Как стать счастливым: правила и эффективные техники от психологов
© iStock.com / RidofranzЖенщины радуются осени
© iStock.com / Ridofranz
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Счастье в психологии — это состояние благополучия, которое возникает, когда потребности и желания человека удовлетворены. С другой стороны, это довольно субъективное понятие, потому что каждый бывает счастлив по-своему. О том, как стать счастливым и наладить жизнь, какие помогут практики, советы психологов, — в материале РИА Новости.
Что такое счастье и в чем его суть
Феномен счастья рассматривают с точки зрения философии, религии, социологии и даже экономики (экономика счастья).
“В психологии этот концепт можно определить, как положительное эмоциональное состояние, которое характеризуется удовлетворенностью собственной жизнью и общим чувством благополучия. В то же время точное определение может варьироваться в зависимости от того, какой подход выбрал психолог. Некоторые ученые склонны интерпретировать счастье в качестве долгосрочного состояния благополучия, в то время как другие рассматривают его как краткосрочные положительные эмоции и наслаждение”, — рассказала РИА Новости Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог.
© iStock.com / PeopleImagesСчастливые дети гуляют под дождем
© iStock.com / PeopleImages
Счастливые дети гуляют под дождем
По ее словам, в психологии существуют различные теории, объясняющие природу счастья. Одна из наиболее известных — теория потребностей американского психолога Абрахама Маслоу, согласно которой счастье возникает, когда основные потребности человека удовлетворены. К ним относятся физиологические нужды, безопасность, принадлежность чему-либо, самооценка и самореализация.
Другая концепция счастья — теория положительной психологии, разработанная другим американским психологом Мартином Селигманом. По ней человеку нужно концентрироваться не только на устранении проблем и отрицательных воздействий, но и на активном создании положительных эмоций.
Важную роль здесь играют и гормоны — серотонин, эндорфины и дофамин, недостаток которых может напрямую влиять на ощущение счастья. Так, серотонин оказывает влияние на фон настроения и создает долговременное чувство удовлетворенности, в то время как эндорфины воздействуют на кратковременные состояния эйфории и радости. Дофамин при этом направлен на поощрение какой-либо деятельности и получения от нее удовольствия.
Как стать счастливым человеком
Сначала следует разобраться в том, что мешает достигнуть чувства благополучия и удовлетворенности. Это может быть низкая самооценка, негативные установки, слишком завышенные ожидания и много другое. Исходя из этого нужно работать с каждой проблемой отдельно.
Что мешает обретению счастья
Психолог Алексей Сапкин отметил, что если рассуждать в категориях современной психотерапии и биохимии, то счастью мешает наш собственный мозг.
“Он эволюционно развивался как средство по выявлению и избеганию проблем, поэтому он и заставляет нас фокусироваться на плохом — рисках и опасностях. Выживали самые тревожные, пессимистичные, а расслабленных и счастливых оптимистов съедали хищники. С доисторических времен мозг не изменился — и хотя сейчас нам не угрожает хищник, все равно мозг на химическом уровне реагирует на “опасности”. Или, например, заставляет нас постоянно сравнивать себя с другими. То есть мозг изначально не был создан для счастья, наша нормальное состояние скорее тревожность”, — отметил эксперт.
© iStock.com / miniseriesСемья
© iStock.com / miniseries
Семья
Поэтому позитивному мышлению нужно учиться. Другой важный нюанс — это стресс и негативные мысли, из-за которых человек не может расслабиться, получать удовольствие от жизни и чувствовать счастье.
“Часто мысли, убеждения и внутренние диалоги могут склонять к негативному отношению к себе, окружающим и миру в целом. Пессимистическое мышление может создавать препятствия для достижения счастья”, — добавила Екатерина Тур.
Она перечислила еще несколько факторов, которые делают нас несчастными:
- 1.Нерешенные проблемы и эмоциональные травмы, которые могут включать конфликты в отношениях, потерю близких людей, страхи, депрессию и другие трудности.
- 2.Низкий уровень самооценки и самопринятия, которые могут стать преградой для достижения счастья и благополучия.
- 3.Внешние обстоятельства — финансовые трудности, неблагоприятная среда обитания или отсутствие социальной поддержки.
- 4.Неправильные приоритеты. Например, люди могут сосредотачиваться на материальном остатке, стремиться получить признание, вместо того, чтобы искать источники глубокого личного удовлетворения.
Правила и советы психологов
Можно стать счастливее, если фокусироваться на позитивных событиях, которые случаются каждый день, и делать для себя что-то приятное.
“По возможности балуйте себя, делайте перерывы на работе, чтобы выйти и посмотреть на солнце, листву, деревья. Дарите подарки своим родным и близким просто так, без повода. Говорите им добрые слова, комплименты, благодарите всех людей, если они сделали вам что-то хорошее или помогли. Такие моменты будут делать счастливым не только вашего собеседника, но и вас”, — посоветовала семейный психолог, психолог ДПДГ (десенсибилизация путем быстрых движений глаз) Евгения Златоустовская.
© iStock.com / AntonioGuillemДевушка во время перерыва на работе
© iStock.com / AntonioGuillem
Девушка во время перерыва на работе
Другие правила и рекомендации психологов:
- 1.Перестать сравнивать себя с другими. Это поможет научиться получать удовольствие от того, что уже есть, не равняясь на чужие стандарты. Кроме того, радости других людей должны мотивировать, а не вызывать зависть.
- 2.Научиться отдыхать. Стресс препятствует счастью, поэтому не стоит жертвовать отдыхом ради работы, вместо этого следует высыпаться, не пренебрегать отпуском, чаще гулять на свежем воздухе.
- 3.Проводить больше времени с родными и друзьями. Общение с близкими привносит в жизнь спокойствие и приятные эмоции, кроме того, исследования показывают, что прикосновения имеют положительный эффект, делают человека немного счастливее в родственных, романтических и социальных отношениях.
- 4.Заниматься спортом. Согласно научной работе Йельского и Оксфордского университетов, люди, которые занимаются спортом, намного чаще чувствуют себя психологически хорошо. Данные ученых показали, что хватит 3-5 тренировок в неделю по 30-60 минут. При этом если заниматься больше 3 часов в день, это может ухудшить самочувствие. Сюда нужно добавить правильное, сбалансированное питание и обратить особое внимание на витамин D — его дефицит может спровоцировать депрессию.
- 5.Научиться прощать и забывать обиды. Негативные эмоции значительно снижают качество жизни, а постоянные воспоминания о несправедливости истощают физически и психологически, это может ухудшить отношения с важными людьми и снизить работоспособность. Как результат — неудовлетворенность жизнью.
“Каждый день записывайте несколько вещей, за которые вы благодарны. Это поможет осознать и оценить позитивные моменты в жизни. Будьте добры к себе и принимайте свои несовершенства, относитесь к себе так, как вы бы отнеслись к другу, который испытывает трудности. А еще устанавливайте цели и двигайтесь к их достижению. Чувство прогресса нам необходимо, поэтому нужно определить свои намерения и разработать план для их реализации. Также необходимо развивать отношения с близкими людьми, поэтому инвестируйте в них время и эмоциональную энергию ”, — порекомендовала практикующий психолог, преподаватель Mindfulness Татьяна Пошаталова.
Большой популярностью сейчас пользуются метафорические карты, которые можно считать альтернативой психотерапии. Они помогут разобраться в себе.
“Когда мы общаемся со своим подсознанием через образы, нам выдается под наш запрос изображение и мы начинаем его для себя трактовать. Так мы смотрим на свои задачи под другим углом и находим ответы на тревожащие вопросы”, — сообщила Анна Быкова, доцент РАНХиГС, практикующий психолог, специалист по работе с высокочувствительными людьми.
Практики и медитации
© iStock.com / JackFЖенщины на занятиях танцами
© iStock.com / JackF
Женщины на занятиях танцами
Эксперты поделились действенными практиками, которые помогут стать счастливее. Анна Быкова отметила, что необходимо научиться справляться с тревожностью, которая влияет на психологическое состояние и удовлетворенность жизнью.
“Поможет танце-двигательная терапия. Можно многие свои проблемы просто “вытанцовывать”. Это хорошо работает, потому что мы не всегда можем справиться с частью задач через мозг, поэтому стоит попробовать решать их через тело. Танце-двигательная терапия отличается от классических танцев тем, что мы не повторяем заданные движения, они должны идти от души”, — сообщила психолог.
Также эксперт посоветовала арт-терапию:
“Очень важно использовать не картины по номерам или каким-то заданным алгоритмам, а просто взять несколько базовых красок и кисточки или даже пальцами рук выражать свои чувства в цвете, любым хаотичным образом эти краски наносить на холст”.
Петр Галигабаров, практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург), арт-терапевт добавил, что эффективна и кинотерапия, которая позволяет через идентификацию с персонажами кино пересмотреть некоторые аспекты собственной жизни, увидеть поводы наслаждаться ею.
“Еще один лайфхак, подтвержденный исследованиями западных ученых. Более счастливо ощущают себя люди, имеющие "золотой парашют", то есть депозит в банке. Даже небольшая сумма, отложенная на "черный день", вселяет уверенность и дарит ощущение стабильности”, — прокомментировал Петр Галигабаров.
“Глубокие техники требуют времени, но самое простое, что может делать каждый — 5 дней подряд писать 5 простых, очень легких в исполнении желаний. Например, выпить кофе в любимой кофейне, почитать книгу, которую откладывал много месяцев, погулять 20 минут в одиночестве без гаджетов и тому подобное. Если на 4 день не выполнил 2 желания из 5, нужно начать сначала. Это упражнение приучает мозг, что желания сбываются”, — подчеркнула коуч, НЛП-практик Екатерина Вольская.
Положительное действие оказывают и медитации. Они помогают расслабиться, успокоить нервную систему, снизить стресс, за счет этого увеличить уровень серотонина и улучшить настроение. Достаточно уделять медитации 10-15 минут в день, но регулярно. Самый простой вариант — это концентрация на дыхании.