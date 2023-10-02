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В Ульяновске прыгнувшие из окна школы дети получили травмы средней тяжести - РИА Новости, 02.10.2023
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15:02 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/deti-1899970670.html
В Ульяновске прыгнувшие из окна школы дети получили травмы средней тяжести
В Ульяновске прыгнувшие из окна школы дети получили травмы средней тяжести - РИА Новости, 02.10.2023
В Ульяновске прыгнувшие из окна школы дети получили травмы средней тяжести
Трое детей, выпрыгнувших из окна школы в Ульяновске после срабатывания сигнализации, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:02
2023-10-02T15:02
происшествия
ульяновск
алексей русских
заволжский район
здоровье - общество
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Трое детей, выпрыгнувших из окна школы в Ульяновске после срабатывания сигнализации, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Миздрава. "В настоящее время трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в школе №64 после сбоя в системе энергоснабжения Заволжского района. Трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы. В своем телеграм-канале мэр города Александр Болдакин написал, что три ученика пятого класса поддались панике и выпрыгнули из окна второго этажа. У девочки перелом ноги, у одного мальчика ушибы, а у второго - подозрение на перелом пяток. "Детям оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас проводится их обследование для назначения лечения. Если потребуется, окажем всю необходимую помощь и поддержку. Самое главное, что их жизни ничего не угрожает", - написал Болдакин. Глава региона Алексей Русских отмечал, что администрация школы оперативно вызвала "скорую", пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, их жизни вне опасности.
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происшествия, ульяновск, алексей русских, заволжский район, здоровье - общество
Происшествия, Ульяновск, Алексей Русских, Заволжский район, Здоровье - Общество
В Ульяновске прыгнувшие из окна школы дети получили травмы средней тяжести

В Ульяновске прыгнувшие из окна школы трое детей получили травмы средней тяжести

© iStock.com / upixaКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© iStock.com / upixa
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Трое детей, выпрыгнувших из окна школы в Ульяновске после срабатывания сигнализации, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Миздрава.
«
"В настоящее время трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.
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Инцидент произошел в школе №64 после сбоя в системе энергоснабжения Заволжского района. Трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы.
В своем телеграм-канале мэр города Александр Болдакин написал, что три ученика пятого класса поддались панике и выпрыгнули из окна второго этажа. У девочки перелом ноги, у одного мальчика ушибы, а у второго - подозрение на перелом пяток.
«
"Детям оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас проводится их обследование для назначения лечения. Если потребуется, окажем всю необходимую помощь и поддержку. Самое главное, что их жизни ничего не угрожает", - написал Болдакин.
Глава региона Алексей Русских отмечал, что администрация школы оперативно вызвала "скорую", пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, их жизни вне опасности.
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ПроисшествияУльяновскАлексей РусскихЗаволжский районЗдоровье - Общество
 
 
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