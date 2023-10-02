https://ria.ru/20231002/deti-1899970670.html

В Ульяновске прыгнувшие из окна школы дети получили травмы средней тяжести

В Ульяновске прыгнувшие из окна школы дети получили травмы средней тяжести - РИА Новости, 02.10.2023

В Ульяновске прыгнувшие из окна школы дети получили травмы средней тяжести

Трое детей, выпрыгнувших из окна школы в Ульяновске после срабатывания сигнализации, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:02

2023-10-02T15:02

2023-10-02T15:02

происшествия

ульяновск

алексей русских

заволжский район

здоровье - общество

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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Трое детей, выпрыгнувших из окна школы в Ульяновске после срабатывания сигнализации, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Миздрава. "В настоящее время трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в школе №64 после сбоя в системе энергоснабжения Заволжского района. Трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы. В своем телеграм-канале мэр города Александр Болдакин написал, что три ученика пятого класса поддались панике и выпрыгнули из окна второго этажа. У девочки перелом ноги, у одного мальчика ушибы, а у второго - подозрение на перелом пяток. "Детям оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас проводится их обследование для назначения лечения. Если потребуется, окажем всю необходимую помощь и поддержку. Самое главное, что их жизни ничего не угрожает", - написал Болдакин. Глава региона Алексей Русских отмечал, что администрация школы оперативно вызвала "скорую", пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, их жизни вне опасности.

https://ria.ru/20230929/avtobus-1899495729.html

https://ria.ru/20230925/delo-1898433427.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, алексей русских, заволжский район, здоровье - общество