https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

Что ждать от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: советы эпидемиолога

Что ждать от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: советы эпидемиолога - РИА Новости, 02.10.2023

Что ждать от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: советы эпидемиолога

Почему некоторые люди болеют COVID-19 повторно? Что делать, если заболел одновременно коронавирусом и гриппом? Нужно ли осенью делать прививку против гриппа? На РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:00

2023-10-02T09:00

2023-10-02T09:00

социальный навигатор

общество

россия

санкт-петербург

рязань

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Почему некоторые люди болеют COVID-19 повторно? Что делать, если заболел одновременно коронавирусом и гриппом? Нужно ли осенью делать прививку против гриппа? На эти и многие другие вопросы в интервью РИА Новости ответил известный российский инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.– Как сейчас себя ведет коронавирусная инфекция в России? Вирус мутирует? Фиксируются ли подъемы заболеваемости?– Мы наблюдаем самое ожидаемое развитие событий: как и большинство респираторных инфекций, коронавирус переходит в ранг сезонного заболевания. Это классика гриппа, для которого характерен маятник в три года. Собственно, три основных года COVID-19 мы пережили, а дальше, с учетом того что большая часть населения на планете уже встречалась с этим возбудителем, он станет сезонным.Очевидно, что все последующие сезонные подъемы будут обусловлены появившимися мутациями. Недавно опять возникла новая мутация с интригующим названием: это уже не эрис, а ВА.2.86, РНК которого обнаружили в двух странах. Пока мы спокойны, в том смысле, что этот штамм тоже "омикроновский", а мы знаем свойство омикрона – летальных исходов значительно меньше, чем у дельта-штамма.Интерес ко всем возникающим мутациям обусловлен тем, что стали понятны определенные закономерности: каждые 6–9 месяцев появляется штамм, который оттесняет все остальные.– Как вы считаете, сформировался ли у россиян коллективный иммунитет к коронавирусу? Вакцинация оказалась эффективной?– Коллективный иммунитет состоит из двух частей: из числа переболевших и из числа вакцинированных. Да, он сформировался в большей части популяции в силу перенесения заболевания или в силу вакцинации. Но, с другой стороны, напряженность коллективного иммунитета меняется. Так уж устроена иммунная система, что она запоминает лишь образ возбудителя.Ну скажем, есть шкаф. Но шкаф может быть из дуба или пластиковый, белый или черный... Вот и с вирусом так же –нюансов иммунная система не распознает. Для нее самое главное – уловить паттерн врага, но при этом финальное ускользание от иммунного ответа зависит от индивидуальных генетических особенностей организма. Этим как раз и обусловлены повторные случаи заболевания.– Сегодня периодически фиксируются вспышки коронавируса, но вместе с тем осень – традиционный сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли болеть и тем, и другим одновременно? Как помочь себе в ситуации параллельного заражения?– К счастью, таких случаев немного. Для прошлого эпидсезона как раз было характерно значительное повышение показателей заболеваемости гриппом на всей планете. В целом случаев параллельного заражения (гриппом и COVID-19) было не более 5%, но именно в этой группе отмечалось самое тяжелое течение.Выход здесь один: вакцинироваться и от COVID-19, и от сезонного гриппа, и делать это надо ежегодно, потому что актуальные штаммы гриппа меняются, как меняется и штаммовый состав вакцины.Да, у кого-то сохраняется защитный титр, но для гриппа продолжительность поствакцинального иммунитета однозначно не превышает 6–8 месяцев. То есть вакцины прошлого года на этот сезон уже не хватит, а подъем заболеваемости начнется в конце ноября.Замечено еще одно обстоятельство: COVID-19 тяжело протекает не только в сочетании с гриппом, но с респираторно-синцитиальной инфекцией (РС). Раньше считалось, что РС-инфекции подвержены только дети раннего возраста, особенно глубоко недоношенные дети. Однако недавно было отмечено, что увеличилось количество тяжелых пациентов 65+ с омикроном и респираторно-синцитиальной инфекцией.В прошлом году мы называли это тридемией: наиболее частые сочетания COVID-19 с гриппом, РС-инфекцией и риновирусной инфекций. А на самом деле это даже не тридемия, а Х-демия, поскольку коронавирус может сочетаться с любыми возбудителями.– В вакцину против гриппа уже внесены коррективы с учетом прогноза на 2023-2024?– Конечно! У нас четыре основных штамма, выбирают наиболее распространенные, которые были активны в текущем сезоне в Южном полушарии, и включают в состав вакцины в Северном полушарии. Сейчас во всем мире основной тренд – к 2030 году перейти с трехвалентной вакцинации от гриппа (два гриппа А и один грипп В) на четырехвалентную вакцину (два гриппа А и два гриппа В).Россия имеет возможность перейти на четырехвалентную вакцину уже к 2025 году, благо у нас есть производство подобных вакцин в Санкт-Петербурге и под Рязанью. Кроме того, Институт гриппа в Санкт-Петербурге разработал вакцину одномоментно от COVID-19 и гриппа, но клинических испытаний она пока не прошла.– Что вы можете посоветовать людям, которые принципиально не хотят делать прививку от гриппа?– Грипп относится к управляемым инфекциям: с одной стороны, есть вакцинация, а с другой – специфические противогриппозные препараты. Их всего три. Но ключевой момент заключается в том, что, если ты заболел, надо установить точный диагноз, а не отлеживаться дома. Для COVID-19, например, есть экспресс-тесты, которые позволяют поставить диагноз в течение 2 часов.У гриппа и коронавируса симптомы схожие, а точный диагноз требуется, чтобы именно в первые 24–48 часов назначить адекватную терапию. Здесь хороша ложка к обеду, поскольку грипп – это взрывная инфекция, поражающая все клетки за 48 часов. Между тем симптомы гриппа бывают самые разные: у кого-то температура под 40 дает, а у другого выше 38 не поднимется. В этой ситуации мы должны упирать не на клиническую диагностику, а именно на специфические методы определения возбудителя.Наш институт разработал ОРВИ-скрининг, который позволяет из одного мазка из носа в течение 2 часов получить ответ на 18 возбудителей. В ОМС этот скрининг не входит, но при госпитализации в стационар всегда "снимают вершину айсберга" – пациенту бесплатно делают тест на грипп и COVID-19, поскольку именно эти две инфекции имеют наиболее тяжелые проявления.

https://ria.ru/20230913/sanprosvet-1895890426.html

https://ria.ru/20230911/vaktsinatsiya-1895469388.html

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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социальный навигатор, общество, россия, санкт-петербург, рязань, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, санпросвет, здоровье - общество