще чувствуют себя психологически хорошо. Данные ученых показали, что хватит 3-5 тренировок в неделю по 30-60 минут. При этом если заниматься больше 3 часов в день, это может ухудшить самочувствие. Сюда нужно добавить правильное, сбалансированное питание и обратить особое внимание на витамин D — его дефицит может спровоцировать депрессию.
  5. 5.
    Научиться прощать и забывать обиды. Негативные эмоции значительно снижают качество жизни, а постоянные воспоминания о несправедливости истощают физически и психологически, это может ухудшить отношения с важными людьми и снизить работоспособность. Как результат — неудовлетворенность жизнью.
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“Каждый день записывайте несколько вещей, за которые вы благодарны. Это поможет осознать и оценить позитивные моменты в жизни. Будьте добры к себе и принимайте свои несовершенства, относитесь к себе так, как вы бы отнеслись к другу, который испытывает трудности. А еще устанавливайте цели и двигайтесь к их достижению. Чувство прогресса нам необходимо, поэтому нужно определить свои намерения и разработать план для их реализации. Также необходимо развивать отношения с близкими людьми, поэтому инвестируйте в них время и эмоциональную энергию ”, — порекомендовала практикующий психолог, преподаватель Mindfulness Татьяна Пошаталова.
Большой популярностью сейчас пользуются метафорические карты, которые можно считать альтернативой психотерапии. Они помогут разобраться в себе.
“Когда мы общаемся со своим подсознанием через образы, нам выдается под наш запрос изображение и мы начинаем его для себя трактовать. Так мы смотрим на свои задачи под другим углом и находим ответы на тревожащие вопросы”, — сообщила Анна Быкова, доцент РАНХиГС, практикующий психолог, специалист по работе с высокочувствительными людьми.

Практики и медитации

© iStock.com / JackFЖенщины на занятиях танцами
Женщины на занятиях танцами - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / JackF
Женщины на занятиях танцами
Эксперты поделились действенными практиками, которые помогут стать счастливее. Анна Быкова отметила, что необходимо научиться справляться с тревожностью, которая влияет на психологическое состояние и удовлетворенность жизнью.
“Поможет танце-двигательная терапия. Можно многие свои проблемы просто “вытанцовывать”. Это хорошо работает, потому что мы не всегда можем справиться с частью задач через мозг, поэтому стоит попробовать решать их через тело. Танце-двигательная терапия отличается от классических танцев тем, что мы не повторяем заданные движения, они должны идти от души”, — сообщила психолог.
Также эксперт посоветовала арт-терапию:
“Очень важно использовать не картины по номерам или каким-то заданным алгоритмам, а просто взять несколько базовых красок и кисточки или даже пальцами рук выражать свои чувства в цвете, любым хаотичным образом эти краски наносить на холст”.
Петр Галигабаров, практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург), арт-терапевт добавил, что эффективна и кинотерапия, которая позволяет через идентификацию с персонажами кино пересмотреть некоторые аспекты собственной жизни, увидеть поводы наслаждаться ею.
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“Еще один лайфхак, подтвержденный исследованиями западных ученых. Более счастливо ощущают себя люди, имеющие "золотой парашют", то есть депозит в банке. Даже небольшая сумма, отложенная на "черный день", вселяет уверенность и дарит ощущение стабильности”, — прокомментировал Петр Галигабаров.
“Глубокие техники требуют времени, но самое простое, что может делать каждый — 5 дней подряд писать 5 простых, очень легких в исполнении желаний. Например, выпить кофе в любимой кофейне, почитать книгу, которую откладывал много месяцев, погулять 20 минут в одиночестве без гаджетов и тому подобное. Если на 4 день не выполнил 2 желания из 5, нужно начать сначала. Это упражнение приучает мозг, что желания сбываются”, — подчеркнула коуч, НЛП-практик Екатерина Вольская.
Положительное действие оказывают и медитации. Они помогают расслабиться, успокоить нервную систему, снизить стресс, за счет этого увеличить уровень серотонина и улучшить настроение. Достаточно уделять медитации 10-15 минут в день, но регулярно. Самый простой вариант — это концентрация на дыхании.
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