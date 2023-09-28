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Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге
Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 28.09.2023
Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге
Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге в увязке с саммитом БРИКС в Казани, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:29
2023-09-28T18:29
2023-09-28T18:38
валентина матвиенко
владимир путин
юрий ушаков
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брикс
казань
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге в увязке с саммитом БРИКС в Казани, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в октябре 2024 года встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Осенью 2024 года в Санкт-Петербурге в увязке с саммитом БРИКС, который планируется провести в Казани, состоится X Парламентский форум БРИКС", - сказала Матвиенко в ходе своего видеообращения к участникам IX Парламентского форума БРИКС, который проходит в ЮАР. По ее словам, конкретные даты будут согласованы с коллегами по дипломатическим каналам.
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валентина матвиенко, владимир путин, юрий ушаков, совет федерации рф, брикс, казань, россия, санкт-петербург, в мире
Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Совет Федерации РФ, БРИКС, Казань, Россия, Санкт-Петербург, В мире
Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге
Матвиенко: парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Петербурге