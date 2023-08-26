Рейтинг@Mail.ru
Отравление газом: угарным и бытовым, симптомы, оказание первой помощи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
Отравление газом: основные симптомы и правила оказания первой помощи
Отравление газом: угарным и бытовым, симптомы, оказание первой помощи
Отравление газом: основные симптомы и правила оказания первой помощи
Нарушение правил безопасности может привести к серьезному отравлению бытовым, углекислым или угарным газом. Какие симптомы первыми появляются у человека, как их РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T11:29
2023-08-26T11:29
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892268377_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_9ae304ba4f3b03e95ca0376dbce2d29b.jpg
Нарушение правил безопасности может привести к серьезному отравлению бытовым, углекислым или угарным газом. Какие симптомы первыми появляются у человека, как их вовремя распознать и оказать необходимую помощь - в материале РИА Новости.Отравление газомНекоторые из газов, с которыми люди сталкиваются в обыденной жизни, могут нанести серьезный вред здоровью. Одним из самых опасных является угарный газ (CO), образующийся во время пожаров или любых процессов, связанных с горением (например, во время работы автомобильного двигателя). Обычный бытовой природный газ - тоже яд для человеческого организма. К тяжелым последствиям может привести повышенная концентрация углекислого газа (CO2) в крови. Это состояние также известно под названием “гиперкапния”, а его причины могут быть как внешними (повышение концентрации углекислого газа в воздухе), так и внутренними (различные заболевания, полученные травмы и так далее).Группы рискаРиск отравлений угарным газом существенно повышается в холодное время года. В этот период традиционно растет число пожаров, причем угарный газ в таких ситуациях не менее опасен, чем сам огонь.Жертвой отравления угарным газом может стать любой человек, вне зависимости от пола, возраста или состояния здоровья. Однако граждане с хроническими заболеваниями, пенсионеры, маленькие дети и беременные женщины все же считаются более чувствительными к пагубному влиянию на организм угарного газа.Гиперкапния является актуальной угрозой для тех, кто занимается подводным плаванием и подгружается на большую глубину. В этих случаях она зачастую возникает из-за неправильной эксплуатации снаряжения. Данное состояние также может быть характерно для некоторых хронических заболеваний (например, бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких), травм и так далее.Этиология и патогенезУгарный газ опасен прежде всего тем, что не имеет характерного запаха и вкуса. При этом он очень быстро распространяется по помещению, а в организм человека проникает через легкие.“CO быстро проникает через мембрану легочных капилляров и связывается с железом в геме, в результате образуется карбоксигемоглобин (COHb), который менее эффективен в доставке кислорода тканям. CO также препятствует использованию кислорода митохондриями и увеличивает перекисное окисление липидов в центральной нервной системе (ЦНС)”, - говорит Айшат Идармачева, иммунолог-трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт медицинского факультета университета “Синергия”.Бытовой газ, который подается в газовые плиты и котлы в квартирах, а также продается в сжиженном состоянии в баллонах, в своем “естественном” виде также не имеет ни характерного запаха, ни вкуса. Для того, чтобы была возможность вовремя обнаружить утечку, в газ добавляют специальные вещества под общим названием “одоранты”. Именно они придают бытовому газу тот специфический запах, который знаком практически всем.Бытовой газ опасен своей высокой степенью взрывоопасности, однако при больших концентрациях в помещении он также может вызвать отравление. Попадая в кровь, вещество негативно влияет на работу организма, прежде всего - головного мозга, сердечно-сосудистой системы, дыхания.При гиперкапнии концентрация углекислого газа в крови человека существенно повышается, что приводит к нарушению многих процессов.Признаки и симптомыОтравление угарным или бытовым газом может проявлять себя различными симптомами. Если речь идет о легкой интоксикации, то в случае с любым из них у пострадавшего отмечаются:При отравлении средней степени к вышеперечисленным симптомам могут добавляться:При наиболее тяжелом отравлении у человека наблюдается:На отравление углекислым газом может указывать ряд симптомов, среди которых: покраснение кожи без видимой на то причины, проблемы с дыханием (например, одышка), головокружение и тошнота, учащенный пульс, обмороки, холодный пот, першение в горле и другие. При хронической форме также отмечаются проблемы со сном, памятью и работоспособностью.Если в помещении с высокой концентрацией углекислого газа человек находится непродолжительное время, то вызванные им симптомы могут ограничиваться легким головокружением, одышкой или, например, частым сердцебиением. В более тяжелых случаях появляется судороги, потеря сознания и так далее.Последствия и осложненияТяжесть последствий, с которыми столкнется пострадавший в результате отравления угарным газом, напрямую зависит от концентрации ядовитых веществ в воздухе и от того, как долго человек с ними контактировал. Если концентрация угарного газа в помещении очень высокая, то смерть может наступить уже буквально через несколько минут.Но даже и при более низких концентрациях длительное пребывание в помещении, которое заполнено угарным газом, может привести к параличу, остановке сердца, повреждению тканей головного мозга, серьезным проблемам с дыханием и другим последствиям для здоровья. Если отравление газом было серьезным, то человеку потребуется длительная реабилитация.В некоторых случаях неврологические симптомы могут проявляться через несколько дней или даже недель после отравления, когда человеку кажется, что он уже полностью выздоровел. Причем они могут сохраняться еще длительное время после того, как пострадавший пошел на поправку.Самое страшное последствие отравления углекислым газом - это остановка кровообращения и дыхания, человек может впасть в так называемую гиперкапническую кому. Очень опасна гиперкапния для беременных женщин, так как может спровоцировать серьезные осложнения и патологии у плода.Первая помощьЕсли речь идет об отравлении газом, то первую помощь нужно оказать как можно быстрее. Прежде всего - обеспечить пострадавшего свежим воздухом: вынести его на улицу, ослабить слишком тесную или давящую одежду, при необходимости - освободить дыхательные пути, растереть конечности или грудную клетку, чтобы помочь восстановить кровообращение. В подобных ситуациях лучше не укладывать человека на спину: более безопасной считается поза на боку, так риск западания языка гораздо меньше, а если у пострадавшего начнется рвота, он не захлебнется ею.При отравлении бытовым газом необходимо перекрыть его источник, чтобы остановить утечку, проветрить комнату и как можно скорее вызвать соответствующие службы. При утечке бытового газа категорически запрещается не только курить или зажигать спички, но и включать в помещении свет или электроприборы.И, конечно, необходимо как можно быстрее показать пострадавшего врачу (например, вызвать на место происшествия “скорую помощь”).ДиагностикаДля того, чтобы точно установить, какой вред организму человека нанесло отравление газом и какие органы или системы пострадали больше других, гражданину в медучреждении могут назначить анализы крови и мочи, электрокардиографию (для оценки работы сердца), УЗИ различных органов и систем и так далее.ЛечениеПервое, что зачастую стараются сделать прибывшие к отравившемуся любым газом человеку медики - это восстановить дыхательную функцию и обеспечить его большим количеством кислорода (его могут подавать при помощи маски).“Лечение пациента включает применение кислородотерапии стопроцентным кислородом, а в дополнение к ней используют гипербарическую оксигенацию разного объёма (в зависимости от степени поражения). Если пациент получил избыточную дозу угарного газа в результате пожара, то дополнительно вводится гидроксикобаламин”, - говорит Айшат Идармачева.Если в результате отравления человек оказался без сознания или впал в кому, могут потребоваться реанимационные мероприятия.В случаях, когда причиной гиперкапнии становится имеющееся у человека заболевание, лечение направлено и на борьбу с основным недугом.Профилактика отравлений газомСвести к минимуму риск отравления угарным, бытовым или углекислым газом можно, если соблюдать следующие рекомендации:Чтобы снизить вероятность отравления, стоит установить дома детектор угарного газа. Внешне это устройство похоже на пожарную сигнализацию.
https://ria.ru/20230702/otravlenie-1881729979.html
https://ria.ru/20230607/ammiak-1876777200.html
https://ria.ru/20230427/tualet-1868300873.html
https://ria.ru/20230216/delo-1852415956.html
https://ria.ru/20230522/rabochie-1873486552.html
https://ria.ru/20230206/dvigatel-1849913494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892268377_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_411931b9cb839d76e4e0fdc25f71551e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия

Отравление газом: основные симптомы и правила оказания первой помощи

© iStock.com / TunaturaОтравление газом
Отравление газом - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / Tunatura
Отравление газом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Нарушение правил безопасности может привести к серьезному отравлению бытовым, углекислым или угарным газом. Какие симптомы первыми появляются у человека, как их вовремя распознать и оказать необходимую помощь - в материале РИА Новости.

Отравление газом

Некоторые из газов, с которыми люди сталкиваются в обыденной жизни, могут нанести серьезный вред здоровью. Одним из самых опасных является угарный газ (CO), образующийся во время пожаров или любых процессов, связанных с горением (например, во время работы автомобильного двигателя). Обычный бытовой природный газ - тоже яд для человеческого организма. К тяжелым последствиям может привести повышенная концентрация углекислого газа (CO2) в крови. Это состояние также известно под названием “гиперкапния”, а его причины могут быть как внешними (повышение концентрации углекислого газа в воздухе), так и внутренними (различные заболевания, полученные травмы и так далее).
© iStock.com / XXLPhotoПечное отопление
Печное отопление - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / XXLPhoto
Печное отопление

Группы риска

Риск отравлений угарным газом существенно повышается в холодное время года. В этот период традиционно растет число пожаров, причем угарный газ в таких ситуациях не менее опасен, чем сам огонь.
Жертвой отравления угарным газом может стать любой человек, вне зависимости от пола, возраста или состояния здоровья. Однако граждане с хроническими заболеваниями, пенсионеры, маленькие дети и беременные женщины все же считаются более чувствительными к пагубному влиянию на организм угарного газа.
Гиперкапния является актуальной угрозой для тех, кто занимается подводным плаванием и подгружается на большую глубину. В этих случаях она зачастую возникает из-за неправильной эксплуатации снаряжения. Данное состояние также может быть характерно для некоторых хронических заболеваний (например, бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких), травм и так далее.
В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба
В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба
2 июля, 11:51

Этиология и патогенез

Угарный газ опасен прежде всего тем, что не имеет характерного запаха и вкуса. При этом он очень быстро распространяется по помещению, а в организм человека проникает через легкие.
“CO быстро проникает через мембрану легочных капилляров и связывается с железом в геме, в результате образуется карбоксигемоглобин (COHb), который менее эффективен в доставке кислорода тканям. CO также препятствует использованию кислорода митохондриями и увеличивает перекисное окисление липидов в центральной нервной системе (ЦНС)”, - говорит Айшат Идармачева, иммунолог-трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт медицинского факультета университета “Синергия”.
© iStock.com / Corosukechan3Выхлопные газы
Выхлопные газы - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / Corosukechan3
Выхлопные газы
Бытовой газ, который подается в газовые плиты и котлы в квартирах, а также продается в сжиженном состоянии в баллонах, в своем “естественном” виде также не имеет ни характерного запаха, ни вкуса. Для того, чтобы была возможность вовремя обнаружить утечку, в газ добавляют специальные вещества под общим названием “одоранты”. Именно они придают бытовому газу тот специфический запах, который знаком практически всем.
Бытовой газ опасен своей высокой степенью взрывоопасности, однако при больших концентрациях в помещении он также может вызвать отравление. Попадая в кровь, вещество негативно влияет на работу организма, прежде всего - головного мозга, сердечно-сосудистой системы, дыхания.
При гиперкапнии концентрация углекислого газа в крови человека существенно повышается, что приводит к нарушению многих процессов.
Сотрудники МЧС на соревнованиях по спасательному многоборью - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Аммиак и его воздействие на организм человека
7 июня, 17:33

Признаки и симптомы

Отравление угарным или бытовым газом может проявлять себя различными симптомами. Если речь идет о легкой интоксикации, то в случае с любым из них у пострадавшего отмечаются:
  • слабость, сонливость;
  • головная боль (локализуется в основном в районе лба и висков);
  • головокружение;
  • шум в ушах;
  • нарушения зрения;
  • кашель и проблемы с дыханием и т.д.
© iStock.com / FG TradeМужчина на кухне
Мужчина на кухне - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / FG Trade
Мужчина на кухне
При отравлении средней степени к вышеперечисленным симптомам могут добавляться:
  • кратковременные эпизоды потери сознания;
  • зрительные и слуховые галлюцинации;
  • нарушение координации движений и прочие.
При наиболее тяжелом отравлении у человека наблюдается:
  • паралич и судороги;
  • потеря сознания на длительное время;
  • частый пульс;
  • синеватый оттенок кожи и слизистой;
  • кома и т.д.
На отравление углекислым газом может указывать ряд симптомов, среди которых: покраснение кожи без видимой на то причины, проблемы с дыханием (например, одышка), головокружение и тошнота, учащенный пульс, обмороки, холодный пот, першение в горле и другие. При хронической форме также отмечаются проблемы со сном, памятью и работоспособностью.
Если в помещении с высокой концентрацией углекислого газа человек находится непродолжительное время, то вызванные им симптомы могут ограничиваться легким головокружением, одышкой или, например, частым сердцебиением. В более тяжелых случаях появляется судороги, потеря сознания и так далее.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон
27 апреля, 22:34

Последствия и осложнения

Тяжесть последствий, с которыми столкнется пострадавший в результате отравления угарным газом, напрямую зависит от концентрации ядовитых веществ в воздухе и от того, как долго человек с ними контактировал. Если концентрация угарного газа в помещении очень высокая, то смерть может наступить уже буквально через несколько минут.
Но даже и при более низких концентрациях длительное пребывание в помещении, которое заполнено угарным газом, может привести к параличу, остановке сердца, повреждению тканей головного мозга, серьезным проблемам с дыханием и другим последствиям для здоровья. Если отравление газом было серьезным, то человеку потребуется длительная реабилитация.
© iStock.com / DGLimagesГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / DGLimages
Газовая плита
В некоторых случаях неврологические симптомы могут проявляться через несколько дней или даже недель после отравления, когда человеку кажется, что он уже полностью выздоровел. Причем они могут сохраняться еще длительное время после того, как пострадавший пошел на поправку.
Самое страшное последствие отравления углекислым газом - это остановка кровообращения и дыхания, человек может впасть в так называемую гиперкапническую кому. Очень опасна гиперкапния для беременных женщин, так как может спровоцировать серьезные осложнения и патологии у плода.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом
16 февраля, 14:32

Первая помощь

Если речь идет об отравлении газом, то первую помощь нужно оказать как можно быстрее. Прежде всего - обеспечить пострадавшего свежим воздухом: вынести его на улицу, ослабить слишком тесную или давящую одежду, при необходимости - освободить дыхательные пути, растереть конечности или грудную клетку, чтобы помочь восстановить кровообращение. В подобных ситуациях лучше не укладывать человека на спину: более безопасной считается поза на боку, так риск западания языка гораздо меньше, а если у пострадавшего начнется рвота, он не захлебнется ею.
При отравлении бытовым газом необходимо перекрыть его источник, чтобы остановить утечку, проветрить комнату и как можно скорее вызвать соответствующие службы. При утечке бытового газа категорически запрещается не только курить или зажигать спички, но и включать в помещении свет или электроприборы.
© iStock.com / AntonioGuillemУдушье
Удушье - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / AntonioGuillem
Удушье
И, конечно, необходимо как можно быстрее показать пострадавшего врачу (например, вызвать на место происшествия “скорую помощь”).

Диагностика

Для того, чтобы точно установить, какой вред организму человека нанесло отравление газом и какие органы или системы пострадали больше других, гражданину в медучреждении могут назначить анализы крови и мочи, электрокардиографию (для оценки работы сердца), УЗИ различных органов и систем и так далее.
Водосточный коллектор - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах
22 мая, 19:17

Лечение

Первое, что зачастую стараются сделать прибывшие к отравившемуся любым газом человеку медики - это восстановить дыхательную функцию и обеспечить его большим количеством кислорода (его могут подавать при помощи маски).
“Лечение пациента включает применение кислородотерапии стопроцентным кислородом, а в дополнение к ней используют гипербарическую оксигенацию разного объёма (в зависимости от степени поражения). Если пациент получил избыточную дозу угарного газа в результате пожара, то дополнительно вводится гидроксикобаламин”, - говорит Айшат Идармачева.
Если в результате отравления человек оказался без сознания или впал в кому, могут потребоваться реанимационные мероприятия.
В случаях, когда причиной гиперкапнии становится имеющееся у человека заболевание, лечение направлено и на борьбу с основным недугом.
© iStock.com / agrobacterУдушье
Удушье - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / agrobacter
Удушье

Профилактика отравлений газом

Свести к минимуму риск отравления угарным, бытовым или углекислым газом можно, если соблюдать следующие рекомендации:
  • граждане, которые проживают в домах с печным отоплением, должны не только внимательно следить за состоянием самих печей, но также вентиляции, дымохода и так далее;
  • внимательно следить нужно и за любым установленным в доме газовым оборудованием (регулярно проверять его исправность и так далее);
  • нельзя оставлять работающую газовую плиту без присмотра, а также использовать такие бытовые приборы для обогрева помещения;
  • не оставаться на длительное время в закрытом гараже или в салоне машины в то время, когда ее двигатель работает вхолостую;
  • заметив первые симптомы отравления угарным газом, необходимо как можно быстрее покинуть помещение. Порой в таких ситуациях, испытывая слабость и головокружение, человек решает прилечь и отдохнуть, списывая недомогание на иные причины. Чем дольше он подвергается воздействию угарного газа, тем меньше у него остается шансов на спасение;
  • для профилактики отравлений углекислым газом необходимо регулярно проветривать помещения, а также постараться не курить в замкнутом пространстве, особенно если там же находятся дети;
  • при нырянии или погружении на глубину следить за исправностью оборудования и четко следовать всем инструкциям.
Чтобы снизить вероятность отравления, стоит установить дома детектор угарного газа. Внешне это устройство похоже на пожарную сигнализацию.
Девушка у автомобиля на улице Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Отравление и вред двигателю: почему нельзя прогревать автомобиль
6 февраля, 02:10
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала