https://ria.ru/20231010/schaste-1901600083.html

Как стать счастливым: правила и эффективные техники от психологов

Как стать счастливым человеком: что такое счастье и в чем его суть, советы психологов

Как стать счастливым: правила и эффективные техники от психологов

Счастье в психологии — это состояние благополучия, которое возникает, когда потребности и желания человека удовлетворены. С другой стороны, это довольно... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T11:30

2023-10-10T11:30

2023-10-10T11:30

общество

психология

психология личности

энергетика (психология)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901602284_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_9e4f5fe4ef1512f3b830db76bd493cc4.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Счастье в психологии — это состояние благополучия, которое возникает, когда потребности и желания человека удовлетворены. С другой стороны, это довольно субъективное понятие, потому что каждый бывает счастлив по-своему. О том, как стать счастливым и наладить жизнь, какие помогут практики, советы психологов, — в материале РИА Новости.Что такое счастье и в чем его сутьФеномен счастья рассматривают с точки зрения философии, религии, социологии и даже экономики (экономика счастья).“В психологии этот концепт можно определить, как положительное эмоциональное состояние, которое характеризуется удовлетворенностью собственной жизнью и общим чувством благополучия. В то же время точное определение может варьироваться в зависимости от того, какой подход выбрал психолог. Некоторые ученые склонны интерпретировать счастье в качестве долгосрочного состояния благополучия, в то время как другие рассматривают его как краткосрочные положительные эмоции и наслаждение”, — рассказала РИА Новости Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог.По ее словам, в психологии существуют различные теории, объясняющие природу счастья. Одна из наиболее известных — теория потребностей американского психолога Абрахама Маслоу, согласно которой счастье возникает, когда основные потребности человека удовлетворены. К ним относятся физиологические нужды, безопасность, принадлежность чему-либо, самооценка и самореализация.Другая концепция счастья — теория положительной психологии, разработанная другим американским психологом Мартином Селигманом. По ней человеку нужно концентрироваться не только на устранении проблем и отрицательных воздействий, но и на активном создании положительных эмоций.Важную роль здесь играют и гормоны — серотонин, эндорфины и дофамин, недостаток которых может напрямую влиять на ощущение счастья. Так, серотонин оказывает влияние на фон настроения и создает долговременное чувство удовлетворенности, в то время как эндорфины воздействуют на кратковременные состояния эйфории и радости. Дофамин при этом направлен на поощрение какой-либо деятельности и получения от нее удовольствия.Как стать счастливым человекомСначала следует разобраться в том, что мешает достигнуть чувства благополучия и удовлетворенности. Это может быть низкая самооценка, негативные установки, слишком завышенные ожидания и много другое. Исходя из этого нужно работать с каждой проблемой отдельно.Что мешает обретению счастьяПсихолог Алексей Сапкин отметил, что если рассуждать в категориях современной психотерапии и биохимии, то счастью мешает наш собственный мозг.“Он эволюционно развивался как средство по выявлению и избеганию проблем, поэтому он и заставляет нас фокусироваться на плохом — рисках и опасностях. Выживали самые тревожные, пессимистичные, а расслабленных и счастливых оптимистов съедали хищники. С доисторических времен мозг не изменился — и хотя сейчас нам не угрожает хищник, все равно мозг на химическом уровне реагирует на “опасности”. Или, например, заставляет нас постоянно сравнивать себя с другими. То есть мозг изначально не был создан для счастья, наша нормальное состояние скорее тревожность”, — отметил эксперт.Поэтому позитивному мышлению нужно учиться. Другой важный нюанс — это стресс и негативные мысли, из-за которых человек не может расслабиться, получать удовольствие от жизни и чувствовать счастье.“Часто мысли, убеждения и внутренние диалоги могут склонять к негативному отношению к себе, окружающим и миру в целом. Пессимистическое мышление может создавать препятствия для достижения счастья”, — добавила Екатерина Тур.Она перечислила еще несколько факторов, которые делают нас несчастными:Правила и советы психологовМожно стать счастливее, если фокусироваться на позитивных событиях, которые случаются каждый день, и делать для себя что-то приятное.“По возможности балуйте себя, делайте перерывы на работе, чтобы выйти и посмотреть на солнце, листву, деревья. Дарите подарки своим родным и близким просто так, без повода. Говорите им добрые слова, комплименты, благодарите всех людей, если они сделали вам что-то хорошее или помогли. Такие моменты будут делать счастливым не только вашего собеседника, но и вас”, — посоветовала семейный психолог, психолог ДПДГ (десенсибилизация путем быстрых движений глаз) Евгения Златоустовская.Другие правила и рекомендации психологов:“Каждый день записывайте несколько вещей, за которые вы благодарны. Это поможет осознать и оценить позитивные моменты в жизни. Будьте добры к себе и принимайте свои несовершенства, относитесь к себе так, как вы бы отнеслись к другу, который испытывает трудности. А еще устанавливайте цели и двигайтесь к их достижению. Чувство прогресса нам необходимо, поэтому нужно определить свои намерения и разработать план для их реализации. Также необходимо развивать отношения с близкими людьми, поэтому инвестируйте в них время и эмоциональную энергию ”, — порекомендовала практикующий психолог, преподаватель Mindfulness Татьяна Пошаталова.Большой популярностью сейчас пользуются метафорические карты, которые можно считать альтернативой психотерапии. Они помогут разобраться в себе.“Когда мы общаемся со своим подсознанием через образы, нам выдается под наш запрос изображение и мы начинаем его для себя трактовать. Так мы смотрим на свои задачи под другим углом и находим ответы на тревожащие вопросы”, — сообщила Анна Быкова, доцент РАНХиГС, практикующий психолог, специалист по работе с высокочувствительными людьми.Практики и медитацииЭксперты поделились действенными практиками, которые помогут стать счастливее. Анна Быкова отметила, что необходимо научиться справляться с тревожностью, которая влияет на психологическое состояние и удовлетворенность жизнью.“Поможет танце-двигательная терапия. Можно многие свои проблемы просто “вытанцовывать”. Это хорошо работает, потому что мы не всегда можем справиться с частью задач через мозг, поэтому стоит попробовать решать их через тело. Танце-двигательная терапия отличается от классических танцев тем, что мы не повторяем заданные движения, они должны идти от души”, — сообщила психолог.Также эксперт посоветовала арт-терапию:“Очень важно использовать не картины по номерам или каким-то заданным алгоритмам, а просто взять несколько базовых красок и кисточки или даже пальцами рук выражать свои чувства в цвете, любым хаотичным образом эти краски наносить на холст”.Петр Галигабаров, практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (Санкт-Петербург), арт-терапевт добавил, что эффективна и кинотерапия, которая позволяет через идентификацию с персонажами кино пересмотреть некоторые аспекты собственной жизни, увидеть поводы наслаждаться ею.“Еще один лайфхак, подтвержденный исследованиями западных ученых. Более счастливо ощущают себя люди, имеющие "золотой парашют", то есть депозит в банке. Даже небольшая сумма, отложенная на "черный день", вселяет уверенность и дарит ощущение стабильности”, — прокомментировал Петр Галигабаров.“Глубокие техники требуют времени, но самое простое, что может делать каждый — 5 дней подряд писать 5 простых, очень легких в исполнении желаний. Например, выпить кофе в любимой кофейне, почитать книгу, которую откладывал много месяцев, погулять 20 минут в одиночестве без гаджетов и тому подобное. Если на 4 день не выполнил 2 желания из 5, нужно начать сначала. Это упражнение приучает мозг, что желания сбываются”, — подчеркнула коуч, НЛП-практик Екатерина Вольская.Положительное действие оказывают и медитации. Они помогают расслабиться, успокоить нервную систему, снизить стресс, за счет этого увеличить уровень серотонина и улучшить настроение. Достаточно уделять медитации 10-15 минут в день, но регулярно. Самый простой вариант — это концентрация на дыхании.

https://ria.ru/20220917/psikhologiya-1815189045.html

https://ria.ru/20220317/stress-1778646165.html

https://ria.ru/20220713/opros-1802180087.html

https://sn.ria.ru/20220314/psikholog-1778085601.html

https://ria.ru/20210405/negativ-1604220609.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, психология, психология личности, энергетика (психология)