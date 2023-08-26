https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

Отравление газом: основные симптомы и правила оказания первой помощи

Отравление газом: угарным и бытовым, симптомы, оказание первой помощи

Отравление газом: основные симптомы и правила оказания первой помощи

Нарушение правил безопасности может привести к серьезному отравлению бытовым, углекислым или угарным газом. Какие симптомы первыми появляются у человека, как их РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:29

2023-08-26T11:29

2023-08-26T11:29

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Нарушение правил безопасности может привести к серьезному отравлению бытовым, углекислым или угарным газом. Какие симптомы первыми появляются у человека, как их вовремя распознать и оказать необходимую помощь - в материале РИА Новости.Отравление газомНекоторые из газов, с которыми люди сталкиваются в обыденной жизни, могут нанести серьезный вред здоровью. Одним из самых опасных является угарный газ (CO), образующийся во время пожаров или любых процессов, связанных с горением (например, во время работы автомобильного двигателя). Обычный бытовой природный газ - тоже яд для человеческого организма. К тяжелым последствиям может привести повышенная концентрация углекислого газа (CO2) в крови. Это состояние также известно под названием “гиперкапния”, а его причины могут быть как внешними (повышение концентрации углекислого газа в воздухе), так и внутренними (различные заболевания, полученные травмы и так далее).Группы рискаРиск отравлений угарным газом существенно повышается в холодное время года. В этот период традиционно растет число пожаров, причем угарный газ в таких ситуациях не менее опасен, чем сам огонь.Жертвой отравления угарным газом может стать любой человек, вне зависимости от пола, возраста или состояния здоровья. Однако граждане с хроническими заболеваниями, пенсионеры, маленькие дети и беременные женщины все же считаются более чувствительными к пагубному влиянию на организм угарного газа.Гиперкапния является актуальной угрозой для тех, кто занимается подводным плаванием и подгружается на большую глубину. В этих случаях она зачастую возникает из-за неправильной эксплуатации снаряжения. Данное состояние также может быть характерно для некоторых хронических заболеваний (например, бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких), травм и так далее.Этиология и патогенезУгарный газ опасен прежде всего тем, что не имеет характерного запаха и вкуса. При этом он очень быстро распространяется по помещению, а в организм человека проникает через легкие.“CO быстро проникает через мембрану легочных капилляров и связывается с железом в геме, в результате образуется карбоксигемоглобин (COHb), который менее эффективен в доставке кислорода тканям. CO также препятствует использованию кислорода митохондриями и увеличивает перекисное окисление липидов в центральной нервной системе (ЦНС)”, - говорит Айшат Идармачева, иммунолог-трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт медицинского факультета университета “Синергия”.Бытовой газ, который подается в газовые плиты и котлы в квартирах, а также продается в сжиженном состоянии в баллонах, в своем “естественном” виде также не имеет ни характерного запаха, ни вкуса. Для того, чтобы была возможность вовремя обнаружить утечку, в газ добавляют специальные вещества под общим названием “одоранты”. Именно они придают бытовому газу тот специфический запах, который знаком практически всем.Бытовой газ опасен своей высокой степенью взрывоопасности, однако при больших концентрациях в помещении он также может вызвать отравление. Попадая в кровь, вещество негативно влияет на работу организма, прежде всего - головного мозга, сердечно-сосудистой системы, дыхания.При гиперкапнии концентрация углекислого газа в крови человека существенно повышается, что приводит к нарушению многих процессов.Признаки и симптомыОтравление угарным или бытовым газом может проявлять себя различными симптомами. Если речь идет о легкой интоксикации, то в случае с любым из них у пострадавшего отмечаются:При отравлении средней степени к вышеперечисленным симптомам могут добавляться:При наиболее тяжелом отравлении у человека наблюдается:На отравление углекислым газом может указывать ряд симптомов, среди которых: покраснение кожи без видимой на то причины, проблемы с дыханием (например, одышка), головокружение и тошнота, учащенный пульс, обмороки, холодный пот, першение в горле и другие. При хронической форме также отмечаются проблемы со сном, памятью и работоспособностью.Если в помещении с высокой концентрацией углекислого газа человек находится непродолжительное время, то вызванные им симптомы могут ограничиваться легким головокружением, одышкой или, например, частым сердцебиением. В более тяжелых случаях появляется судороги, потеря сознания и так далее.Последствия и осложненияТяжесть последствий, с которыми столкнется пострадавший в результате отравления угарным газом, напрямую зависит от концентрации ядовитых веществ в воздухе и от того, как долго человек с ними контактировал. Если концентрация угарного газа в помещении очень высокая, то смерть может наступить уже буквально через несколько минут.Но даже и при более низких концентрациях длительное пребывание в помещении, которое заполнено угарным газом, может привести к параличу, остановке сердца, повреждению тканей головного мозга, серьезным проблемам с дыханием и другим последствиям для здоровья. Если отравление газом было серьезным, то человеку потребуется длительная реабилитация.В некоторых случаях неврологические симптомы могут проявляться через несколько дней или даже недель после отравления, когда человеку кажется, что он уже полностью выздоровел. Причем они могут сохраняться еще длительное время после того, как пострадавший пошел на поправку.Самое страшное последствие отравления углекислым газом - это остановка кровообращения и дыхания, человек может впасть в так называемую гиперкапническую кому. Очень опасна гиперкапния для беременных женщин, так как может спровоцировать серьезные осложнения и патологии у плода.Первая помощьЕсли речь идет об отравлении газом, то первую помощь нужно оказать как можно быстрее. Прежде всего - обеспечить пострадавшего свежим воздухом: вынести его на улицу, ослабить слишком тесную или давящую одежду, при необходимости - освободить дыхательные пути, растереть конечности или грудную клетку, чтобы помочь восстановить кровообращение. В подобных ситуациях лучше не укладывать человека на спину: более безопасной считается поза на боку, так риск западания языка гораздо меньше, а если у пострадавшего начнется рвота, он не захлебнется ею.При отравлении бытовым газом необходимо перекрыть его источник, чтобы остановить утечку, проветрить комнату и как можно скорее вызвать соответствующие службы. При утечке бытового газа категорически запрещается не только курить или зажигать спички, но и включать в помещении свет или электроприборы.И, конечно, необходимо как можно быстрее показать пострадавшего врачу (например, вызвать на место происшествия “скорую помощь”).ДиагностикаДля того, чтобы точно установить, какой вред организму человека нанесло отравление газом и какие органы или системы пострадали больше других, гражданину в медучреждении могут назначить анализы крови и мочи, электрокардиографию (для оценки работы сердца), УЗИ различных органов и систем и так далее.ЛечениеПервое, что зачастую стараются сделать прибывшие к отравившемуся любым газом человеку медики - это восстановить дыхательную функцию и обеспечить его большим количеством кислорода (его могут подавать при помощи маски).“Лечение пациента включает применение кислородотерапии стопроцентным кислородом, а в дополнение к ней используют гипербарическую оксигенацию разного объёма (в зависимости от степени поражения). Если пациент получил избыточную дозу угарного газа в результате пожара, то дополнительно вводится гидроксикобаламин”, - говорит Айшат Идармачева.Если в результате отравления человек оказался без сознания или впал в кому, могут потребоваться реанимационные мероприятия.В случаях, когда причиной гиперкапнии становится имеющееся у человека заболевание, лечение направлено и на борьбу с основным недугом.Профилактика отравлений газомСвести к минимуму риск отравления угарным, бытовым или углекислым газом можно, если соблюдать следующие рекомендации:Чтобы снизить вероятность отравления, стоит установить дома детектор угарного газа. Внешне это устройство похоже на пожарную сигнализацию.

https://ria.ru/20230702/otravlenie-1881729979.html

https://ria.ru/20230607/ammiak-1876777200.html

https://ria.ru/20230427/tualet-1868300873.html

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https://ria.ru/20230522/rabochie-1873486552.html

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