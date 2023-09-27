https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

Новые курорты и грандиозные проекты: чему удивятся туристы в России

Новые курорты и грандиозные проекты: чему удивятся туристы в России - РИА Новости, 27.09.2023

Новые курорты и грандиозные проекты: чему удивятся туристы в России

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Эту отрасль в России развивают очень активно: создают курорты и рекреационные кластеры, к ним... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:00

2023-09-27T08:10

туризм

туризм

туристы

актуальное - туризм

"дом.рф"

камчатка

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Эту отрасль в России развивают очень активно: создают курорты и рекреационные кластеры, к ним прокладывают дороги. Появится "Новая Анапа", есть грандиозные планы строительства в Крыму, Калининградской области, Дагестане. Модернизация ждет и инфраструктуру Кавказа — первые результаты горнолыжники оценят уже в этом году. Байкал, Камчатка, Сахалин и Алтай также готовятся удивить путешественников. О масштабных проектах в сфере гостеприимства — в материале РИА Новости.Девять мастер-планов и 90 проектовНедавно совет директоров "Туризм.РФ" утвердил мастер-планы развития туристических территорий "Долина Айна" (Сахалинская область), "Байкальская слобода" (Иркутская область), "Белокуриха горная" (Алтайский край) и "Казань марина" (Республика Татарстан). Всего, как уточняют в корпорации, совместно с бизнесом реализуется 90 инвестпроектов в 38 регионах.Уже приняты девять мастер-планов новых туристических территорий. Как уточняют в "Туризм.РФ", география — от Черного моря и Кавказских гор до вулканов Камчатки и Тихого океана. Это новый горный курорт "Долина Васта" в Сочи, экопарк "Три вулкана" в Камчатском крае и проект в Тульской области. Только в 2023-2024 годах должны построить комплексные средства размещения на шесть тысяч номеров.Дорога к вулканам, "Парадайз" на РусскомНа Камчатке реализуется проект "Парк "Три вулкана" — более тысячи номеров в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. Гостиниц в регионе не хватает: путешественники рассказывают, что порой за неделю приходится переезжать из одного отеля в другой, иначе не забронировать. Вскоре ситуация должна измениться.Вместе с парком в Елизовском районе Камчатского края прокладывают к будущему туристическому кластеру дорогу протяженностью 32 километра. Строительство идет в рамках федпроекта "Развитие туристической инфраструктуры". Уже сейчас дорогу используют. Она ведет к известным природным достопримечательностям — вулканам, Дачным источникам, каньону Опасному. Гиды и водители в шутку называют ее автобаном. По сравнению с тем, что было раньше, даже недостроенная трасса действительно хороша. Правда, пока проезд доступен лишь с 7:00 до 8:00, с 13:00 до 14:00 и с 19 до 20:00.Ввести новую дорогу в эксплуатацию планируют к концу 2025-го.На острове Русском в Приморском крае к 2026 году появится масштабный комплекс для семейного и активного отдыха. Проект "Истерн Аква Парадайз" включает гостиницу на 303 номера, аквапарк, торгово-развлекательный и спортивно-оздоровительный центры, многоуровневую парковку.Как рассказывал исполнительный директор ООО "Истерн Аква Парадайз" Дмитрий Боярко, гостями комплекса должны стать 300 тысяч человек в год."Долина Айна" на Сахалине в районе курорта "Горный воздух" — это новые средства размещения на 2600 номеров, горнолыжные трассы и подъемники, рестораны, кафе, бары, а также банный комплекс, СПА и спортивные объекты."Важно, что они будут круглогодичные", — отмечал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Первые объекты планируют сдать в 2027-м.Два курорта на БайкалеВ Иркутской области на берегу Ангары вырастет "Байкальская слобода". Это туристическое пространство будет включать все виды отдыха: экологический, рекреационный, спортивный, деловой, культурно-познавательный. При этом в концепции "нетронутая природа". Предусмотрены высадка деревьев, выпуск мальков, установка биоплато для естественной фильтрации воды в зоне яхтенной марины, создание экологических троп и велодорожек с безбарьерными участками, открытие СПА и концертных площадок, аквапарка.В Бурятии на территории ОЭЗ "Байкальская гавань" в селе Турка по проекту "Грин Флоу Байкал" построят четырехзвездочную гостиницу на 153 номера и создадут оздоровительную инфраструктуру. Ввести в эксплуатацию планируют в 2025-м.Пять морей для туристовЕще летом в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что к 2030-му круглогодичные морские курорты появятся в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях.Там уточнили, что приоритетными могут стать "Новая Анапа", Абрау-Дюрсо, "Золотые пески России" и санаторий "Саки" в Крыму, а также — Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, "Русская Балтика" в Калининграде и Владивосток в Приморском крае.Например, "Новая Анапа" — санатории и отели на 25 тысяч номеров, аквапарки, яхтенная марина, спортивные и развлекательные центры, школы, детские сады, поликлиники для местных жителей."Русская Балтика" будет не только про отдых, но и про здоровье — причем с местным специалитетом. Как рассказывал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, одной из особенностей нового курорта станет применение в лечебных целях голубой глины, которой богато местное — крупнейшее в мире — месторождение янтаря.На Южном берегу Крыма появится новая инфраструктура для туристов и местных жителей. Например, на мысе Святой Троицы в Большой Ялте недалеко от поселения Понизовка построят еще один отель под брендом Mriya."Каспийский кластер расположится в Дербентском районе Дагестана. Это будет первый пляжный курорт, который создает "Кавказ.РФ", — рассказали в пресс-службе организации. — До этого компания строила всем известные горнолыжные курорты Архыз, "Эльбрус" и молодые Ведучи и "Мамисон"."Мы ожидаем, что гостями Каспия станут 450 тысяч туристов в год. Сейчас ведется работа более чем с десятком потенциальных инвесторов, которые намерены получить статус резидента в этом году", — отметил генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.Новый курорт с протяженностью береговой линии шесть километров станет большим рекреационным комплексом: санатории, спа-центры, детские центры, аквапарки и концертный зал.Едем в горыНа "Эльбрусе" прокладывают восемь новых трасс — от "зеленых" до "черных", что позволит создать дополнительно шесть километров зон для катания. Горнолыжники смогут их оценить уже в ближайшем сезоне.Кроме этого, как рассказывают в "Кавказ.РФ", там строят две канатные дороги кресельного и гондольного типа. Каждая будет перевозить почти 2,5 тысячи туристов в час от станции "Мир" в район обсерватории Пик Терскол."Мамисон" — строящийся курорт в Алагирском районе Северной Осетии, — рассказывают в пресс-службе "Кавказ.РФ". — На его территории действует особая экономическая зона. Первые объекты планируется ввести в эксплуатацию в горнолыжный сезон 2024-2025 года".Ведучи в Чеченской Республике компания "Кавказ.РФ" построила в 2018-м. На территории курорта — самая протяженная (967 метров) в мире трасса с искусственным покрытием.Мест размещения — более 270. До 2025-го планируют увеличить их число почти в четыре раза: построить пять шале и гостиничный комплекс. Откроют еще четыре канатные дороги и проложат новые горнолыжные трассы.На курорте Архыз до конца года завершат строительство канатной дороги протяженностью 3010 метров.В 2027 году здесь появятся еще шесть канаток и более 30 километров новых трасс. Откроются новые горнолыжные деревни. С Красной Поляной курорт свяжет автодорога протяженностью 111 километров.Миллиарды на туризм и дорогиОтели не будут вырастать в чистом поле. Власти выделяют регионам субсидии для создания инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров, реализуемых в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Например, в Адыгее, на Камчатке и Кузбассе, в Пермском и Приморском крае, Тверской, Воронежской, Иркутской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областях планируют создать 44 объекта на сумму почти 50 миллиардов рублей.На Восточном экономическом форуме компания "Дом.РФ" и корпорация "Туризм.РФ" подписали соглашение о совместном развитии туристической индустрии в регионах. Около десяти проектов с потенциальным участием корпорации "Туризм.РФ" с объемом инвестиций до 30 миллиардов рублей рассматриваются или уже одобрены к финансированию банком "Дом.РФ". Грандиозные планы и красивые на картинках проекты вполне могут стать реальностью.

https://ria.ru/20230905/turizm-1894281477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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